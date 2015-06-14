Караваев: в Остраве трибуны как будто горели

Игрок ЦСКА Вячеслав Караваев один из тех, кто не стал полировать лавку в ожидании шанса, а отправился прогрессировать за границу. В чешской «Дукле» Караваев стал игроком основного состава и даже привлёк внимание Фабио Капелло. «Чемпионат» встретился с футболистом в расположении молодёжной сборной, которая готовится к товарищескому матчу с командой Беларуси.
«Люблю гулять по Староместской площади»
— Ваше чешское турне, похоже, затягивается. Это радует или расстраивает?
— Скорее радует. В моём возрасте главное играть.
— Неужели не думали о ЦСКА?
В конце сезона тренер поблагодарил, сказал, что я профессионал и меня ждёт большое будущее. Мол, старайся и всё у тебя получится.
— Конечно, рассчитывал вернуться, но сейчас приоритет — аренда в одном из европейских клубов. Нужно быть реалистом — при Марио Фернандесе нет шансов заиграть в стартовом составе.
— Останетесь в Чехии?
— Ходили разговоры насчёт «Спарты» и «Виктории», но об этом лучше спросить ЦСКА.
— А как же «Дукла»?
— Может, и был такой вариант, но я его уже не рассматриваю. Нужно расти и хочется перебраться в клуб посильнее. А может вообще уеду в другую страну. Скоро сядем и всё обсудим с руководством клуба.
— Вы уже почти год вдали от родины. Тяжело?
— Поначалу было тяжеловато. Но потом справился, привык, и сейчас никаких проблем нет.
— С другим «армейцем», арендованным «Дуклой» зимой Николаем Дергачёвым, стало веселее?
— Да, помогали друг другу в бытовых вопросах. Жили отдельно, но часто выбирались вместе в город. Жалко, что он вообще не играл. Почему? Не знаю, но так сложилось.
— Как проводили досуг?
— Можно посидеть в ресторанчике. Иногда с командой ездили смотреть достопримечательности Праги.
— Есть любимое место в городе?
— Конечно, это Карлов мост, один из символов Праги. Люблю гулять по Староместской площади. Эти места больше всего привлекают.
— Чешская кухня пришлась по душе?
— Да, их фирменные кнедлики и вепрево колено — это очень вкусно.
«В конце сезона Козел сказал, что я профессионал»
— В чём прибавили за минувший год?
— Во всём. Чуть-чуть в опыте, в скорости, в чтении игры. Стараюсь каждый день развивать свои сильные качества и работать над слабыми.
— Озвучите изъяны?
— Левая нога слабая. Не то чтобы для ходьбы, но всё же. В некоторых играх имел моменты, чтобы забить с левой, но отправлял мяч либо в руки вратарю, либо в небеса. В общем, активно отрабатываю удар с левой.
— Что требует от вас Любош Козел?
— Тренер просит активней подключаться в атаку. Сейчас все крайние защитники мира это делают, и я тоже стараюсь.
— Получается?
— Пару голевых отдал, но голов, к сожалению, пока нет.
— Как тренер помогал развиваться?
— На протяжении всего года он часто со мной разговаривал. А в конце сезона поблагодарил, сказал, что я профессионал и меня ждёт большое будущее. Мол, старайся, и всё у тебя получится. Весь тренерский штаб ко мне хорошо относился. Это здорово для молодых футболистов.
— Козел хотел, чтобы вы остались в команде?
— Да, был такой разговор. Но решаю не только я, но и руководство ЦСКА.
Вячеслав Караваев
«Удивило состояние полей в Чехии»
— Расскажите о чешском футболе — какой он?
— Многие команды стараются атаковать, но есть и такие, кто в силу своих возможностей в основном обороняется. В целом ощущается крен в пользу атаки.
— А «Дукла» какой футбол исповедует?
— Как раз атакующий. Козел требует, чтобы мы не просто выбивали мяч вперёд, а разыгрывали комбинации и контролировали мяч.
— Смогла бы «Дукла» обыграть московский «Спартак», как это сделал «Амкар»?
— Даже не знаю, всё-таки «Спартак» топовая команда. Трудно ответить на этот вопрос.
— С какой командой российской Премьер-Лиги можете сравнить «Дуклу»?
— Думаю, с «Ростовом» или «Мордовией». «Дукла» — середняк чешской лиги. Но до самого конца чемпионата мы боролись за путёвку в Лигу Европы. К сожалению, трёх очков не хватило. Где-то недобрали по ходу сезона.
Удивило состояние полей в Чехии. Практически у всех клубов отличная инфраструктура. Такая маленькая страна, а всё на высшем уровне. Поразительно!
— С полями в Чехии порядок или, как и в России, попадаются огороды?
