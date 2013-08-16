"Анжи" ничего не светит в Питере?

Четвёртый тур чемпионата страны выдался чрезвычайно сложным для прогнозирования. Шутка ли, из 24 предложенных нашими оракулами вариантов с реальным счётом полностью совпал только один! Читатель Алексей Сорокин (alexeyo.fanat.ru) точно предсказал результат матча «Динамо» – «Терек» (1:0) и на одной игре заработал столько же баллов, сколько его соперники – на восьми.
Наш обозреватель Игорь Рабинер допустил пять промашек, угадав три исхода. По одному очку ему принесли своими победами «Динамо» и «Локомотив», ещё тремя (разница мячей) коллега разжился на ничьей «Кубани» и «Спартака».
С аналогичным результатом выступил Роман Орещук. Бывший нападающий ЦСКА и молодёжной сборной России, а ныне футбольный агент взял по очку на играх «Волга» – «Зенит» (1:3) и «Локо» – «Краснодар» (3:1). Вдобавок эксперт предвидел ничью в Перми – ещё три балла в персональную копилку за исход. В итоге та же «пятёрочка».
Болельщик из Чебоксар оказался проницательнее и просто удачливее журналиста и эксперта. Помимо химкинского матча зачётные очки ему принесли ещё четыре встречи – «Амкар» – «Крылья», «Кубань» – «Спартак» (по 3), «Волга» – «Зенит», «Локомотив» – «Краснодар» (по 1).
Самыми непредсказуемыми в туре оказались матчи в Каспийске, Томске и Казани. Победы «Ростова» и «Урала», а также ничья «Рубина» и ЦСКА поставили всех наших игроков в тупик. В то же время все трое предвидели успех «железнодорожников» в противоборстве со вторым клубом Кубани.
Удачное выступление Сорокина в туре позволило читателям до 25 очков довести своё преимущество над командами журналистов и экспертов. Играем дальше.
Командный зачёт
Читатели – 60
Эксперты – 35
Журналисты – 35
5-Й ТУР
ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТА
Олег Лысенко, «Чемпионат.com»:
«Урал» – «Амкар» – 1:1
«Зенит» – «Анжи» – 2:0
«Терек» – «Локомотив» – 1:0
ЦСКА – «Кубань» – 1:1
«Спартак» – «Рубин» – 2:1
«Крылья Советов» – «Томь» – 3:1
«Краснодар» – «Динамо» – 1:1
«Ростов» – «Волга» – 3:1
ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТА
Михаил Гершкович, мастер спорта международного класса, председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу:
«Урал» – «Амкар» – 1:2
«Зенит» – «Анжи» – 2:0
«Терек» – «Локомотив» – 1:1
ЦСКА – «Кубань» – 3:1
«Спартак» – «Рубин» – 2:1
«Крылья Советов» – «Томь» – 1:0
«Краснодар» – «Динамо» – 0:2
«Ростов» – «Волга» – 2:1
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЯ
Игорь Фоменко (bryansky), Брянск:
«Урал»– «Амкар» – 2:1
«Урал» дома показывает неплохой футбол, а с «Амкаром» что-то не то.
«Зенит» – «Анжи» – 2:0
В победе «Зенита» сомневаться не приходится, счёт может быть и крупнее.
«Терек» – «Локомотив» – 0:1
«Локомотив» должен увозить очки из Грозного, пусть это будет минимальная победа.
ЦСКА – «Кубань» – 2:0
«Кубань» очень неплохо начала чемпионат, но под натиском ЦСКА ей будет трудно устоять.
«Спартак» – «Рубин» – 1:1
«Спартак» рвёт и мечет, но Бердыев как всегда что-нибудь придумает.
«Крылья Советов» – «Томь» – 2:0
«Томь» ужасна, «Крылья» должны побеждать без проблем.
«Краснодар» – «Динамо» – 1:2
«Краснодар» неплох, но «Динамо» пора бы уже показать потенциальную силу.
«Ростов» – «Волга» – 1:1
Сказка дончан должна подходить к концу, но не в этом матче.
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