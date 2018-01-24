Интернет помнит слишком многое. От Фила Невилла нужно отстать

Женская сборная Англии по футболу получила объективно лучший за многие годы повод выйти на первые полосы газет. Новым главным тренером стал Фил Невилл, имевший в своё время неосторожность написать в «Твиттере» пару сообщений о женщинах. Некоторые из них были ироничными (например, про то, что он снова избил свою жену и чувствует себя гораздо лучше), некоторые — мечтательными, как тот, где Фил, грубо говоря, видит мужским утром мечты женщину у плиты. Защитницы женских прав моментально определили в этом радикальный сексизм и уничтожили Невилла суточной травлей — почти как в «Чёрном зеркале».

Я далёк и от сексизма, и от радикального феминизма, поэтому постараюсь максимально спокойно выделить основные моменты, которые приводят меня к одной мысли: от Фила Невилла нужно отстать, а тем, кто занимается травлей, — заняться делом.



Первое. Фил Невилл стал главным тренером футбольной команды, и он будет иметь дело не с мужчинами или женщинами, а с игроками. Это ключевой момент, подчеркните его дважды. Новый коуч «львиц» может что угодно думать о роли женщин в бытовой жизни — это его личное дело, которое не касается профессиональных отношений. Едва ли тот факт, что в мечтах Невилл представляет абстрактную женщину с утра на кухне и за сбором ребёнка в школу, помешает ему определить правильные функции крайних защитников. Конечно, бывает так, что личные взгляды и личная жизнь человека ставит противоречие между ним и работой, но это происходит обычно в тех случаях, когда это противоречие близко к пересечению закона (смотри: Вайнштейн-гейт). Быть уверенным, что женщины вспоминают о своей половой принадлежности, только когда речь заходит о выплате счетов (ещё один твит Невилла), уголовный кодекс пока не запрещает.

Фил Невилл стал главным тренером женской сборной Англии

Второе. Невиллу будет очень сложно работать. Большинство из тех, кто поучаствовал в травле, не назовут и двух фамилий игроков женской сборной Англии, но теперь они будут очень внимательно следить за её результатами. Нет, они по-прежнему не смогут назвать двух фамилий, потому что это им не слишком интересно — им интересны поражения, чтобы завыть о том, что проклятый сексист отправляет сборную прекраснейших леди на дно.



Третье. Это уже косвенно, но всё-таки связано с футболом. С развитием Интернета сформировалась целая каста сетевых ищеек. Нет, не тех, что проводят хорошие и качественные расследования, а тех, что под любое событие моментально ищут зашквары. Я окончательно убедился в этом, когда норвежец Мартин Эдегор переходил в мадридский «Реал». Парень чуть ли не в пятилетнем возрасте выложил в «Инстаграм» фотографию с Месси, и спустя 10 минут после новости об интересе «Реала» в «Твиттере» УЖЕ появился скриншот того древнего поста. Люди целенаправленно ищут то, что, по их мнению, должно стать уликой стороны обвинения, но выглядит это всё более и более жалко. Как будто тут партсобрание, и обвиняемого вот-вот заставят сдать комсомольский билет, как Мэлса из «Стиляг».

С Невиллом произошло то же самое. Твиты, которые подняли шум, были написаны пять лет назад (ещё одна отличительная особенность таких атак — ищейки категорически отказывают человеку в праве изменить свои взгляды), и понятно, что их искали специально, набирая в поиске «Твиттера» «Невилл» и «женщины». При этом в паре кликов от ищеек страница в «Википедии», из которой можно узнать, что у дочери Фила Изабеллы церебральный паралич. Ещё пара минут в «Гугле» — и ты узнаёшь, что для него это большая личная трагедия, и он стал много тратить на благотворительность после рождения дочери. Как можно назвать его отношение к женщинам пренебрежительным, если к одной из трёх самых близких его женщин у него такая драматичная любовь? Разбираться никто не желает.

Фил Невилл принёс извинения за свои записи в «Твиттере» о женщинах

Ну и четвёртое, уже совсем далёкое от футбола, но о нашем времени и об Интернете (мы же всё же с вами в Сети сейчас). Социальные сети, особенно «Твиттер», затевались в первую очередь для выражения собственного мнения, своей позиции. Позиция Невилла по женщинам ничем не правильнее и ничем не ужаснее той, что отстаивают те, кто его затравил — она просто другая и не запрещённая законом. Сотни случаев, когда интернет-полиция нравов вытаскивает какой-то пыльный скелет из публичного шкафа ньюсмейкера, заставляют пересмотреть понимание того, что такое соцсеть. Теперь каждый элементарно может дискриминировать женщин, детей, болельщиков «Шеффилд Уэнсдей», сладкую вату и автобусы с гармошкой: достаточно одного твита — и ты не жилец. Это приводит к тому, что люди всё чаще отказываются от собственных мыслей (пусть даже тех, что кажутся странными) в публичном поле, а соцсети становятся всё более рафинированными. Выражение «сколько людей — столько и мнений» для более-менее известных людей теперь почему-то звучит так: «Сколько людей — столько и мнений при себе».



Мы, 25-30-летние, проведшие в Интернете уже большую часть сознательной жизни, уже потихоньку проигрываем этим правилам игры, где Интернет помнит слишком многое. Нынешние 18-19-летние других правил фактически и не видели. Люди старше 40, к которым относится Фил Невилл, привыкли, что говорить то, что не переходит рамки закона, можно свободно — что он и сделал.



Сейчас от него нужно просто отстать.