«Локомотиву» часто везло, но задач «Зенита» это не меняет!»

Аргентинцы «Зенита» везде держатся друг друга – будь то тренировочный газон, гостиничный ресторан или терминал аэропорта. Им так проще: один язык, менталитет, культура. Меньше всех стереотипам о легкомысленных (якобы) латиноамериканцах соответствует Маммана. Не по годам серьёзный и рассудительный на поле, он и в жизни оказался удивительно воспитанным и вежливым молодым человеком.

— Как вам Дубай?

— Очень красивый город. У меня не было времени изучить его досконально, но то, что видел, – впечатляет.



— На «Бурдж Халифа» поднимались?

— Никогда. Только снаружи видел – внутри ещё не был.

— Боитесь высоты?

— Наоборот, она меня завораживает. Мне бы хотелось узнать Дубай лучше и ближе познакомиться с его главными достопримечательностями. Но, боюсь, в этот раз не удастся – работы много. В команде есть ребята, которые лучше меня расскажут о городе, поскольку проводили тут каникулы.



— Почему по примеру одноклубников не взяли на первую неделю сбора семью?

— Я весь отпуск провёл в Аргентине, с родными и близкими. А во время первого сбора предпочитаю полностью концентрироваться на работе. Сейчас, когда закладывается функциональный фундамент, это особенно важно.



— Семья сейчас в Аргентине?

— Да, но через неделю мы увидимся – они прилетят в Турцию, где «Зенит» проведёт второй этап подготовки.



— А ваши псы?

— Пока останутся дома, в Аргентине.



— Чем занимаете свободное время на сборах?

— Отдыхаем, ходим на пляж. На шопинг выбирались.

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— От ваших одноклубников приходилось слышать, что в это межсезонье тренеры грузят команду не так сильно, как летом.

— Возможно, где-то нагрузки и снизились, но не скажу, что стало значительно легче. Бегаем мы по-прежнему много, если вы об этом. А что никто не жалуется – так это же нормально. Все хотят как можно лучше подготовиться к возобновлению сезона. Для этого надо капитально нагрузиться сейчас.



— Физически чувствуете себя нормально?

— Да, всё отлично. Наслаждаюсь каждым днём, каждым моментом межсезонья. Я и в отпуске не только отдыхал – тоже бегал, постепенно готовил организм к серьёзной работе. Так что втянуться в тренировочный ритм труда не составило. День ото дня чувствую себя функционально всё лучше и уже жду не дождусь официальных игр. Поскорее бы!



— Удивлены настолько лёгкой победой над чемпионом Дании в первом спарринге 2018 года?

— Мы показали качественный футбол и заслуженно победили. Это особенно важно для наших молодых ребят: такие игры приумножают уверенность в собственных силах. Надеюсь, в двух оставшихся спаррингах сбора мы сохраним этот настрой и тоже проведём их наилучшим образом.

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— Это «Копенгаген» был так плох или «Зенит» — хорош?

— Как может быть слабой команда из 1/16 финала Лиги Европы? Просто бывают дни, когда у одного получается практически всё, а у другого – ничего. Так вот, «Зенит» оба тайма отработал очень хорошо – несмотря на то что играл их разными составами. Тем не менее на поле нам было совсем не так легко, как может показаться по итоговому счёту.



— После 5:0 Мистер нашёл к чему придраться?

— Разумеется, он остался доволен игрой и результатом. Но мы отдаём себе отчёт в том, что многие вещи в игре ещё нужно усовершенствовать.



— Аргентинцы «Зенита» всё время держатся вместе?

— Так не только в «Зените» происходит. В нас сильно развито чувство землячества. Вместе легче переносить разлуку с родиной. Счастлив, что в «Зените» собралось столько соотечественников. Это большой плюс и для нас, и, надеюсь, для команды.



— На фоне земляков вы кажетесь самым невозмутимым и серьёзным человеком. Такой и есть?

— В моей жизни были очень тяжёлые моменты (Эммануэль рано потерял родителей. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, это наложило отпечаток на характер, мировосприятие. А на поле я серьёзен, потому что ненавижу проигрывать и всегда хочу побеждать. Для этого нужно быть максимально собранным.

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— Кто в вашей компании самый забавный?

— Все весёлые ребята, но Себа Дриусси и Лео Паредес – вне конкуренции.



— Уже понимаете смысл русских шуток?

— Не всегда. Всё-таки языковой барьер затрудняет коммуникацию. Но есть какие-то вещи, приколы, понятные без перевода.



