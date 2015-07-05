Фалькао – нужный кусочек пазла «Челси». Генич – о трендах недели

Евро-2015

Молодёжный Евро остался за Швецией, но самой потенциально интересной и яркой командой на турнире я бы назвал сборную Португалии, которая «грохнула» немцев 5:0. Шведы же добились результата за счёт своей организованности. К тому же у «Тре крунур» есть несколько ярких футболистов – голкипер Карлгрен, здорово отыгравший серию пенальти в финале, и Йон Гвидетти, о котором уже три-четыре года говорят как об одном из сильнейших нападающих поколения. Но для меня результат удивителен.

Обидно, что вновь на Евро не было наших. Два года назад в Израиле сборная России впервые за долгие годы сыграла на турнире, но особых дивидендов из этого не извлекла. Тогда наши попали в «группу смерти», проиграли немцам и голландцам. Тогда я следил за турниром, а нынешний Евро видел лишь краем глаза. Наверное, главная причина – это отсутствие сборной России. И Испании, которая выиграла прошлый Евро.

Кобелев

В «Динамо» в последнее время столько административных перестановок, что сложно прогнозировать, поменяется ли там что-нибудь в лучшую сторону. Но Кобелев – это динамовец, фигура, неуступчивый человек со своим мнением. Не думаю, что у Андрея не было предложений по работе, но у него наверняка была своя «корзина требований» для работодателей. Кобелев не держался за каждый шанс, а ждал, терпел и получил-таки предложение вернуться в «Динамо». Понятно, что должность спортивного директора по большей части управленческая, подразумевающая постоянное общение с игроками и агентами.

Кобелева ожидает непростой период работы, учитывая проблемы «Динамо» с финансовым фэйр-плей. Но он амбициозен и постарается реализовать себя по максимуму. Тут важно, чтобы тренер и спортивный директор грамотно работали вместе, а не искали чёрную кошку в тёмной комнате – подобная история, когда спортивный директор стал главным тренером, была в «Спартаке», и как раз с участием Черчесова. Возможно, назначение Кобелева – это и сигнал Черчесову, так что будет интересно посмотреть, как они наладят взаимодействие.

Коноплянка

Наконец-то сериал с участием Евгения Коноплянки закончился – в последние трансферные окна не было ни дня, когда он куда-нибудь не переходил. Его сватали и в Италию, и в Англию, говорили, что он вот-вот подпишет контракт с «Атлетико». И очень грамотно про Коноплянку сказал спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи, мол, Евгений – городская легенда, которую все хотят заполучить.

По игре Коноплянки за «Днепр» в Лиге Европы могу сделать вывод, что он будет очень уместен в нынешней «Севилье». Это команда быстрая, реактивная, куражистая, к тому же с такими футболистами хорошо работает Унаи Эмери. Далеко ходить не надо – тут и Алейкс Видаль, заслуживший приглашение в «Барселону», и Витоло, проведший сильный сезон.

Думаю, Коноплянка сделал правильный выбор. Он едет в команду, у которой очень требовательные, но яркие болельщики. И Евгений не должен пожалеть о переезде в «Севилью». Да я и сам рад, что испанский чемпионат пополнился таким самобытным, нестандартным и очень разноплановым игроком.

Новички «Милана»

«Милан» начинает новый проект, с новым тренером и высокими амбициями. Так что о любом новичке можно сказать, что он не заиграет. 10-е место и отсутствие еврокубков – это крах для «Милана», так что немудрено, что Берлускони и Галлиани попытаются вновь поставить на ноги эту футбольную империю. Как правильно заметил новый тренер россонери Синиша Михайлович, «Милан» должен внушать страх своим соперникам, однако в прошлом сезоне этого страха никто не испытывал.

Честно говоря, я был уверен, что в «Милане» окажется Джексон Мартинес, да и выбор других латиноамериканских форвардов вполне оправдан. Луис Адриано здорово проявил себя в Лиге чемпионов, играя за «Шахтёр», он дал «горнякам» всё, что мог, а Карлос Бакка – это попадание в яблочко. Думаю, «Севилья», которая постоянно продаёт игроков в топ-клубы, не расстроилась в связи с уходом Бакки – она заработала на колумбийце очень приличные деньги.

