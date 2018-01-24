Зинченко теперь — левый защитник. Гвардиола взял идею у Перевертайло

Александр Зинченко полтора года ждал дебюта за «Манчестер Сити» в официальных матчах. Тренировки у Хосепа Гвардиолы сменялись сборами, арендой в ПСВ, скучным Эйндховеном, который реально обойти за 20 минут и ничего не упустить – и казалось, что Зинченко приехал в «Сити» на традиционную английскую историю: купить игрока, чтобы потом раздавать его в аренду всем нуждающимся.



Но серия кадровых проблем «Манчестер Сити» открыла Зинченко дорогу в основу будущего чемпиона Англии – давайте не врать сами себе, сезон так и закончится – на непривычной позиции левого защитника. Кубковый матч с «Вулверхэмптоном», где Зинченко отыграл первые британские 120 минут, получился удачным, а игра с «Ньюкаслом» – очень сильной даже для топ-игрока его позиции. «В первом тайме он сыграл превосходно. Александр талантливый игрок, и мы настаивали, чтобы он действовал агрессивно в единоборствах. Его любят, потому что он славный парень, всегда улыбается в трудных ситуациях», – говорил Гвардиола после матча.

Дело, конечно, не только в улыбке и человеческих качествах.

Почему у Зинченко новая позиция?

Так Хосеп Гвардиола адаптирует качества Александра Зинченко под футбол «Сити». Сейчас Зинченко – не чистый левый защитник, а ложный фулбэк. Концепцию ложных фулбэков Гвардиола выработал в «Баварии», увидев задатки разводящего атаки опорника в Филиппе Ламе, и эту роль может взять на себя как крайний защитник, так и центральный защитник. Главное – комплекс умений: дриблинг (Гвардиола считает его обязательным качеством игрока своей команды), видение поля, умные передачи, качественные открывания в билд-апе в начале атаки. Плюс ложный фулбэк должен свободно чувствовать себя в центральной зоне и полуфлангах – поэтому центральным полузащитникам в такой роли бывает даже проще, чем крайним защитникам. Пример – Фабиан Делф.



Навыки Зинченко – лишь одна из причин, пробивших украинцу дорогу в «Манчестер Сити». Не принижая заслуг игрока, важную роль сыграли травмы конкурентов. Бенжамен Менди, основной левый защитник «Сити», ещё осенью повредил крестообразные связки колена. Фабиан Делф – профильный центральный полузащитник – очень мощно заменил Менди, но получил травму в матче с «Ливерпулем».



Помог Зинченко и его последний здоровый конкурент. Ужасная форма Данило – ещё одна причина, по которой Зинченко получил много игрового времени. Бразилец заменил Делфа в матче с «Ливерпулем», но если функции начинающего атаки Данило исполнял относительно неплохо, то работу в защите полностью провалил. Алекс Окслейд-Чемберлен раздавил Данило почти сразу же после выхода бразильца на замену, зацепившись за подбор и корпусом откинув Данило от мяча – и после этой ситуации Данило так и не вернулся в игру.

Насколько Зинченко понимает роль ложного фулбэка?

Осенью Александр Зинченко сам рассказывал о нюансах, выделяемых Хосепом Гвардиолой в его тактической прокачке. «Я удивился тому, как работают крайние защитники, – объясняет Зинченко. – Сейчас «Сити» часто играет, когда крайние защитники сужают в середину к опорным полузащитникам, чтобы владеть преимуществом в центре поля. И контролировать так легче, и ты освобождаешь зону для крайних нападающих, чтобы оставлять их один в один. А что такое оставить один в один Лероя Сане или Рахима Стерлинга, каждому понятно. С такой скоростью тяжело их остановить. Обычно как бывает: крайние защитники играют пошире, ты отвечаешь за своего нападающего и так далее. Здесь не так».

Свою задачу Зинченко понимает не только на словах. На выходных в матче с «Ньюкаслом» Зинченко получил полноценную роль ложного фулбэка, правильно открываясь под мяч в полуфланге. Но в центр Зинченко пасовал реже, чем Делф – значительно больше растягивал защиту передачами глубоко во фланг. Стандартная передача Зинченко против «Ньюкасла» – короткий пас во фланговую зону перед штрафной на ближнего.

Такие решения отрезают игроков от мяча и помогают растягивать защиту. При этом (обычно) далеко не факт, что создаётся комфортная ситуация для атаки. Иногда пас из центра на фланг загоняет атаку в край, после чего выбраться с сохранением владения мячом можно только через пас назад – продвижение мяча глохнет. «Манчестер Сити» использует фланги грамотнее, чем большинство команд, создавая там ситуации 1v1 или ситуации с возможным продвижением мяча ближе к центру, как на скриншоте. Здесь Зинченко пасует на Де Брёйне, «Ньюкасл» успевает повязать КДБ подстраховкой, но бельгиец выпиливает умную передачу в штрафную на Агуэро – так рождается гол.



