Прогнозы на матчи 5-го тура Премьер-Лиги дают журналист Олег Лысенко, председатель ООТФ Михаил Гершкович и наш читатель.

"Анжи" ничего не светит в Питере?

Четвёртый тур чемпионата страны выдался чрезвычайно сложным для прогнозирования. Шутка ли, из 24 предложенных нашими оракулами вариантов с реальным счётом полностью совпал только один! Читатель Алексей Сорокин (alexeyo.fanat.ru) точно предсказал результат матча «Динамо» – «Терек» (1:0) и на одной игре заработал столько же баллов, сколько его соперники – на восьми.

Наш обозреватель Игорь Рабинер допустил пять промашек, угадав три исхода. По одному очку ему принесли своими победами «Динамо» и «Локомотив», ещё тремя (разница мячей) коллега разжился на ничьей «Кубани» и «Спартака».

С аналогичным результатом выступил Роман Орещук. Бывший нападающий ЦСКА и молодёжной сборной России, а ныне футбольный агент взял по очку на играх «Волга» – «Зенит» (1:3) и «Локо» – «Краснодар» (3:1). Вдобавок эксперт предвидел ничью в Перми – ещё три балла в персональную копилку за исход. В итоге та же «пятёрочка».

Болельщик из Чебоксар оказался проницательнее и просто удачливее журналиста и эксперта. Помимо химкинского матча зачётные очки ему принесли ещё четыре встречи – «Амкар» – «Крылья», «Кубань» – «Спартак» (по 3), «Волга» – «Зенит», «Локомотив» – «Краснодар» (по 1).

Самыми непредсказуемыми в туре оказались матчи в Каспийске, Томске и Казани. Победы «Ростова» и «Урала», а также ничья «Рубина» и ЦСКА поставили всех наших игроков в тупик. В то же время все трое предвидели успех «железнодорожников» в противоборстве со вторым клубом Кубани.

Удачное выступление Сорокина в туре позволило читателям до 25 очков довести своё преимущество над командами журналистов и экспертов. Играем дальше.

Командный зачёт

Читатели – 60

Эксперты – 35

Журналисты – 35

5-Й ТУР

ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТА

Олег Лысенко, «Чемпионат.com»:

«Урал» – «Амкар» – 1:1

«Зенит» – «Анжи» – 2:0

«Терек» – «Локомотив» – 1:0

ЦСКА – «Кубань» – 1:1

«Спартак» – «Рубин» – 2:1

«Крылья Советов» – «Томь» – 3:1

«Краснодар» – «Динамо» – 1:1

«Ростов» – «Волга» – 3:1

ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил Гершкович, мастер спорта международного класса, председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу:

«Урал» – «Амкар» – 1:2

«Зенит» – «Анжи» – 2:0

«Терек» – «Локомотив» – 1:1

ЦСКА – «Кубань» – 3:1

«Спартак» – «Рубин» – 2:1

«Крылья Советов» – «Томь» – 1:0

«Краснодар» – «Динамо» – 0:2

«Ростов» – «Волга» – 2:1

ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЯ

Игорь Фоменко (bryansky), Брянск:

«Урал»– «Амкар» – 2:1

«Урал» дома показывает неплохой футбол, а с «Амкаром» что-то не то.

«Зенит» – «Анжи» – 2:0

В победе «Зенита» сомневаться не приходится, счёт может быть и крупнее.

«Терек» – «Локомотив» – 0:1

«Локомотив» должен увозить очки из Грозного, пусть это будет минимальная победа.

ЦСКА – «Кубань» – 2:0

«Кубань» очень неплохо начала чемпионат, но под натиском ЦСКА ей будет трудно устоять.

«Спартак» – «Рубин» – 1:1

«Спартак» рвёт и мечет, но Бердыев как всегда что-нибудь придумает.

«Крылья Советов» – «Томь» – 2:0

«Томь» ужасна, «Крылья» должны побеждать без проблем.

«Краснодар» – «Динамо» – 1:2

«Краснодар» неплох, но «Динамо» пора бы уже показать потенциальную силу.

«Ростов» – «Волга» – 1:1

Сказка дончан должна подходить к концу, но не в этом матче.