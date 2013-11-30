Незаменимых у нас нет

Страсти по Рамосу

Президент «Реала» Флорентино Перес объявил, что готов рассмотреть предложения по Серхио Рамосу, если найдутся желающие заплатить за него 60 миллионов евро. Данное заявление совпало по времени с 17-й красной карточкой, полученной Рамосом за время его выступлений за «Реал». У «Галатасарая» мадридцы выиграли и вдесятером, но в любом случае удаляется защитник гораздо чаще, чем следует. Возможно, Пересу просто надоело это терпеть. Понятно, что заявление президента было встречено болельщиками без энтузиазма: Серхио Рамос – один из любимцев публики. Карло Анчелотти не горит желанием расставаться с игроком, которого считает одним из лучших защитников мира. Кто-то заметит, что 60 миллионов – внушительная сумма, не каждый клуб осилит, но есть ведь такие богатеи, как «ПСЖ», «Монако» или «Манчестер Сити», для которых невозможного мало. Наконец, есть и «Барселона». Гонка за Рамосом может стартовать уже в ближайшее время. Пока же «Реалу» предстоит далеко не самый сложный матч в чемпионате. Соперник, «Вальядолид», так плохо не начинал сезон с 1995 года: после 14 туров у команды Хуана-Игнасио Мартинеса всего 12 очков. «Реалу» придётся играть без Криштиану Роналду, однако португалец не единственный футболист, умеющий забивать голы. Гарет Бэйл, как и Неймар в «Барселоне», может наконец выйти на первый план. Пока он у Криштиану лишь на подпевках.

Баскам же хуже

«Барселона» потерпела в Амстердаме первое поражение под руководством Херардо Мартино, и никто не скажет, что конфуз был незаслуженным. Сами игроки признают, что провели в Лиге чемпионов неудачный матч, а тренер заявил, что это поражение должно стать уроком для его футболистов. Отсутствие Месси и других ведущих игроков – не оправдание для сине-гранатовых. «Атлетику» из Бильбао стоит готовить себя к тому, что «Барселона» приедет в страну басков злая и сосредоточенная. Хорошие новости пришли из лазарета: Адриано и Дани Алвес приступили к тренировкам с командой. Вне игры по-прежнему Вальдес, Месси, Альба и Тельо.

"Барселона" потерпела в Амстердаме первое поражение под руководством Херардо Мартино, и никто не скажет, что конфуз был незаслуженным

Месси в ближайшее время улетит в Аргентину, где пройдёт второй этап его восстановления. «Барсе» никогда не приходилось так долго обходиться без своей главной звезды, для команды это тоже будет новый опыт. В чемпионате Испании «Барселона» не проиграла ещё ни одного матча без Месси в составе, а вот в Лиге чемпионов статистика менее впечатляющая. Игра в Бильбао обещает стать трудной для гостей: Эрнесто Вальверде готовит определённые сюрпризы. Главная проблема басков – дисквалификация Адуриса. Успех «Бильбао» традиционно сильно зависит от формы центрального нападающего, а равноценной замены Адурису в команде нет. «Марка» предполагает, что в основном составе появится не ветеран Гаиска Токеро, а 20-летний Гильермо Йерро. Беспокоит Вальерде не только нападение, но и защита. Тренер до сих пор не определился, кто сыграет в центре обороны — Сан Хосе или Гурпеги.

