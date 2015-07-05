10 самых влиятельных жён и подруг футболистов

10. Федерика Нарги, подруга Алессандро Матри

Матри и Нарги помолвлены с 2009 года, и с той поры футболист добился серьёзного прогресса — к примеру, выиграл скудетто с «Ювентусом» и на какое-то время даже стал одним из лучших форвардов Серии А. А Федерика в это время расхваливала его по телевидению – она ведёт телепередачу итальянской компании Mediaset «Лента новостей». Все её родственники болеют за «Интер», и когда Матри оказался в «Милане», семья поделилась на два разных лагеря. Сейчас, когда Матри вновь перешёл в «Ювентус», эта тема с таким рвением уже не поднимается – скорее, все ждут ещё одного скудетто в активе нападающего.

9. Лена Герке, подруга Сами Хедиры

Герке сама по себе личность достаточно известная в Германии – видная модель, телеведущая. Но роман с известным футболистом, безусловно, добавил ей популярности. Они с Хедирой встречаются уже довольно длительное время, с 2011 года, но ставить штамп в паспорте не торопятся. Им и так хорошо.

8. Эбигейл Клэнси, подруга Питера Крауча

Клэнси уже давно считается в Англии одной из самых сексуальных моделей современности, чья фигура не испортилась и после рождения дочери. Славу ей принесла победа в телеконкурсе «Лучшая топ-модель – 2006», а в том же году внимание к красавице приумножилось после ухаживаний за ней тогда форварда «Ливерпуля» Питера Крауча. Поговаривают, что британский нападающий без ума от того, что такая девушка рядом именно с ним.

7. Джорджина Дорсетт, жена Тома Клеверли

Жена полузащитника «Астон Виллы» прославилась в Англии работой на телевидении – она была и актрисой, и ведущей одного из телешоу на британском ТВ. Не забрасывает Дорсетт и модельный бизнес. С Клеверли она вместе с 2012 года и старше футболиста, который сейчас в аренде из «Манчестер Юнайтед», на пять лет. Но разница в возрасте не мешает паре жить припеваючи и растить сына.

6. Мелисса Сатта, подруга Кевина-Принса Боатенга

Сатта и Боатенг нашли друг друга: они оба эпатажные, яркие, не скрывающие своих слабых сторон и подбрасывающие журналистам новости с запахом жареного. При этом они живут душа в душу уже больше трёх лет и воспитывают сына Мэддокса. Имя Мелисса заработала как телеведущая, но успела проявить себя и как модель, и как танцовщица в балетной постановке.

5. Колин Руни, жена Уэйна Руни

Уэйн и его жена Колин вместе с 17 лет. Сначала она была его девушкой, затем невестой, потом – женой. Колин — известная бизнес-леди, журналистка, ТВ-ведущая. Её личное состояние (без денег Уэйна) оценивается в 13 млн фунтов. С Руни они уже 13 лет, а поженились в 2008 году. Притом футболист признавался, что «хотел по-быстренькому устроить свадьбу в Лас-Вегасе», но у Колин были иные планы. Влюбленные поженились в Италии, в присутствии самых близких друзей, а британское издание «OK!» заплатило 5 млн фунтов за снимки с торжественного события.

4. Илария Д’Амико, подруга Джанлуиджи Буффона

На протяжении восьми лет Буффон был счастлив с чешской моделью Аленой Середовой, однако не так давно он поставил свой брак под угрозу. И влюбился в журналистку Sky Иларию Д'амико. Ради союза с голкипером «Ювентуса» Илария даже рассталась со своим бойфрендом. Первые слухи о новом союзе появились ещё в октябре прошлого года, когда журналистка брала у капитана «Ювентуса». Вереница искромётных взглядов не осталась незамеченной для всех по обе стороны экрана, превратив беседу в публичную встречу двух заговорщиков, сопровождаемую обменом тайными знаками, понятными только им.

Фото: Reuters

3. Пилар Рубио, невеста Серхио Рамоса

Существенная разница в возрасте – Пилар старше Серхио на восемь лет – не мешает им наслаждаться жизнью. Жгучая брюнетка Рубио появилась в жизни Рамоса в 2012 году. Эффектная телеведущая и актриса сопровождала футболиста на церемонии вручения «Золотого мяча». В мае 2014-го защитник впервые познал счастье отцовства. Мальчика назвали в честь папы – Серхио Рамос Рубио. А в мае этого года Рамос узнал, что станет отцом во второй раз.

2. Сара Карбонеро, невеста Икера Касильяса

Страстный поцелуй в прямом эфире Сары и Икера стал настоящим телевизионным хитом лета-2010. Связь футболиста и телеведущей, в 2009 году признанной американской версией журнала FHM «самым сексуальным репортёром мира», и прежде была для многих секретом Полишинеля, но лишь после победы сборной Испании в финале чемпионата планеты возлюбленные дали волю чувствам. Икер прямо во время флеш-интервью поцеловал подругу в губы, а потом ещё чмокнул в щёчку. В 2012-м у них состоялась помолвка, а в январе прошлого года у пары появился первенец – Мартин Касильяс Карбонеро.

Фото: Reuters

1. Шакира, жена Жерара Пике

Шакира и Пике родились в один день, 2 февраля, но с разницей в 10 лет. Она – в 1977 году, он – в 1987-м. В этом колоритном союзе женщина не только старше, но и известнее избранника. В 2013-м и 2014-м журнал «Форбс» включал колумбийскую поп-диву в сотню самых влиятельных женщин мира. У пары двое детей – сыновья Милан и Саша.