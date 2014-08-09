Дуров ставит на «Динамо», а Маклаков на «Спартак»

Актёры, музыканты и драматурги – люди творческие, занятые. И поэтому многим из них, даже самым страстным футбольным болельщикам, не всегда удаётся выбираться на матчи своих любимых команд. Корреспондент «Чемпионата» расспросила у известных поклонников «Динамо» и «Спартака», где они планируют смотреть грядущее дерби и какие чувства испытывают в связи с удачным стартом двух столичных команд в чемпионате России.

ГОВОРЯТ ДИНАМОВЦЫ

Лев Дуров, народный артист СССР, актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог:

«К Дзюбе отношение сложное. Он совершил ряд моральных ошибок своими высказываниями в адрес тренерского состава, но он личность».

— Я на даче и матч буду смотреть по телевизору, но со вниманием и с волнением. Я просмотрел весь чемпионат мира и думаю, что столичное дерби будет не хуже. Конечно, прогнозировать в футболе невозможно, но при этом я динамовец. Поэтому догадайтесь, кто выиграет? Думаю, счёт будет 2:1. Кто из футболистов мне особенно импонирует? Знаете, я актёр, и обычно у нас отдельные персонажи не обсуждаются. Я слышу, как комментаторы говорят, что они предпочитают кого-то – это не очень правильно. Футболисты потом узнают, что о них говорят, и это им портит жизнь, а она у них и так непростая.

Николай Арутюнов, вокалист, лидер групп «Лига Блюза» и «Funky Soul»:

— К сожалению, я не попадаю на игру, чем очень расстроен. Если бы я знал, что матч будет 10 августа, то спланировал бы свой график. С другой стороны, моё отсутствие увеличивает шансы «Динамо». Почему? Как правило, когда я на матче не присутствую – «Динамо» выигрывает (смеётся). Игру буду смотреть по телевизору. К сожалению, не видел матч динамовцев с «Ростовом», поэтому не могу научно подтвердить свою убеждённость. Ну, раз «Ростову» семь забили, «Спартаку», думаю, два-три положим. Наверное, счёт будет 2:1. «Спартак» сейчас тоже крупно выиграл, но Кевин Кураньи должен сделать своё дело. У соперников тоже есть хороший нападающий, Дзюба. Считаю, зря его не взяли в Бразилию. Но Кокорин мне нравится больше. Он повыше классом. Ну а Кевин Кураньи просто бесподобный центрфорвард, он лучший в этом амплуа, я его очень люблю!

Вячеслав Добрынин, народный артист России, композитор и певец:

— Я сейчас не в Москве и, скорее всего, буду смотреть матч по телевизору. Жду в целом равной игры. Думаю, что ничья вполне допустима, если динамовцы будут играть аккуратно. Но, естественно, хотел бы победы любимой команды, пусть даже с минимальным счётом. Кто мне нравится больше – Кокорин или Дзюба? Я всё-таки болельщик «Динамо», так что, выбирая между ними, назову первого.

ГОВОРЯТ СПАРТАКОВЦЫ

Александр Кутиков, заслуженный артист России, музыкант, вокалист группы «Машина времени»:

– К сожалению, я сейчас за границей, но если успею приехать, то обязательно пойду на матч «Динамо» – «Спартак». У меня точная дата прилёта не установлена. Я сейчас нахожусь на перепутье – с одной стороны, хочется вырваться, с другой – завишу от других людей. Но, даже находясь за пределами нашей страны, я всегда смотрю футбол, в частности такие матчи, как «Спартак» – «Динамо», в Интернете.

Не думаю, что матч будет богат на забитые мячи, но жду упорной игры. Встречаются команды одного уровня, одного класса. Вряд ли стоит ждать открытого футбола. Скорее всего, соперники будут играть на результат, и для этих команд ничейный итог – вполне приличный для старта чемпионата. Тем не менее буду болеть за победу «Спартака».

О новом тренере «Спартака», о том, какой он, можно будет говорить после пяти-шести матчей. Что же касается игроков, то Дзюба лучший. И, возможно, единственная серьёзная ошибка Капелло перед чемпионатом мира — то, что Дзюбу не взяли в состав. Там явно не хватало мощного, но при этом креативного, играющего с большим желанием и с хорошим настроением форварда. Ну а в чемпионате Дзюба забивает больше, чем Кокорин.

Алексей Маклаков, заслуженный артист России, актёр театра и кино:

– Я постараюсь поехать на игру «Динамо» – «Спартак», а если не выйдет, то обязательно буду смотреть её по телевизору. Я не знаю, выйдет ли на поле этот маленький француз (полузащитник «Динамо» Матьё Вальбуэна. – Прим. «Чемпионата») — он человек, способный обострить ход матча. Если выйдет, то будет очень тяжёлая игра для «Спартака». По крайней мере, мы увидим сначала очень осторожный футбол, а к началу второго тайма команды разыграются.

Думаю, что четырёхзначные результаты надолго не удержатся в нашем чемпионате. Чемпионат у нас очень осторожный, довольно тягучий, поэтому я не жду от второго тура каких-то сверхголевых матчей. Хотя в дерби возможно всё. Я думаю, что стоит ждать счёта 2:1, может быть, 3:2, но выиграет «Спартак»! Я болельщик красно-белых и не должен сомневаться в команде. И, как бы глупо это ни звучало, я всегда верю в победу.

У меня сложное отношение к Дзюбе. Он совершил ряд моральных ошибок своими высказываниями в адрес тренерского состава, но он личность. Большие таланты редко бывают спокойными и уравновешенными людьми. Предположу, что он может стать лучшим игроком матча «Динамо» — «Спартак». В отношении же Якина мне трудно делать выводы. Победили «Рубин», и хорошо. По первому матчу очень тяжело судить о тренерской голове.

Марк Розовский, народный артист России, драматург, композитор:

— К сожалению, я не в Москве и даже, наверное, не смогу посмотреть матч по телевизору, из-за чего очень страдаю. Естественно, верю в победу «Спартака», и другого результата себе не представляю. Хотелось бы, чтобы это дерби было удачным для «Спартака» и чтобы мы шли дальше не хуже, чем начали чемпионат. Прогноз на матч? Если будет 2:1 в пользу «Спартака», это меня очень порадует! Защита «Спартака» может пропустить, но вот в то, что мы забьём парочку, я верю.

Новый тренер в первой игре предложил интересные инновации, которые были неожиданными и для болельщиков, и для футболистов. И в матче с «Динамо», надеюсь, соперникам будет предложено что-нибудь любопытное. Резервы у «Спартака» большие, игроки у команды эффективные, главное, чтобы настрой был хороший. Психология «Спартака» – вот, что самое драгоценное в этой команде. Настрой на победу – это всегда было в ее истории! Когда возникали срывы, это значило, что психологически команда не выдерживала. Думаю, Якин должен быть озадачен этим нюансом. Ну а схемы, которые он предложил в матче с «Рубином», были интересными и оправдали себя. «Спартак» стал меньше играть назад, просто перекатывая мяч, и был настроен на то, чтобы идти вперёд. Это спартаковская игра, комбинационная. В общем, верю в красно-белых!