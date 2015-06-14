Караваев: в Остраве трибуны как будто горели

Защитник ЦСКА Вячеслав Караваев, выступающий на правах аренды в «Дукле», рассказал о жизни в Европе, чешском футболе и планах на будущее.

Игрок ЦСКА Вячеслав Караваев один из тех, кто не стал полировать лавку в ожидании шанса, а отправился прогрессировать за границу. В чешской «Дукле» Караваев стал игроком основного состава и даже привлёк внимание Фабио Капелло. «Чемпионат» встретился с футболистом в расположении молодёжной сборной, которая готовится к товарищескому матчу с командой Беларуси.

«Люблю гулять по Староместской площади»

— Ваше чешское турне, похоже, затягивается. Это радует или расстраивает?

— Скорее радует. В моём возрасте главное играть.

— Неужели не думали о ЦСКА?

В конце сезона тренер поблагодарил, сказал, что я профессионал и меня ждёт большое будущее. Мол, старайся и всё у тебя получится.

— Конечно, рассчитывал вернуться, но сейчас приоритет — аренда в одном из европейских клубов. Нужно быть реалистом — при Марио Фернандесе нет шансов заиграть в стартовом составе.

— Останетесь в Чехии?

— Ходили разговоры насчёт «Спарты» и «Виктории», но об этом лучше спросить ЦСКА.

— А как же «Дукла»?

— Может, и был такой вариант, но я его уже не рассматриваю. Нужно расти и хочется перебраться в клуб посильнее. А может вообще уеду в другую страну. Скоро сядем и всё обсудим с руководством клуба.

— Вы уже почти год вдали от родины. Тяжело?

— Поначалу было тяжеловато. Но потом справился, привык, и сейчас никаких проблем нет.

— С другим «армейцем», арендованным «Дуклой» зимой Николаем Дергачёвым, стало веселее?

— Да, помогали друг другу в бытовых вопросах. Жили отдельно, но часто выбирались вместе в город. Жалко, что он вообще не играл. Почему? Не знаю, но так сложилось.

— Как проводили досуг?

— Можно посидеть в ресторанчике. Иногда с командой ездили смотреть достопримечательности Праги.

— Есть любимое место в городе?

— Конечно, это Карлов мост, один из символов Праги. Люблю гулять по Староместской площади. Эти места больше всего привлекают.

— Чешская кухня пришлась по душе?

— Да, их фирменные кнедлики и вепрево колено — это очень вкусно.

«В конце сезона Козел сказал, что я профессионал»

— В чём прибавили за минувший год?

— Во всём. Чуть-чуть в опыте, в скорости, в чтении игры. Стараюсь каждый день развивать свои сильные качества и работать над слабыми.

— Озвучите изъяны?

— Левая нога слабая. Не то чтобы для ходьбы, но всё же. В некоторых играх имел моменты, чтобы забить с левой, но отправлял мяч либо в руки вратарю, либо в небеса. В общем, активно отрабатываю удар с левой.

— Что требует от вас Любош Козел?

— Тренер просит активней подключаться в атаку. Сейчас все крайние защитники мира это делают, и я тоже стараюсь.

— Получается?

— Пару голевых отдал, но голов, к сожалению, пока нет.

— Как тренер помогал развиваться?

— На протяжении всего года он часто со мной разговаривал. А в конце сезона поблагодарил, сказал, что я профессионал и меня ждёт большое будущее. Мол, старайся, и всё у тебя получится. Весь тренерский штаб ко мне хорошо относился. Это здорово для молодых футболистов.

— Козел хотел, чтобы вы остались в команде?

— Да, был такой разговор. Но решаю не только я, но и руководство ЦСКА.

Вячеслав Караваев

«Удивило состояние полей в Чехии»

— Расскажите о чешском футболе — какой он?

— Многие команды стараются атаковать, но есть и такие, кто в силу своих возможностей в основном обороняется. В целом ощущается крен в пользу атаки.

— А «Дукла» какой футбол исповедует?

— Как раз атакующий. Козел требует, чтобы мы не просто выбивали мяч вперёд, а разыгрывали комбинации и контролировали мяч.

— Смогла бы «Дукла» обыграть московский «Спартак», как это сделал «Амкар»?

— Даже не знаю, всё-таки «Спартак» топовая команда. Трудно ответить на этот вопрос.

— С какой командой российской Премьер-Лиги можете сравнить «Дуклу»?

— Думаю, с «Ростовом» или «Мордовией». «Дукла» — середняк чешской лиги. Но до самого конца чемпионата мы боролись за путёвку в Лигу Европы. К сожалению, трёх очков не хватило. Где-то недобрали по ходу сезона.

Удивило состояние полей в Чехии. Практически у всех клубов отличная инфраструктура. Такая маленькая страна, а всё на высшем уровне. Поразительно!

