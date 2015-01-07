Манчини привёл в чувство «Интер» и не проиграл дерби Италии

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» — «ИНТЕР». ФОТОРЕПОРТАЖ.

«Интер» огрызнулся в Турине

Массимилиано Аллегри в декабре жаловался на усталость команды, говорил, что бьянконери требуется пауза для перезагрузки. Но «Интеру» перерыв был нужен гораздо больше. Манчини нуждался во времени, чтобы встряхнуть команду, что-то наиграть, заставить футболистов вспомнить, за какой клуб они играют. Похоже, у него кое-что получилось. Нельзя сказать, что «Интер» провёл блестящий матч, но тот факт, что по ходу встречи нерадзурри прибавляли, говорит о многом. Миланцы не сломались после того, как уже на пятой минуте Тевес открыл счёт. Они понимали, что нужно делать, чтобы увезти из Турина хотя бы одно очко.

Не лучшим образом выглядел Кузманович, который в центре поля был практически бесполезен. Он толком не мог помочь Меделю, как лев, сражавшемуся с Погба и Пирло. Наверное, если бы туринцы забили второй мяч до перерыва, «Интер» игру бы не спас. Но Ханданович в паре эпизодов выручил, а во второй половине игры уже гости владели инициативой. На поле появился новичок команды Лукаш Подольски. В ответном мяче он не принял участия. Гуарин с Икарди справились без него, но немец оставил приятное впечатление. Манчини знал, кого брал и как нужно использовать таланты Подольски. Концовка игры получилась пламенной: тут и штрафной Пирло вкупе с сейвом Хандановича, и великолепный момент у Икарди, который он упустил, приведя в бешенство Освальдо, и удаление Ковачича. Дерби Италии удалось на славу. «Интер» не был статистом и имел шансы выиграть. Впрочем, ничья стала вполне закономерным итогом сражения. Нерадзурри точно не играли, как 11-я команда Серии А.

«Рома» подбирается к «Ювентусу»

«Рома» проводила матч гораздо раньше «Ювентуса» и не упустила шанса догнать туринцев. «Удинезе» в этом сезоне не раз портил нервы фаворитам, удалось сделать это и на этот раз. Единственный мяч, забитый гостями в первом тайме, вызвал бурю споров. После подачи Тотти Астори пробил со «второго этажа», мяч угодил в перекладину, а затем приземлился в район линии. Ни с одного из повторов в точности нельзя сказать, был ли гол. Скорее всего, проекция мяча в один из моментов линии не касалась. Судья за воротами не зафиксировал взятие ворот, игроки «Ромы» побежали оспаривать решение. И тут неожиданно рефери в поле взял на себя смелость и указал на центр поля. Теперь уже хозяева начали спорить, но было поздно. После матча наставник «Удинезе» Андреа Страмаччони вопрошал, зачем нужны судьи за воротами, раз они всё равно ничего не решают. А Руди Гарсия отметил, что пора и в Италии вводить систему фиксации взятия ворот.

«Удинезе» имел шансы вырвать ничью. Габриэль запорол супермомент, который создал для него Ди Натале. На последних минутах Гуида снова заступился за «волков» — не назначил судья очевидный пенальти за снос Коне. Скамейка «зебр» бушевала, помощника Страмаччони Станковича даже удалили. И всё же гости удержали победный счёт и приблизились к «Юве» на дистанцию 1 очка.

Очередное разочарование россонери

В конце 2014 года показалось, что «Милан» поймал свою игру — красно-чёрные солидно провели дерби и гостевой матч с «Ромой», но стоило наступить новому году, как проблемы вылезли снова. А ведь матч «Милан» — «Сассуоло» начался с гола в ворота гостей. Поли подхватил мяч в штрафной после прострела и отправил в цель. К тому моменту и 10 минут сыграно не было. Гол по непонятным причинам убаюкал подопечных Индзаги. Они утратили инициативу и начали позволять гостям хозяйничать на своей половине поля. Довольно быстро «Сассуоло» отыгрался, Берарди классной передачей отправил в прорыв Сансоне, и тот довольно легко переиграл Диего Лопеса. Затем атакующие игроки «Сассуоло» поменялись ролями, но Берарди не сумел пробить Лопеса.

Гости могли выйти вперёд ещё до перерыва. Хорошие моменты упустили Сансоне и Бьондини. Но второй мяч в игре «Сассуоло» забил в середине второго тайма. Классный удар удался форварду сборной Италии Дзадза. «Милан» не спас даже новичок команды Алессио Черчи, вернувшийся в родной чемпионат после небольшой командировки в Испанию. Толковых моментов у россонери в последние 15-20 минут матча не было. «Милан» остаётся 7-м в таблице Серии А, а «Сассуоло» врывается в десятку.

Крупнейшее фиаско в тренерской карьере Дзолы

Джанфранко Дзола только в конце декабря очутился в тренерском кресле «Кальяри». Знаменитый в прошлом нападающий сборной Италии сменил Зденека Земана. Команда досталась Дзоле не в лучшем состоянии. В первом же матче «островитяне» были жестоко биты на Сицилии. «Палермо» отгрузил сопернику пять безответных мячей. Вновь блистательный матч провёл Пауло Дибала, отметившийся дублем. За аргентинцем охотятся все топ-клубы Серии А, да и в Бундеслиге многие имеют на него виды. Поражение со счётом 0:5 стало самым жутким в тренерской карьере Дзолы, который до возвращения на Апеннины работал в «Вест Хэме» и «Уотфорде».

После матча Дзола призвал футболистов не расклеиваться, а воспринять звонкое поражение как урок, из которого нужно сделать выводы. «Кальяри» после 17 туров идёт в зоне вылета — на 18-й строчке, от «Аталанты» его отделяются сразу 4 очка.

«Парма» победила впервые за два месяца

«Парма» не побеждала с 1 ноября 2014 года. Тогда команда Донадони огорчила «Интер» — 2:0. Та виктория стала для пармезанцев лишь второй в сезоне, и вот спустя два месяца им вновь удалось взять три очка. Видимо, «Парме» пошла на пользу пауза в чемпионате, а также возобновление стабильного финансирования. В конце декабря знаменитый итальянский клуб был продан российско-кипрской компании Dastraso Holding Limited. Временным президентом клуба стал Фабио Джордано.

Ну а вчера «Парме» удалось превзойти «Фиорентину», располагающую прекрасным составом. Матч получился нервным, с обилием фолов. Хозяевам удалось быстро забить, Коста точно пробил головой. В дальнейшем «фиалки» пытались раздобыть хотя бы очко, и шансов у них было достаточно. Однако Марио Гомес не реализовал выход один на один, а затем смазал пенальти, предоставив шанс отличиться Антонио Миранте. В конце матча у «Фиорентины» друг за другом были удалены центральные защитники Гонсало и Савич. Рефери Антонио Дамато за матч показал 8 жёлтых карточек помимо двух красных. В восьми матчах в нынешнем сезоне он 5 раз предъявлял игрокам красные карточки. Даже после столь значимой победы «Парма» продолжает оставаться в зоне вылета. «Фиорентина» — 9-я, и поговаривают, что Винченцо Монтелла в скором времени может остаться без работы.