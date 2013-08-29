"Вместе будем побеждать"

Презентация новичков «Динамо» Габулова, Самба и Ионова (ФОТО)

Презентации троих новичков превращаются в динамовскую традицию. Уже появилась шутка, что Борис и Аркадий Ротенберги покупают по хоккейному принципу – тройками. Второй «призыв» динамовских новобранцев при новом руководстве также получился одного происхождения – из «Анжи».

Владимир Габулов взял 55-й номер – приглянулись «пятёрки», на которые голкипер собирается играть. Речь об оценке, а не о количестве пропущенных мячей, конечно. У спортивного директора «Динамо» Гурама Аджоева поинтересовались, как удалось договорить по вратарю, ведь на предыдущей презентации он сообщил, что его «Анжи» продавать отказался. «С руководством „Анжи“ у нас хорошие отношения, и они пошли нам навстречу. Мы же отдали туда молодых игроков, которые будут там практиковаться, потом вернутся к нам. Мы помогаем друг другу – это самое главное», — сказал он, отказавшись комментировать суммы трансферов и продолжительность контрактов. «Может, мы их бесплатно взяли», — то ли пошутил, то ли намекнул Аджоев.

Владимир Габулов был самым разговорчивым на пресс-конференции, тем более что и вопросы ему задавали чаще, чем другим новобранцам – как-никак, третье пришествие в «Динамо».

— Возвращаюсь с положительными эмоциями и в ожидании больших побед, — отметил голкипер.

— У Гаджиева был с вами обстоятельный разговор, но остаться он вас не уговорил.

— Разговор с Гаджиевым касался жизни в целом, целей в жизни, в футболе, тактических моментов. А уговоры… Мой переход был интересен всем – «Динамо», «Анжи» и, в первую очередь, мне.

— Конкуренция во вратарской линии «Динамо» ещё выше, чем на момент вашего ухода – Березовский, Шунин, Фролов.

— Моё дело не оценивать свои шансы, а показывать себя, определять же состав главному тренеру. Я готов к конкуренции и готов играть в стартовом составе, настроен серьёзно.

— Самая памятная история, связанная с вашим последним пребывание в «Динамо», — столкновения с Веллитоном. Эта тема для вас уже закрыта?

— Она была закрыта на следующий день после всей этой истории. Это была травма, полученная в игровом эпизоде. Зла на него я не держу.

— У вас были сложности с фанатами «Динамо» после ухода из клуба. Это останется в прошлом, как думаете?

— Уверен, что отношения с болельщиками будут нормальными. Это эмоции, это в прошлом. После тех неприятных моментов, когда в меня чем-то кидались, ко мне подходили фанаты «Динамо» и извинялись за произошедшее.

— Говорят, у вас были не лучшие отношения с Шуниным перед уходом из «Динамо».

— Отношения с Шуниным всегда были нормальными, после «Динамо» мы много раз пересекались в сборной.

— У вас были альтернативы переходу в «Динамо»? Слышали, что сейчас ваш новый клуб в шутку называют «Динанжи»?

— Жизнь футболистов такова, что время от времени приходится переходить из клуба в клуб. «Динанжи»? Такие вещи больше для журналистов и болельщиков, мы, футболисты, просто делаем свою работу. Что касается других предложений, то их у меня не было.

Алексей Ионов, в отличие от Габулова, — человек в «Динамо» новый.

— Понимаю, в какой клуб пришёл, клуб с большими амбициями, — заявил полузащитник. — Не страшны ли мне теперь дэпээсники? Всё поменялось, я стал другим, так что теперь не страшны (улыбается).

— Советовались с Игорем Денисовым при переходе?

— Да, мы общались, и он, можно сказать, благословил меня на этот переход.

— Вас уговаривали остаться в «Анжи»? Почему решили всё же уйти и выбрали именно «Динамо»?

