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Обзор 29-го тура чемпионата Испании

"Реал" — "Барселона" — 3:4
Кирилл Дементьев
Правосудие по-испански
"Барселона" побеждает на "Бернабеу", "Атлетико" выходит в лидеры, а "Севилья" одерживает 5-ю победу подряд — главное о 29-м туре Примеры.
Футбол / Испания 0

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» — «БАРСЕЛОНА». ФОТОРЕПОРТАЖ

КЛАССИКА ЖАНРА

За последние годы болельщики успели отвыкнуть от хорошего «класико», непременно кто-то из соперников переживал нелёгкие времена. В прошлом году Моуринью устроил бурю в стакане воды, а матч первого круга просто разочаровал по всем статьям. Так что матч, состоявшийся вечером 23 марта, совершенно точно лучший за очень долгое время. Кто-то может придраться к тому, что защита обеих команд действовала неидеальным образом, но футбольный матч и не может быть идеальным. Успехи одних – это почти всегда ошибки других, и предела совершенства не существует. С точки зрения исполнительского мастерства, интриги, красоты игры всё было на высочайшей уровне. Кроме одного – судейства. Ундиано Мальенко уже давно сдал пост номер один в испанской коллегии арбитров, на крупнейшие мировые форумы теперь ездит Веласко Карбальо. «Класико» ещё раз показало, что это не случайно: Ундиано просто не поспевал за игрой, принимая одно неверное решение за другим.

Самое печальное, что судья, несомненно, повлиял на ход матча – решающим моментом стало удаление Рамоса, весьма и весьма сомнительное. А «Барселона» и «Бавария» — те самые команды, которые лучше всего умеют использовать численное большинство. Однако судейство судейством, а «Барса» провела выдающийся матч. «Реал» временами демонстрировал такую мощь, что его было не остановить, но гости выдержали и не прогнулись. Месси и Иньеста в очередной раз продемонстрировали свой высочайший, недосягаемый для подавляющего большинства класс. У «Реала» самых добрых слов заслуживают ди Мария и Бензема, а вот Бэйл оказался чужим на этом празднике. В принципе, как и Неймар, но именно падение бразильца в штрафной «Реала» привело к решающему удалению. «Реалу» не за что стыдиться, просто матч показал, что у Анчелотти ещё хватает работы. И пускай «Реал» уступил «Барсе» и «Атлетико» по сумме двух встреч, на дистанции чемпионата он всё равно остаётся фаворитом.

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ ДА ЕСТЬ

«Атлетико» свой матч проводил до «класико» и обязан был послать на «Сантьягу Бернабеу» свой сигнал – не волнуйтесь, господа, мы всё ещё тут и покидать вас не собираемся. Команда Симеоне одержала типичную для себя победу на классе и на ошибках соперника. Как и в Мадриде, в Севилье многое решило удаление. Брайан Родригес получил от арбитра Эстрады Фернандеса вторую жёлтую карточку на 55-й минуте, а на 57-й Габи открыл счёт в матче. От такого двойного удара хозяева так и не оправились,

Роналду проиграл первый матч в чемпионате Испании, в котором ему удалось забить гол

а гол Диего Косты лишил их последних иллюзий. Тренер Габриэль Кальдерон после матча посетовал на жёсткость судьи, по мнению аргентинца, оба нарушения не тянули на жёлтую. Понятно, что в меньшинстве у «Бетиса» не было шансов, так как в четверг команда отбегала 120 минут в Лиге Европы. «Атлетико» до всего этого дела не было, коллектив Симеоне набрал дежурные три очка в дежурно-деловом стиле. Это, кстати, одно из конкурентных преимуществ «матрасников» — «Атлетико» одерживает победы в эконом-режиме. То есть экономит силы и продлевает «молодость».

