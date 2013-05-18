Луцк спасает "Карпаты"

Криворожской «Кривбасс» на финише чемпионата оказался в роли вершителя судеб сразу для троих аутсайдеров. Команде Олега Тарана в трёх заключительных турах выпало играть с клубами, рискующими по итогам сезона понизиться в классе – «Говерлой», «Карпатами» и «Волынью». В прошлом туре криворожане на удивление легко разобрались с ужгородской командой – 3:0, в субботу, 18 мая «Кривбассу» предстояло проэкзаменовать «Карпаты».

Львовяне в Кривой Рог пожаловали после двух поражений кряду – от «Говерлы» и «Днепра», а также с хорошей статистикой в играх с «Кривбассом»: в последний раз криворожане побеждали «Карпаты» аж семь лет назад, а их безвыигрышная серия в матчах с львовским клубом составляла пять встреч. Наверняка, помнили в Кривом Роге и о поражении от «Карпат» в матче первого круга – 0:6, которое стало самым болезненным для команды в текущем сезоне.

В отличие от гостей, отчаянно сражающихся за выживание, «Кривбасс» свои задачи на сезон уже решил. Отличная игра команды Тарана во второй части чемпионата гарантировала криворожскому клубу не только сохранение прописки в элите, но и место в верхней части турнирной таблицы. Конечно, при определенных раскладах, «Кривбасс» мог рассчитывать и на попадание в еврокубки. Правда, во-первых, для выхода в Европу должно было сойтись уж слишком много составляющих, во-вторых, учитывая все финансовые проблемы криворожского клуба, еврокубки команде Олега Тарана сейчас точно не нужны.

Но тем не менее, именно «Кривбасс» активней начала встречу, уже к 10 минуте организовав пару неплохих атак на ворота Мысака, заменившего травмированного Богатинова. Хороший шанс открыть счёт в матчу упустил Самодин, пробивая головой после подачи с углового – мяч пролетел выше ворот. Через минуту на ударной позиции оказался Гитченко – его мощный «выстрел» из-за пределов штрафной пришёлся мимо цели.

А на 16-й минуте хозяева забили. Пашаев выдал гроссмейстерскую передачу на ход Приёмову, Владимир прострелил с правого фланга, а Самодин, выскочив из-за спин защитников, с нескольких метров переправил мяч в ворота.

Но даже пропущенный гол не стал для гостей сигналом идти вперёд. «Карпаты» продолжали действовать на удивление инертно, а первый удар по воротам Боровика львовяне нанесли на 25-й минуте – издали неточно пробил Худобяк. В следующей атаке «подвиг» партнёра повторил Зенёв.

В середине тайма «Кривбасс» вновь напомнил о себе. Вначале Мысак в прыжке достал мяч в углу после опасного удара Бартуловича. А спустя минуту львовскому голкиперу пришлось во второй раз в матче доставать мяч из собственных ворот. Бартулович принял передачу от Федорчука и переправил мяч в центр вратарской, где оказавшийся в одиночестве Лисицкий ударом головой отправил мяч в сетку.

Но всё же на перерыв гости ушли, проигрывая всего один мяч. На 37-й минуте ошибся Антонов, пришедший на помощь обороне, мяч попал к Зенёву, который, вывалившись на рандеву с Боровиком, пробил под рукой голкиперу криворожской команды – 2:1. В оставшееся до конца первого тайма время сравнять счёт могли Даушвили и Штилич, но промахнулись из хороших позиций.

Начало второй половины матча пришло при полном доминировании хозяев. Вначале Федорчук, после рикошета от защитника гостей, едва на отправил мяч в «девятку». Через минуту Антонов красиво обыграл Милошевича, но поскользнулся в момент удара. Вскоре, пробивая из пределов штрафной, не попал в ворота Бартулович, а с ударом Антонова, обыгравшего Пластуна и пробивавшего с острого угла, справился Мысак.

Не использовав несколько моментов, криворожский клуб вскоре пропустил. Михаил Кополовец, появившийся на поле во втором тайме, здорово включился в игру, уже через минуту записал в свой актив результативную передачу. Михаил прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, а Зенёву осталось лишь переправить мяч в пустые ворота. Но зацепиться за ничью «Карпатам» не удалось. На 77-й минуте Самодин вновь здорово сыграл головой после навеса с углового, оформив дубль в матче.

В заключительные минуты встречи скучать болельщикам не приходилось. Обе команды не отсиживались в обороне, радуя открытым футболом. После отличного сольного прохода Кении с нескольких метров промахнулся Зенёв. Антонов, казалось, уже добился своего, ударом головой перебросив мяч через защитника, но в последней момент мяч с линии ворот выбил Ксёнз.

В итоге, 3:2 – победа «Кривбасса», которой львовяне радовались не меньше криворожан. Всё дело в том, что в параллельном матче «Говерла» не смогла обыграть «Волынь», завершив встречу вничью – 1:1. А это означало, что именно ужгородская команда составит компанию запорожскому «Металлургу» в неприятном путешествии в первую лигу. Для «Карпат» последней матч сезона против «Металлиста» превращается в пустую формальность.