— С полями в Чехии порядок или, как и в России, попадаются огороды?

— Удивило состояние полей в Чехии. Практически у всех клубов отличная инфраструктура. Такая маленькая страна, а всё на высшем уровне. Поразительно!

— Куда совершили самый захватывающий выезд?

— В Остраву в последнем туре. Фанаты «Баника» тогда сорвали матч. Это была последняя игра на их старом стадионе, построили новый. В общем трибуны как будто горели. Всё в дыму, а потом они закидали файерами поле. Считаю, что это неприемлемо.

— Чешские фанаты агрессивнее российских?

— Нет, их можно сравнить с нашими. Есть отдельные эпизоды, когда случаются какие-то беспорядки, в основном в дерби. А так, в принципе, всё спокойно.

— У «Дуклы» есть своё дерби?

— Матчи между всеми пражскими клубами — это нечто особенное. Но самая главная схватка идёт между «Спартой» и «Славией». Когда «Баник» играет со «Спартой» тоже бывает жарко. А для «Дуклы» помимо первых двух принципиальный соперник — это «Богемианс».

«ЦСКА провёл хороший сезон»

— О чём подумали, когда увидели себя в расширенном списке первой сборной России перед матчами с Черногорией и Казахстаном?

— Что это всего лишь расширенный список. Вряд ли я мог попасть в окончательный, но к этому надо стремиться. Работал над этим весь год и надеюсь, что в скором будущем заслужу попадания в окончательный список.

— У вас есть мечта?

— Наверное, как и все футболисты, мечтаю выиграть чемпионат мира. Тем более скоро он пройдёт у нас в России. Очень хочется выступить на домашнем мундиале и постараться выиграть его.

— А какова ближайшая цель?

— Стать игроком основного состава ЦСКА. Всю жизнь провёл в этом клубе и очень хочу вернуться. Но для начала нужно закрепиться в Европе. Поэтому пока нужно хорошо выступить там, где проведу следующий сезон.

— Как оцениваете минувший чемпионат для «армейцев»?

— Хороший сезон, попали в Лигу чемпионов. Но ЦСКА может занимать первое место и становиться чемпионом.

— При этом Лигу чемпионов еда не упустили в Ростове.

— Ну да, сейчас со всеми тяжело играть. Особенно с теми, кто борется за выживание. Хорошо, что Вернблум забил.

— А как вам «Краснодар», который до последнего боролся с москвичами за второе место?

— Очень удивляет. Считай, новая команда появилась в чемпионате. В будущем они смогут бороться и за Лигу чемпионов и даже за чемпионство.

«Ближайшая цель — выиграть чемпионат Европы»

— Есть кумир на вашей позиции, на которого хочется равняться?

— Кумиров нет, но Филипп Лам очень нравится. Правда, сейчас он выступает не на своей позиции, но когда играл правого защитника, восхищал. Он настоящий лидер, капитан.

— А из чешского чемпионата кого бы выделили?

— В «Спарте» есть несколько классных игроков. Например, как раз правый защитник Павел Кадерабек. Он часто забивает, постоянно отдаёт голевые передачи. Слышал, что он переходит в какой-то немецкий клуб. Запомнился крайний полузащитник Ладислав Крейчи из сборной Чехии. Очень перспективный парень.

— Какие цели стоят перед молодёжной сборной?

В Остраве трибуны как будто горели. Всё в дыму, а потом они закидали файерами поле. Считаю, что это неприемлемо.

— Цели всегда максимальные. Не стоит задача занять второе место. Всегда только первые места, только победа. Ближайшая цель — выиграть чемпионат Европы. У нас сильная сборная, и мы должны победить.

— Кто сейчас лидер сборной?

— Создаётся новая команда, поэтому сложно кого-то выделить. Вся команда — лидеры, все примерно на одном уровне. Пока притираемся, наигрываем связи.

— Но должен же быть капитан?

— На каждом сборе появляются новые ребята, остаются старички. Поэтому капитанская повязка переходит из рук в руки.

— Главная сборная вскоре сыграет ключевой матч отборочного цикла Евро-2016 с Австрией. Чего ждать болельщикам в воскресенье на «Открытие Арене»?

— Россия должна побеждать. Это очень важный матч в борьбе за первое место. Надеюсь, что наши выиграют.

— В матче со сборной Беларуси дебютировали ваши одноклубники по ЦСКА Никита Чернов и Александр Головин. Знакомы?

— Знакомы, но так получилось, что особо не общались. Я очень рад за них. Смотрел матч и скажу, что Чернов здорово отыграл, не хуже опытных ребят. Головин вышел на замену и забил важный мяч. Такие моменты вдохновляют, но нужно продолжать работать, двигаться вперёд. Надеюсь, скоро и я к ним присоединюсь.