— Когда я приходил в «Анжи», речь шла о другой стратегии, которая сейчас изменилась. Мои амбиции – выигрывать трофеи, и с «Динамо», думаю, я могу это сделать. Посмотрим, как всё будет складываться. Что касается выбора, то он был прост. Не знаю ничего о других предложениях, но я с радостью поработаю с Даном Петреску, с которым успел поработать и которому многим обязан.

Защитник Кристофер Самба держался сосредоточенно и был самым немногословным из новичков.

— В «Анжи» было хорошо, надеюсь, что в «Динамо» будет не хуже, — заверил защитник. — Амбиции команды соответствуют моим. К тому же я многих тут знаю, это должно помочь быстрее освоиться на новом месте.

Дан Петреску вновь, как и пару недель назад, выглядел абсолютно счастливым человеком, заполучив долгожданных именитых новичков.

— Каждый тренер всегда хочет усиления, но, думаю, на данный момент мы достаточно хорошо укомплектованы, у нас состав из 22 сильных игроков, которых ждёт конкуренция, — подчеркнул румынский специалист. — Конечно, я был бы больше рад, если бы новички пришли во время предсезонки. Но лучше поздно, чем никогда.

— У вас теперь три сильных вратаря. В связи с приобретением Габулова не расстанетесь ли с Шуниным?

— Выбор Шунина – конкурировать в «Динамо» или искать счастья на стороне. Я, со своей стороны, хотел бы видеть его в команде, но буду уважать любое его решение.

— У «Динамо» уже было столь мощное усиление в 2005 году, но закончилось всё плохо.

— Надо жить настоящим и смотреть в будущее, а не вспоминать о прошлом.

— Знаете, когда последний раз ваш клуб завоёвывал трофей? И что будете делать, если останетесь без медалей?

— «Динамо» давно не выигрывало трофеев. Не помню точной даты, но это лишний раз подтверждает, что трудно требовать от клуба этого здесь и сейчас. Не буду говорить, что мы сразу станем бороться за чемпионство. У нас 11-12 новых игроков, поэтому трудно что-то обещать, но я работаю 24 часа в сутки и, думаю, в следующем году смогу пообещать что-то конкретное.

— Поможет вам отсутствие еврокубковой нагрузки?

— Я предпочёл бы играть в еврокубках, но раз мы туда не пробились – постараемся извлечь выгоду из этого.

— В вашем распоряжении теперь два защитника-гренадёра – Самба и Дуглас. Возможен ли их одновременный выход на поле?

— Фернандес, Дуглас, Гранат, Самба – у нас хорошие центральные защитники. Меня ждёт трудный выбор, буду смотреть по тренировкам, делать выводы. Но я сам просил руководство о равной конкуренции на всех позициях, так что мне не на что сетовать.

Самым колоритным выступлением презентации стали ответы на вопросы вице-президента «Динамо» Геннадия Соловьёва.

— В «Динамо» собралось уже немало игроков сборной России, думаю, это будет на пользу и национальной команде, и нашему клубу, — сказал он в начале церемонии. — Ребятам желаю продолжительной и плодотворной игры за «Динамо», вместе будем побеждать. А Володя Габулов, можно сказать, вернулся домой.

— Будут ли в связи с последними приобретениями меняться задачи на сезон?

— Задача одна – для тренера сделать из ребят одну команду, для этого требуется время. И будем бороться за победу в каждой встрече.

— Не опасаетесь повторения конфликтов, которые случались в том же «Анжи», в «Динамо» португальского периода?

— Коллектив – это коллектив, в нём всякое может произойти. Но все новобранцы объединены одной целью – занимать высокие места, успешно выступать дома и в Европе.

— Что рекомендовали бы почитать новобранцам по теме истории «Динамо»?

— Порекомендовать могу книгу Волкова «Два века с московским „Динамо“. А вообще вся история „Динамо“ — на Ваганьковском кладбище, Яшин, Тимофеев, все выдающиеся динамовцы похоронены там.