ЭМЕРИ НАБРАЛ ХОД

Бывший тренер «Спартака» одержал со своей командой уже пятую победу подряд в чемпионате Испании. В четверг «Севилья» прошла «Бетис» в серии пенальти, отыграв в гостях два мяча форы, так что психологически настроиться на «Осасуну» было очень сложно. А команда Гарсии дома весьма опасна, на своём «Эль Садаре» она не проиграла в этом году ни «Барсе», ни «Реалу», ни «Атлетико». Эмери решил проблему с помощью ротации, дав отдохнуть Ракитичу, Рейесу и Марину. Впрочем, с точки зрения тренера «Осасуны», главным человеком в «Севилье» стал судья (опять) Альварес Искьердо. Пенальти на 46-й минуте выглядел сомнительным, а в итоге именно гол Бакки оказался в матче победным. «Севилья» уже обошла «Вильярреал» и Сосьедад", правда, у басков в понедельник игра с «Альмерией».

«Подводники» же уступили в дерби «Валенсии». Опять же, команда, участвовавшая в четверг в Лиге Европы, обыграла более свежего соперника. Героем матча неожиданно стал скромняга Хави Фуэго, чуть ли не впервые в карьере вышедший на первый план. До «Валенсии» он выступал за «Райо Вальекано», «Рекреативо», «Леванте», «Спортинг» и к 30 годам забил в Примере меньше 10 мячей. В составе «Валенсии» же отличиться до сей поры ему не удавалось, и вот два гола Фуэго принесли «летучим мышам» три очка. Теперь «Валенсия» отстаёт от «Вильярреала» всего на шесть баллов и может ещё побороться за место в Лиге Европы.

5 ФАКТОВ О 29-м ТУРЕ

Роналду проиграл первый матч в чемпионате Испании, в котором ему удалось забить гол.

Иньеста забил свой первый гол на «Сантьяго Бернабеу».

Месси побил рекорд ди Стефано по голам в «класико». У Аргентинца их уже 19.

Коке – первый за 10 лет игрок «Атлетико», которому удалось сделать 11 голевых передач в сезоне.

«Севилья» выиграла уже 5 матчей, которые начинались в 12 часов по испанскому времени.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 29-й ТУР

Испания - Примера. 29-й тур
22 марта 2014, суббота. 00:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 2
Малага
Малага
0:1 Камачо – 24'   0:2 Камачо – 32'
Удаления: нет / Дуда – 65'
Испания - Примера. 29-й тур
22 марта 2014, суббота. 19:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 0
Эльче
Эльче
1:0 Браими – 63'
Удаления: нет / Сэпунару – 71'
Испания - Примера. 29-й тур
22 марта 2014, суббота. 21:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 0
Леванте
Валенсия
Удаления: нет / Касадесус – 88'
Испания - Примера. 29-й тур
22 марта 2014, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Зе Каштру – 8' (автогол)   1:1 Буэно – 45'
Испания - Примера. 29-й тур
23 марта 2014, воскресенье. 01:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Сусаета – 40'
Испания - Примера. 29-й тур
23 марта 2014, воскресенье. 15:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Самперио – 27'   0:2 Бакка – 45+1' (пен)   1:2 Акунья – 90+4'
Испания - Примера. 29-й тур
23 марта 2014, воскресенье. 20:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Габи – 58'   0:2 Коста – 64'
Удаления: Родригес – 56' / нет
Испания - Примера. 29-й тур
23 марта 2014, воскресенье. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Фуэго – 35'   2:0 Фуэго – 44'   2:1 дос Сантос – 83'
Испания - Примера. 29-й тур
24 марта 2014, понедельник. 00:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Иньеста – 7'   1:1 Бензема – 20'   2:1 Бензема – 24'   2:2 Месси – 42'   3:2 Роналду – 55' (пен)   3:3 Месси – 65' (пен)   3:4 Месси – 84' (пен)
Удаления: Рамос – 63' / нет
Чемпионат Испании. 29-й тур. "Реал" — "Барселона" — 3:4

Чемпионат Испании. 29-й тур. "Реал" — "Барселона" — 3:4

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