Ложный фулбэк Зинченко – король именно таких простых решений. Вот Packing-карта, объясняющая, сколько соперников Александр Зинченко отрезал передачами в ту или иную зону. Самая частая история – как раз пас в левую зону, где мяч принимал Кевин Де Брёйне.

Прогресс очевиден. Во-первых, Зинченко отрезал 115 соперников за матч с «Ньюкаслом» – это топ-уровень, даже с учётом того, что на дистанции статистика обязательно сгладится и станет ниже. Во-вторых, в дебютном матче в АПЛ, против «Суонси», Александр сделал минимум обостряющих решений. За 20 минут Зинченко отрезал передачами всего 2 соперников (просто сравните), лишь однажды отпасовал в центр, а не глубже во фланг, и редко получал мяч. А когда получал – попадал под прессинг и сразу отдавал назад.

Адаптация к системе «Манчестер Сити» в атаке явно удаётся.

Что насчёт оборонительных качеств?

Здесь Зинченко не так хорош, и соперники «Манчестер Сити» это понимают. Против «Суонси», выйдя на заключительную 20-минутку, Александр активнее всех игроков «Сити» вступал в отбор – 7 раз, и все в глубоких фланговых зонах. «Суонси» осознанно нагружал Зинченко оборонительной работой, закидывал мяч ближе к боковой линии. Это попытка сыграть на недостатке украинца: при защите он держится центра, подскакивая к центральным защитникам и открывая свою зону.



Агрессия Александра Зинченко в единоборствах, так требуемая Гвардиолой, есть – Зинченко грамотно вылетает в отбор в момент приёма мяча, в том числе за центральной линией. Но недостаток оборонительных качеств Зинченко чувствуется. «Ньюкасл» забил после паса из глубины на Джейкоба Мёрфи. На скриншоте видно, что в момент паса Зинченко правильно выбирает позицию и контролирует ситуацию, но важно оценить ситуацию в динамике – он поздно делает рывок. Мёрфи к этому моменту уже успевает создать себе более выгодную позицию.

Похожая история была в ответном матче Кубка Лиги с «Бристоль Сити», одной из самых тактически грамотных команд Чемпионшипа. Как и «Суонси» с «Ньюкаслом», «Бристоль» вёл большую часть атак через фланг Зинченко (43%), а заодно насыщал его при навесах в штрафную. Ли Джонсон, главный ответственный за вино в «Бристоле», явно рассчитывал, что Зинченко снова будет неоправданно сваливаться в центр и давать много пространства на фланге – это, кстати, яркая черта многих переучиваемых крайних защитников. Ставка сработала: оба мяча «Бристоль Сити» забил после навесов в зону Зинченко. Важно понимать, что такой план работал не только в голевых атаках – значительно чаще.

Здесь может показаться, что разметка на поле «Бристоля» – не регбийная, а специально для открываний в зоны, оставляемые Зинченко.

Так что к игре в обороне Зинченко не готов. Пока Менди и Делф лечатся, а Данило проигрывает всю возможную конкуренцию, фланг Зинченко может стать для «Манчестер Сити» главной головной болью. Именно тактические ошибки Зинченко, а не бойцовские качества – его главная проблема как защитника.

Гвардиола – правда не первооткрыватель Зинченко-защитника?

Правда. Первым, кто поставил Александра Зинченко в оборону, был тренер «Уфы» Евгений Перевертайло. «В матче против ЦСКА он сделал Кротова правым латералем, а Зинченко – левым. Перевертайло уже тогда видел, как использовать Зинченко и как должна развиваться атака. Навыки игры в защите Саша получил в «Уфе», это важно», – вспоминает Шамиль Газизов, делающий «Уфу» привлекательнее с каждым днём. Перевертайло повторил эксперимент в Черкизово, против «Локомотива», и там задействовал Зинченко даже на двух флангах – в первом тайме слева, после перерыва справа.

Важны две ремарки. Первая – Зинченко использовался в тактической схеме 5-3-2, именно латералем, а не крайним защитником. Специфика позиций разная: от латераля требуется мощная физическая готовность и умение включаться в атаку (у Зинченко оба качества есть), полноценному крайнему защитнику нужно больше обороняться. В четвёрке защитников Зинченко выходит только у Пепа Гвардиолы.



Ну и вторая. Евгений Перевертайло много времени уделял тактике, об этом говорил и сам Зинченко, однако есть подозрение, что именно физическая готовность – главная причина перевода украинца на позицию латераля. Прямых слов Перевертайло об этом нет, но есть понимание, как строится тактика в российском футболе: фланговому игроку достаточно мощной физики, чтобы быть на уровне. Мысли о слабой физике Зинченко действительности не соответствуют совершенно – осенью в кубковом матче с «Вулверхэмптоном» он набегал почти 15 километров.



Сейчас роль Зинченко намного шире и многообразнее. Хочется, чтобы после возвращения Менди и Делфа в строй эксперимент с Зинченко в роли ложного фулбэка не закончился – но первый шаг уже сделан. Судя по составу на матчи с «Ньюкаслом» и «Бристоль Сити», конкуренцию у Данило Зинченко уже выиграл.