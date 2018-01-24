Россия узнала соперников по Лиге наций. Всё, что об этом нужно знать

Сегодня прошла жеребьёвка Лиги наций. Это новый турнир УЕФА, о котором стоит рассказать побольше: зачем он нужен, как будет проходить, и что это значит для сборной России.

Результаты жеребьёвки Лиги наций

Зачем понадобилась Лига наций

Очевидная причина – падение интереса к товарищеским матчам сборных. Новый турнир должен увеличить мотивацию самих команд и соответственно повысить к ним интерес зрителей. За счёт чего? Во-первых, это шанс выиграть турнир. А во-вторых, Лига наций даёт возможность квалифицироваться на чемпионат Европы. Чуть позже расскажем, каким именно образом.

Но сразу стоит назвать ещё одну причину появления турнира – не столь очевидную. Раньше товарищеские матчи сборных не контролировались УЕФА. Теперь вместо них будет официальный турнир под эгидой УЕФА. Отметим, что УЕФА не пытается запретить товарищеские матчи. Но ясно, что теперь их станет намного меньше.

Как проходит турнир

55 сборных (все, кто входит в УЕФА) разбиты на четыре дивизиона (они же лиги) – A, B, C, D. Принцип такой же, как в клубном футболе: сильнейшие команды играют в первой лиге (А), из которого можно вылететь в дивизион ниже (В). В лигах А и В участвует по 12 команд, в С – 15, в D – 16. То есть всего 16 групп в четырёх лигах.

Каждая лига разбита на группы. В сильнейшей – четыре группы по три команды, во второй тоже, в двух остальных – четыре группы по четыре команды. В каждой группе все страны-участницы играют друг с другом по круговой системе дома и в гостях. Худшие сборные в каждой группе по итогам турнира вылетают, лучшие переходят в дивизион выше. Из нижней лиги вылететь невозможно. Что касается победителей четырёх групп в лиге А (сильнейшей), они попадают в плей-офф, где вчетвером определяют, кому достанется трофей Лиги наций.

Лиги сформированы в соответствии с рейтингом УЕФА – но это было в первый и в последний раз. Дальше команды будут играть друг с другом и повышаться/понижаться в классе в соответствии со своими спортивными результатами. Россия в этом рейтинге сейчас находится на 15 месте.

Турнир будет растянут во времени. Матчи в группах будут сыграны осенью 2018 года, а победителя турнира мы узнаем только летом 2019-го. Плей-офф для Евро пройдёт ещё позже, в начале 2020-го.

Как отобраться на чемпионат Европы

Итак, у нас есть 16 групп в четырёх лигах. Шанс попасть на чемпионат Европы изначально есть у сборных в каждой группе, даже в слабейшей лиге D. Победитель каждой группы выходит в плей-офф, где сыграет с тремя другими сборными, выигравшими группу в этом дивизионе. Если кто-то из победителей групп уже попал на Евро через отборочный турнир, его место достаётся следующей сборной. Плей-офф разыгрывается по принципу: два полуфинала и финал. Таким образом, от каждого дивизиона на чемпионат Европы попадает по одной команде.

Привычный отборочный турнир на ЧЕ останется. В нём будет разыграно 20 прямых путёвок (по две сборные из 10 групп). Ещё четыре путёвки остаются для Лиги наций. Таким образом, этот турнир – шанс квалифицироваться для тех, кому не повезло с жеребьёвкой или кто неудачно проводит квалификацию. Ну и для команды из четвёртой по силе лиги новый турнир, наверное, единственный шанс попасть на Евро. Мальта, Андорра, Люксембург, Гибралтар и другие – они будут бороться за одну путёвку друг с другом. А сейчас рассмотрим то же самое с учётом жеребьёвки. На примере России.

Состав групп

Лига А

Группа 1: Германия, Франция, Голландия.

Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия.

Группа 3: Португалия, Италия, Польша.

Группа 4: Испания, Англия, Хорватия.



Лига B

Группа 1: Словакия, Украина, Чехия.

Группа 2: Россия, Швеция, Турция.

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания.



Лига C

Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль.

Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония.

Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр.

Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва.



Лига D

Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра.

Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово.

Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар.

Черчесов: на мой взгляд, группа у сборной России получилась достаточно ровная

Что это значит для сборной России

Сборная России осенью сыграет по два матча с командами Швеции и Турции. По итогам этих матчей Россия может попасть в высшую лигу на следующий турнир (если выиграет группу), вылететь в лигу С (если проиграет) и остаться на месте (если займёт второе место).

Переходим к шансам на Евро. Если Россия выиграет свою группу, то выйдет в плей-офф, в котором встретится с победителями групп 1, 3, 4 в лиге В. Например, с Уэльсом, Словакией и Австрией. Два полуфинала и финал: одна из четырёх стран поедет на чемпионат Европы — 2020. А если сборная гарантирует себе участие в ЧЕ раньше (в отборочном турнире), то бороться будет только за повышение в классе.

УЕФА проводит переговоры с ФИФА, чтобы утвердить этот формат для КОНМЕБОЛ и других конфедераций и проводить Лигу наций по всему миру. В зоне КОНКАКАФ идея уже утверждена, там турнир также начнётся осенью 2018 года.