Итальянский чемпионат – это не катеначчо, а вполне результативная лига, и Бакка с Адриано могут заиграть в «Милане». Но многое зависит от игры средней линии: если полузащитники будут обеспечивать хорошую подпитку мячами, то Бакка и Адриано смогут забить достаточно много.

Петр Чех

11 лет – очень серьёзный срок в «Челси», с которым Петр Чех выиграл всё, что можно и нельзя, получая к тому же поддержку от клуба. Чех неоднократно становился лучшим игроком Чехии, прослыл оплотом надёжности и уверенности защиты «синих» в последние годы. И до прихода в «Челси» Тибо Куртуа его место в основе было неоспоримо. Конечно, вратарь такого класса не должен быть вторым номером, поэтому трансфер Чеха напрашивался. За то время, что Петр провёл в Англии, он привык к Лондону, и этот вариант был у него в приоритете.

Так что от этого трансфера получают выгоду все: «Челси» выручил за Чеха серьёзные деньги, сам голкипер перешёл в клуб, где станет первым номером. Да и «Арсеналу» в последние годы всё-таки не хватало надёжного вратаря. Есть вопросы и к обороне, но не было уверенности, что Давид Оспина – это вратарь на долгие годы, с которым можно выигрывать титулы. Мне кажется, после Дэвида Симэна в «Арсенале» не было ни одного топ-голкипера. Фабьянски, Щенсны и Оспина не вытаскивали матчи, играя за «канониров».

Фалькао

Думаю, Фалькао должен органично вписаться в состав «Челси» – не должна повториться история с первым сезоном Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед». Игра «красных дьяволов» тогда только строилась, потому Фалькао казался не в своей тарелке и очень мало забил. Я смотрел несколько выпусков программы Match of the Day, где Гари Линекер вместе с другими экспертами разбирал игру Фалькао. И там отмечалось: по-футбольному он всё делает правильно — и хорошо открывается, и на ударную позицию выходит, как форвард топ-класса. Но колумбийцу откровенно не везло, поэтому он мало забивал за «МЮ».

Убеждён, что Фалькао будет новым кусочком пазла, который пригодится «Челси». Этот фрагмент картины очень пригодится Жозе Моуринью – у него команда уже настолько хорошо сбалансирована и выстроена, что колумбийцу не придётся долго адаптироваться к игре «синих». Ему нужны фланговые подачи – её сделает Азар, нужна проникающая передача – поможет Оскар, нужно давать пас за спину из глубины – эту миссию возьмёт на себя Фабрегаса. Думаю, в «Челси» Фалькао сможет забивать гораздо больше. Дело не в плохой адаптации к английскому футболу. За «Челси» Фалькао забьёт как минимум 10 мячей. И ничего, что колумбиец будет вторым форвардом „синих“ после Диего Косты – этот переход пойдёт на пользу и клубу, и игроку.

Хиддинк

Уход Хиддинка – это не финансовый вопрос. Гуса нещадно критиковали за отбор к Евро-2016, ведь Голландия может угодить в стыковые матчи, пропустив вперёд Исландию и Чехию. Хотя по тем шагам, что делал Хиддинк, казалось, что он всё делает правильно, но игра голландцев оставляла желать лучшего. Эйфория после чемпионата мира, где Луи ван Гал довёл «оранжевых» до бронзы, сделала работу Хиддинка ещё сложнее – с одной стороны, все ждут продолжения банкета, с другой — присутствовала выхолощенность игроков после чемпионата мира.

Возможно, уход Хиддинка – это желание голландской федерации футбола поставить всё на кон, пока есть возможность исправить ситуацию. Но сам уход меня не удивил. Уже неоднократно говорили, что Хиддинк вот-вот может покинуть сборную Нидерландов. При Гусе игра «оранжевых» оставляла желать лучшего, поэтому не удивлён такому решению.