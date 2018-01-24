Кришито: уйти нельзя остаться. Что ждёт капитана «Зенита»?

Как Кришито Дзюбу спародировал. Футболисты в соцсетях Как команды РФПЛ готовятся к финальной части сезона.

О Доменико Кришито в последнее время масса противоречивых новостей. Если верить слухам, 31-летний капитан «Зенита» и лучший с точки зрения многих специалистов игрок команды Роберто Манчини в первой части сезона может как уйти из петербургского клуба летом или даже нынешней зимой, так и остаться. Аккумулируем всю известную на сегодняшний день информацию в одном материале.



Итальянский защитник выступает в «Зените» уже 6,5 лет. В 2011 году его приобрели у «Дженоа» за 15 млн евро (согласно Transfermarkt). Сперва Кришито подписал пятилетний контракт с петербургским клубом, а в 2015-м договор был продлён до лета 2018-го. По неофициальным данным, зарплата Доменико составляет около 2,5-3,0 млн евро в год. Можно утверждать, что легионер её отработал. Кришито выиграл с командой два чемпионата России, Кубок страны и два Суперкубка. Помогал «Зениту» пробиваться в плей-офф Лиги чемпионов. Но будущим летом сине-бело-голубые рискуют потерять Миммо, не получив за него ни копейки. Он уйдёт свободным агентом.

Казалось, точку в этой истории поставил в июне прошлого года сам Кришито. Итальянский защитник дал откровенное интервью итальянским СМИ.



— Хочу вернуться в Италию, – признался уроженец провинции Неаполя. – Пришло время. Я остановил переговоры о продлении контракта с «Зенитом». Буду совершенно честен. Я начну предсезонную подготовку с петербургской командой, но никаких признаков продления контракта нет. Я не собираюсь его продлевать, потому что, поговорив с семьёй, мы все пришли к мнению, что хотим вернуться в Италию. Мой сын скоро начнёт учёбу — очень важно, чтобы он сделал это в Италии. Дети постоянно призывают меня вернуться в Серию А, поскольку они хотят видеть меня в нашей лиге. Я должен сделать их счастливыми! Мы говорили о продлении соглашения в январе, но потом из-за отрицательных результатов обсуждение прекратилось. С тех пор мои намерения изменились. Теперь я ориентирован на предложения итальянских клубов, а не на продление контракта с «Зенитом».



Болельщикам сине-бело-голубых было, конечно, жаль, что Петербург покидает такой сильный легионер. Но нет – так нет. Насильно мил не будешь. Оставалось только поблагодарить Кришито за его вклад в зенитовские успехи и найти итальянцу замену. Тем более причины для спешки отсутствовали: Доменико остался в «Зените» на последний положенный по контракту год, чтобы стать «одним из героев возрождения команды» и помочь своему соотечественнику Роберто Манчини на новом месте.



Однако по ходу сезона-2017/18 начала поступать всё более запутанная информация. Ленты новостей публиковали взаимоисключающие детали. Причём с комментариями главных действующих лиц – Кришито и его агента Андреа Д’Амико, который, кстати, сейчас находится на сборах «Зенита» явно не с целью просто насладиться игрой команды Манчини с «Копенгагеном», «Славией» и «Гуанчжоу Эвергранд».

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После старта чемпионата России сайт Gazzamercato сообщил, что Кришито в ближайшее время может продлить контракт до 2020 года. Через месяц-другой теми же данными поделился другой источник. И тут речь шла о лете 2020 года. В конце ноября появился любопытный комментарий Д’Амико, который, не подтвердил факт скорого продления договора, но дал понять, что они с футболистом хотят этого: «До окончания контракта остается совсем немного времени, мы все ещё ждём звонка от руководства «Зенита». Однако рано или поздно будем вынуждены начать переговоры с клубами, проявляющими предметный интерес к Доменико», – сказал Д’Амико. Стоп, а как же дети и школа? Как же желание сделать детей счастливыми? Вероятно, любовь к «стрелке» перевесила всё остальное, и Кришито понял, что готов ещё два года защищать цвета «Зенита», пока малыши живут с мамой в Италии. После чего со спокойным сердцем вернуться в Серию А доигрывать в родном «Дженоа».

Впрочем, петербургский клуб мог бы зимой заработать хоть что-то на продаже Доменико, если не собирается сохранять его. В любое трансферное окно возникают слухи об интересе того или иного клуба к левому защитнику. Нынешнее – не исключение. Турецкие СМИ делились инсайдами о предложении «Галатасарая» (1 млн евро) и «Фенербахче» (2 млн евро), однако «Зенит» якобы требовал не менее 3 млн евро. Но в те же сроки FC Inter News написал другое: «Интер» предпринял попытку договориться с зенитовским руководством относительно выкупа прав на Кришито, которого хотел бы видеть в Милане Лучано Спаллетти. В это несложно поверить, поскольку Спаллетти и брал игрока в «Зенит». Однако источник утверждал, что петербургский клуб отказывается отпускать своего капитана до лета, несмотря на желание Доменико как можно скорее вернуться в Италию. Где правда, где ложь – не разобрать. Прояснило ситуацию интервью Роберто Манчини итальянским СМИ. Тренер рассказал, что Кришито пообещал ему не покидать команду в это трансферное окно, так как хочет помочь в Лиге Европы и борьбе за золотые медали РФПЛ.

Теперь же, по-видимому, опять что-то меняется. В понедельник появилась свежая информация от Corriere dello Sport: Кришито получил несколько интересных предложений из ОАЭ. Агент защитника чуть ли не впервые отказался комментировать его будущее. Что-то наклёвывается у Д’Амико? Действительно с Эмиратами или всё же с «Зенитом»?



Очевидно, что Кришито надеется на последний большой контракт в карьере, а его агент стреляет по всем мишеням сразу. Если дело не выгорит, Доменико, видимо, снова наденет майку «Дженоа», несмотря на разговоры об «Интере» и «Наполи». Скорее всего, петербургский клуб был бы рад сохранить итальянца, пусть тому уже 31 год. Вот только вопрос помимо денег упирается в лимит на иностранцев в РФПЛ. Две легионерские позиции занимают центральные защитники, а кроме них в основной обойме находятся Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси. Вдобавок существует вероятность, что в группу атаки на место Олега Шатова или Артёма Дзюбы добавится ещё один легионер. При таком положении вещей разумно сделать позицию левого защитника чисто российской. В обороне не привыкать играть Юрию Жиркову, кроме того, «Зениту» приписывают интерес к Эльмиру Набиуллину из «Рубина». Не стоит забывать и про Евгения Чернова – кандидата в сборную России, отданного в аренду «Тосно». Потенциальные российские сменщики для Кришито есть.