«Губочан не парикмахер, форму быстро наберёт»

В пятницу на официальном сайте московского «Динамо» появилась информация, что в субботу на базе в Новогорске клуб представит очередного новичка, при этом его имя названо не было. Чтобы выяснить, кто же этот джокер бело-голубых, не пришлось ждать субботы. «Чемпионату» довольно быстро удалось узнать, что это словацкий защитник Томаш Губочан. Слухи о возможном трансфере Губочана из «Зенита» в «Динамо» появились несколькими днями раньше. Переход был осуществлён очень быстро. На этот раз обошлось без сериалов. Судя по всему весь бюджет мыльных опер ушёл на историю с приездом в Россию Матьё Вальбуэна.

Уже сегодня при небольшом скоплении журналистов Губочана презентовали в качестве игрока «Динамо».

Губочан: «Это правда, что я не играл с марта. Но при этом я старался держать себя в хороших кондициях. С „Зенитом“ я прошёл все сборы, играл в контрольных матчах».

Спортивный директор столичного клуба Гурам Аджоев подтвердил, что с «Зенитом» удалось договориться в короткие сроки.

«Мы нашли игрока, которого искали, которого ждали. Наш президент договорился с президентом „Зенита“, они быстро нашли общий язык, и переход состоялся. Будут ли ещё трансферы? Вы знаете, я всегда говорю, что если время есть, мы ещё живём. Может, что-то и произойдёт», — заинтриговал Аджоев.

Станислав Черчесов объяснил, почему «Динамо» остановилось на кандидатуре Губочана, и рассказал, чего ждёт от новичка.

«Понятно, что всем любопытно, почему мы взяли именно Губочана, а не кого-то другого. Причины простые: он давно зарекомендовал себя в России, говорит по-русски, играл за титулы, у него есть чемпионский настрой, характер. Когда нам понадобился такой игрок, и мы узнали, что в Санкт-Петербурге есть возможность приобрести Губочана, мы сразу обратились в»Зенит". Всё это произошло в течение нескольких дней. Я рад, что Томаш теперь с нами. Вчера мы с ним пообщались. Что касается его места на поле, никогда не знаешь заранее, с кем рядом тому или иному футболисту будет удобнее. Мы вчера это обсуждали. Губочан играет на позиции центрального защитника и крайнего защитника. Я смотрел его игры. Плюс-минус на этих позициях он играет без потери качества. Посмотрим, на какой позиции ему будет комфортнее в нашей команде. На сегодняшнюю секунду Губочан игрок «Динамо», как вы знаете, абонементов в стартовый состав у нас нет. Своей работой Томаш должен доказывать состоятельность. Всё банально, но так оно и есть. Я рад, что Томаш Губочан теперь у нас есть", — завершил свою вступительную речь главный тренер бело-голубых.

Виновник мероприятия Томаш Губочан первым делом признался, что на него произвела впечатление база московского «Динамо». Вообще же, словак говорил совсем немного в силу своей стеснительности.

— Томаш, вам лично какая позиция на поле ближе?

— Я играл на всех позициях в обороне. В последнее время меня больше использовали в центре. Но, как тренер сказал, время покажет, где буду играть.

— Вы не выходили в стартовом составе с марта, много времени потребуется, чтобы набрать форму?

Черчесов: «Когда начинают говорить про игровую практику, такое ощущение, что футболист раньше всю жизнь был парикмахером. Он профессиональный футболист. Ему нужно 2-3 тренировки».

— Да, это правда, что я не играл с марта. Но при этом я старался держать себя в хороших кондициях. С «Зенитом» я прошёл все сборы, играл в контрольных матчах. Какое-то время понадобится, чтобы получить игровую практику. Надеюсь, короткого срока хватит.

— За «Зенит» вы провели 200 матчей, насколько тяжело было покидать петербургский клуб?

— Это футбольная жизнь, к этому нужно привыкать. Мои годы в «Зените» завершились, теперь я в другой команде. А карьера продолжается.

— Томаш, не за горами матч «Зенит» — «Динамо», как считаете, как вас встретят в Санкт-Петербурге? Ведь для «Зенита» «Динамо» один из самых принципиальных соперников.

— Через две недели будет эта игра. Не знаю, как меня встретят. Но надеюсь, что всё будет хорошо. Та игра будет очень важной, ведь и «Зенит», и «Динамо» борются за чемпионство. Надеюсь, нам удастся взять очки.

Был ещё и важный вопрос к спортивному директору динамовцев.

— Вчера представители «Зенита» говорили, что Томаша Губочана клуб продаёт, потому что должен вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

«Динамо» в последнее время много денег потратило на трансферы, не боитесь, что и к вам со временем могут применить санкции?

— Знаете, все российские команды сталкиваются с такой проблемой. Перед нами пока не поставлен соответствующий вопрос. Но будем стараться обойтись без штрафов.

О ближайшем будущем Губочана рассказал Станислав Черчесов, без шуток он как всегда не обошёлся.

— Полетит ли Губочан в Краснодар вместе с командой или ему требуется время для подготовки?

— Губочан наш футболист, он будет сегодня первую тренировку проводить. Потихонечку ему нужно вливаться в команду. А если он не будет находиться в коллективе, то ему это будет тяжело сделать. Кстати, скоро игры сборных. Матч за Словакию поможет Томашу получить игровую практику. Хотя, честно говоря, у меня нет никаких сомнений в его готовности. Когда начинают говорить про практику, такое ощущение, что игрок раньше всю жизнь был парикмахером. Он профессиональный футболист. Ему нужно 2-3 тренировки, понять, как кого зовут, куда бежать в новой команде. Что касается перехода из «Зенита» в «Динамо», плюс в том, что цвета практически одни и те же, привыкать к новым не придётся. Томашу будет комфортно. В остальном мы ему поможем. Он, наверное, уже чувствует поддержку. У Томаша недавно родились двойняшки, сделаем так, чтобы у нас он чувствовал себя по-семейному комфортно.

— Как прокомментируете результаты жеребьёвки Лиги Европы?

— Жеребьёвка — она на то и жеребьёвка, чтобы воспринять её такой, какая она есть. Будем собирать информацию о соперниках. А сейчас мы готовимся к «Краснодару». Как в той песне: сначала самолёты, а всё остальное потом.