— Удивило состояние полей в Чехии. Практически у всех клубов отличная инфраструктура. Такая маленькая страна, а всё на высшем уровне. Поразительно!
— Куда совершили самый захватывающий выезд?
— В Остраву в последнем туре. Фанаты «Баника» тогда сорвали матч. Это была последняя игра на их старом стадионе, построили новый. В общем трибуны как будто горели. Всё в дыму, а потом они закидали файерами поле. Считаю, что это неприемлемо.
— Чешские фанаты агрессивнее российских?
— Нет, их можно сравнить с нашими. Есть отдельные эпизоды, когда случаются какие-то беспорядки, в основном в дерби. А так, в принципе, всё спокойно.
— У «Дуклы» есть своё дерби?
— Матчи между всеми пражскими клубами — это нечто особенное. Но самая главная схватка идёт между «Спартой» и «Славией». Когда «Баник» играет со «Спартой» тоже бывает жарко. А для «Дуклы» помимо первых двух принципиальный соперник — это «Богемианс».
«ЦСКА провёл хороший сезон»
— О чём подумали, когда увидели себя в расширенном списке первой сборной России перед матчами с Черногорией и Казахстаном?
— Что это всего лишь расширенный список. Вряд ли я мог попасть в окончательный, но к этому надо стремиться. Работал над этим весь год и надеюсь, что в скором будущем заслужу попадания в окончательный список.
— У вас есть мечта?
— Наверное, как и все футболисты, мечтаю выиграть чемпионат мира. Тем более скоро он пройдёт у нас в России. Очень хочется выступить на домашнем мундиале и постараться выиграть его.
— А какова ближайшая цель?
— Стать игроком основного состава ЦСКА. Всю жизнь провёл в этом клубе и очень хочу вернуться. Но для начала нужно закрепиться в Европе. Поэтому пока нужно хорошо выступить там, где проведу следующий сезон.
— Как оцениваете минувший чемпионат для «армейцев»?
— Хороший сезон, попали в Лигу чемпионов. Но ЦСКА может занимать первое место и становиться чемпионом.
— При этом Лигу чемпионов еда не упустили в Ростове.
— Ну да, сейчас со всеми тяжело играть. Особенно с теми, кто борется за выживание. Хорошо, что Вернблум забил.
— А как вам «Краснодар», который до последнего боролся с москвичами за второе место?
— Очень удивляет. Считай, новая команда появилась в чемпионате. В будущем они смогут бороться и за Лигу чемпионов и даже за чемпионство.
«Ближайшая цель — выиграть чемпионат Европы»
— Есть кумир на вашей позиции, на которого хочется равняться?
— Кумиров нет, но Филипп Лам очень нравится. Правда, сейчас он выступает не на своей позиции, но когда играл правого защитника, восхищал. Он настоящий лидер, капитан.
— А из чешского чемпионата кого бы выделили?
— В «Спарте» есть несколько классных игроков. Например, как раз правый защитник Павел Кадерабек. Он часто забивает, постоянно отдаёт голевые передачи. Слышал, что он переходит в какой-то немецкий клуб. Запомнился крайний полузащитник Ладислав Крейчи из сборной Чехии. Очень перспективный парень.
— Какие цели стоят перед молодёжной сборной?
В Остраве трибуны как будто горели. Всё в дыму, а потом они закидали файерами поле. Считаю, что это неприемлемо.
— Цели всегда максимальные. Не стоит задача занять второе место. Всегда только первые места, только победа. Ближайшая цель — выиграть чемпионат Европы. У нас сильная сборная, и мы должны победить.
— Кто сейчас лидер сборной?
— Создаётся новая команда, поэтому сложно кого-то выделить. Вся команда — лидеры, все примерно на одном уровне. Пока притираемся, наигрываем связи.
— Но должен же быть капитан?
— На каждом сборе появляются новые ребята, остаются старички. Поэтому капитанская повязка переходит из рук в руки.
— Главная сборная вскоре сыграет ключевой матч отборочного цикла Евро-2016 с Австрией. Чего ждать болельщикам в воскресенье на «Открытие Арене»?
— Россия должна побеждать. Это очень важный матч в борьбе за первое место. Надеюсь, что наши выиграют.
— В матче со сборной Беларуси дебютировали ваши одноклубники по ЦСКА Никита Чернов и Александр Головин. Знакомы?
— Знакомы, но так получилось, что особо не общались. Я очень рад за них. Смотрел матч и скажу, что Чернов здорово отыграл, не хуже опытных ребят. Головин вышел на замену и забил важный мяч. Такие моменты вдохновляют, но нужно продолжать работать, двигаться вперёд. Надеюсь, скоро и я к ним присоединюсь.