Лебединая песня

Мирослав Джукич пока удержался в должности главного тренера «Валенсии», но его положение никак не назовёшь прочным. Не исключено, что победа над «Суонси» в Лиге Европы станет лебединой песней (удачно к слову пришлось). На данный момент «Валенсия» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, что никого в клубе не устраивает. Теоретически Джукича могли уволить уже после поражения от «Эльче» в 14-м туре, но чаша терпения руководства ещё не переполнилась. Но если «летучие мыши» и в матче с «Осасуной» проявят гуманизм, тогда котировки на отставку тренера станут уже совсем невыгодными. Тем более что в 16-м туре «Валенсии» предстоит визит на «Висенте Кальдерон», где соперников «Атлетико» давно ничего хорошего не ждёт. Нынешняя «Валенсия» просто не выглядит командой, способной оказать мадридцам серьёзное сопротивление. «Эльче», принимающий «Атлетико» в 15-м туре, попытается что-нибудь придумать, но объективно и коллективу Франа Эскрибы сложно рассчитывать на положительный исход матча. Диего Симеоне, впрочем, заявил перед игрой, что в его лексиконе отсутствует выражение «простая победа». Аргентинец старается приучить своих игроков выкладываться на 100 процентов во всех играх. Однажды недонастрой уже стоил «матрасникам» трёх очков, произошло это в девятом туре, когда «Атлетико» проиграл «Эспаньолу».

Чемпионат Испании. 15-й тур

«Сельта» — «Альмерия»

30 ноября, «Балаидос», 21.00

Судья: Аиса Гамес

Не сыграют: Самуэль (травма), Бермехо (дисквалификация) – Родри, Корона (травмы).

Котировки contorabet.com: 1.80 – 3.55 – 4.50

Трансляция «НТВ-Плюс Спортхит». Комментатор: Роман Гутцайт.

«Реал» — «Вальядолид»

30 ноября, «Сантьяго Бернабеу», 23.00

Судья: Перес Монтеро

Не сыграют: Марсело, Коэтрау, Хекдира (травмы), Арбелоа (дисквалификация) – В. Перес, Оскар, Эйнс (травмы).

Котировки: 1.13 – 8.60 – 18.50

Трансляция «НТВ-Плюс Футбол». Комментатор: Василий Уткин.

«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»

1 ноября, «Корнелиа эль Прат», 01.00

Судья: Ф. Тейшейра Витьенес

Не сыграют: – Ифран, Гранеро, Эстрада (травмы).

Котировки: 2.18 – 3.25 – 3.35

Трансляция «НТВ-Плюс Футбол». Комментатор: Владислав Батурин.

«Бетис» — «Райо Вальекано»

1 декабря, «Бенито Вильямарин», 15.00.

Судья: Х.Тейшейра Витьенес

Не сыграют: Б. Родригес, С. Родригес, Носа, Перкис (травмы), Паулао (дисквалификация) – Х. Карлос, Себа, Переа, Родригес, Гальвес (травмы), Арбилья, Рубен (дисквалификации).

Котировки: 1.95 – 3.45 – 4.00

Трансляция «НТВ-Плюс Онлайн». Комментатор: Максим Сенаторов.

«Валенсия» — «Осасуна»

1 декабря, «Месталья», 22.00

Судья: Веласко Карбальо

Не сыграют: – Нино, Сиси (травмы).

Котировки: 1.44 – 4.40 – 7.40

Трансляция «НТВ-Плюс Футбол». Комментатор: Станислав Минин.

«Атлетик» — «Барселона»

2 декабря, «Сан Мамес», 00.00

Судья: Мартинес Мунуэра.

Не сыграют: К. Сола (травма), Адурис (дисквалификация) – Альба, Вальдес, Месси, Тельо (травмы).

Котировки: 5.30– 4.00 – 1.61

Трансляция «НТВ-Плюс Футбол». Комментатор: Константин Генич.

«Гранада» — «Севилья»

1 декабря, «Лос Карменес», 20.00

Судья: Дель Серо Гранде.

Не сыграют: Д.Бенитес (травма), Итурра (дисквалификация) – Сисиньо, Черышев, Марин (травмы).

Котировки: 2.86 – 3.25 – 2.50

Трансляция «НТВ-Плюс Футбол». Комментатор: Сергей Дерябкин.

«Эльче» — «Атлетико»

30 ноября, " Мартинес Валеро", 19.00

Судья: Дельгадо Ферейра.

Не сыграют: Ману, А. Хименес (травмы) – М. Суарес (травма).

Котировки: 7.00– 4.00 – 1.50

Трансляция «НТВ-Плюс Спорт». Комментатор: Александр Шмурнов.