— В вашем лексиконе много русских слов?

— Не очень. Но я не стесняюсь задавать вопросы, если что-то непонятно.



— Скажите что-нибудь по-русски.

— Привет, как дела? Всё хорошо. Доброе утро. Спасибо.



— А российские игроки могут по-испански что-то сказать?

— Да-да, во-первых, они запоминают какие-то слова, фразы, которыми пользуемся мы. Иногда интересуются – как это будет по-испански, как то?

— Дмитрий Полоз считает, что иностранцам следует учить язык страны, в которой они играют.

— В целом я с ним согласен. Играя в «Лионе», я учил французский язык. Есть одно «но» – русский невероятно сложен для нас, а мы здесь всего полгода. Мне, например, проще использовать в работе английский. Не скажу, что владеем им в совершенстве, но понимаем, как и большинство ребят в команде. Но русский я тоже хотел бы освоить.



— Как вас называют одноклубники?

— Эммануэль, Эма, Маммана. А земляки дали прозвище Perro (Собака. – Прим. «Чемпионата»).



— Это ещё почему?

— Из-за сходства с гончей собакой – я такой же худой и быстрый (смеётся).



— Уже можете сравнить лиги России и Аргентины?

— Не вижу глобальных отличий. Оба турнира непростые. Разве что в России больше команд, которые всем составом стоят сзади, по крайней мере против «Зенита».

— Что больше всего напрягает в российском футболе?

— Климат. Очень холодно. Но ничего, постепенно адаптируюсь, привыкаю.



— Лучшие российские защитники по версии Эммануэля Мамманы?

— Ох… Я не многих знаю. Значит так, защитник ЦСКА.



— Василий Березуцкий?

— Да. Хороший игрок. Потом парень из «Спартака», который на днях травмировался (Джикия. – Прим. «Чемпионата»). Тоже отличный футболист, способный сыграть как в центре, так и слева.



— Как объясните промежуточное третье место «Зенита» по итогам двух третей чемпионата?

— Мы многовато очков растеряли, но это уже в прошлом. К счастью, впереди ещё достаточно времени, чтобы набрать форму, и матчей чемпионата, чтобы исправить ситуацию. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи и стать чемпионами.



— «Локомотив» реально был лучше всех осенью?

— Не думаю. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.



— Как же «Локомотив» умудрился крупно выиграть в Петербурге?

— Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает.



— Кто из противников больше других впечатлил в первой части сезона?

— Сложнее всего пришлось со «Спартаком», «Локомотивом» и ЦСКА. Очень крепкие команды, наши прямые конкуренты.

— Ещё одно третье место станет для «Зенита» катастрофой?

— Мы начали сезон с мыслями о титуле и Лиге чемпионов. С тех пор наша цель не изменилась – мы по-прежнему стремимся к золоту.



— Ваше мнение о ближайшем противнике в Лиге Европы?

— Очень сложный соперник. «Селтик» регулярно выступает в Лиге чемпионов. Я играл против шотландцев за «Лион» в товарищеском матче, и, должен сказать, нам пришлось непросто. Но у «Зенита» есть всё для победы.

— Как насчёт двух титулов?

— О, это было бы круто! Понятно, что в Лиге Европы собраны большие клубы с классными игроками, но и у нас приличная команда, постараемся выступить как можно лучше.



— Вообще, 2018-й обещает быть особенным.

— Мы все живём предвкушением Кубка мира. Выступить на таком турнире за свою страну – это мечта. Понимаю, что трудно выполнимая: в Аргентине много сильных защитников, а я ещё так молод. Но я буду сражаться за свой шанс.

— Сампаоли следит за РФПЛ?

— Думаю, он следит за всеми лигами, в которых играют кандидаты в сборную. Для меня это дополнительный стимул как можно лучше проявить себя в клубе.



— Месси что-то спрашивал у вас о России?

— Лео вообще не очень много говорит. Меня, по крайней мере, он ни о чём не спрашивал.



— Назовёте Аргентину главным фаворитом ЧМ-2018?

— У Аргентины всегда была классная сборная. Не могу обещать, что мы обязательно выиграем Кубок мира. Но у нас есть вера в себя – и лучший футболист планеты!



— Месси только золота чемпионата мира и не хватает.

— Мы все хотим, чтобы Лео наконец-то восполнил единственный пробел в карьере и привёл Аргентину к титулу чемпиона мира. Это была бы красивая история.