Чем Дзюба лучше Рондона?

Даже держа язык за зубами, Артём Дзюба продолжает будоражить умы болельщиков. Его молчание открывает широкий простор для разного рода фантазий и спекуляций. Допускаю, что сам футболист в них даже не вникает, благоразумно оставив это дело на откуп доверенным лицам, первейшим из которых является отец. Его дело – тренироваться, вне зависимости от интенсивности закулисных торгов. Где-то же он в конце концов возобновит законсервированный на зиму сезон: не в «Спартаке», так в другом месте. Что бы ни случилось, нужно набирать кондиции. И он это делает под марбельским солнышком.

Тем временем на родине героя набрал обороты новый увлекательный диспут. На тему «Нужен ли Дзюба «Зениту»?». С вашего позволения, вставлю и я в него свои пять копеек. Уж если Леонид Федун не исключил такого зигзага в карьере бомбардира, значит, предпосылки к нему действительно есть. И, похоже, достаточно серьёзные. Главная из них – до сих пор не продлённый Артёмом контракт. Ну а клубы, способные удовлетворить его финансовый запрос, можно по пальцам одной руки пересчитать. «Зенит» в этом ряду самый состоятельный и, пожалуй, щедрый – невзирая на катаклизмы в экономическом секторе страны.

Сезон-2014/2015



Дзюба – Рондон



Матчи: 13 – 15

Голы: 7 – 7

Точность ударов (%): 74 – 47

Созданные партнёрам моменты: 22 – 10

Результативные передачи: 2 – 2

Точность передач (%): 68 – 76

Выигранные единоборства (%): 41 – 31

Предупреждения: 2 – 1

Средний балл: 6,83 – 6,88

В самом по себе стремлении «Зенита» усилить линию атаки нет ничего удивительного. И очковый гандикап питерцев перед чемпионом в национальной лиге не должен никого вводить в заблуждение. «Зениту» нужен снайпер для решения задач иного порядка. Голеадор для внешнего использования. А с ними, как показала осень 2014-го, у команды по-прежнему напряжёнка.

За полдюжины матчей группового турнира сине-бело-голубые назабивали вскладчину аж четыре гола, половину из них – в Лиссабоне, сопернику, более часа игравшему в меньшинстве. При этом один центральный нападающий, Рондон, отличился однажды, в проигранном матче с «Байером», а другой, Кержаков, — ни разу.

Все толки о разноплановости питерских нападающих – в пользу бедных. Мерилом эффективности любого нападающего, хоть тяжёлого, хоть лёгкого, являются голы. А бомбардиры «Зенита» и на внутренней арене результативностью не блещут. Пускай вас не обманывают семь голов Рондона. Во-первых, все они забиты аутсайдерам, в лучшем случае – середнячкам (сами рассортируйте по соответствующим ячейкам «Арсенал», «Торпедо», «Урал» и «Ростов»). А во-вторых, последний из них датируется августом. Когда нападающий целую осень проводит вхолостую и всё равно остаётся основным, это может свидетельствовать о двух вещах. Первая – безграничное доверие тренера. Вторая – невысокий общий уровень конкуренции. Александр Кержаков со второй версией, естественно, не согласится. Но факты – упрямая вещь. За 17 туров чемпионата Виллаш-Боаш лишь пять раз предпочёл Рондону Кержакова и только раз – Аршавина. В остальных 11 случаях в основе появлялся южноамериканец.

Отчасти это обстоятельство можно объяснить объективно лучшей коммуникацией Рондона с заводилами питерских атак. С Данни они вообще земляки, в одном городе родились, с бразильцем Халком запросто могут объясниться на помеси испанского с португальским. Второй фактор в пользу Саломона – возраст: он моложе и Кержакова, и Аршавина. Третий – цена. Покупка футболиста за 18 или около того миллионов евро автоматически подразумевает его высокую задействованность в матчах. Всё это в комплексе легко объясняет сложившуюся у Виллаш-Боаша игровую иерархию.

Способен ли её в принципе нарушить Дзюба? Откровенно говоря, есть сомнения. «Зениту» нужен высококлассный нападающий, более или менее независимый от окружения. Способный в одиночку решать судьбу матчей, в том числе в Европе. Короче говоря, более сильный исполнитель, чем имеющийся Рондон.

Соответствует ли этим параметрам Артём? Ну судите сами. При всех своих неоспоримых достоинствах, к коим принято причислять физическую мощь, неплохое голевое чутьё и фирменное неистовство, станком по бесперебойному производству голов Дзюба никогда не был. Его среднегодовая результативность в Премьер-Лиге составляет чуть больше шести голов (6,33, если быть точным). Даже со сноской на трения с предыдущим тренером «Спартака», статистика Артёма воображения не потрясает. Да и вряд ли корректно списать все проблемы Дзюбы на врождённую карпинскую зловредность. Если бы нападающий авоськами отгружал мячи в чужие ворота, даже Карпин, наверное, стерпел бы независимый нрав подопечного. Коль скоро он этого не сделал, спортивные мотивы в его решении так или иначе присутствовали. Всё-таки изъяны у нападающего Дзюбы тоже есть, и они хорошо известны: невыдающаяся техника, невысокая скорость, не самый сильный в команде удар.

Пожалуй, главное профессиональное преимущество Дзюбы перед Рондоном заключается в его большей вовлечённости в командную игру. Он чаще и более умело подыгрывает партнёрам, но достаточно ли этого аргумента для того, чтобы претендовать на место в основе «Зенита», я не знаю. По остальным параметрам они примерно одноплановые мастера. Практически ровесники – Дзюба даже немного старше. При этом контракт Рондона с «Зенитом» истекает только через четыре года, и оснований для его расторжения ни у кого нет. Терять в деньгах ни игрок, ни, тем более, клуб не захотят. А на мировом рынке спрос на Рондона ныне вряд ли высок. Скорее низок.

Очевидно, «Зенит» не прочь удлинить «русскую» часть скамейки. Отечественные кадры и при новом лимите (10+15) будут в цене. Вопрос в том, поможет ли Дзюба клубу выйти на другой качественный уровень. А иначе – какой во всём этом смысл? Просто увести у конкурента игрока? А конкурент ли «Спартак» прямо сейчас «Зениту»?