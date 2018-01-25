Ждём твита от Пике. «Реал» проиграл дома «Леганесу» и вылетел из Кубка

Сборная России сыграет в Лиге наций в одной группе с Турцией и Швецией

Определились соперники сборной России в Лиге наций, где подопечные Станислава Черчесова будут выступать в лиге В. Ими стали команды Турции и Швеции.



Формат Лиги наций УЕФА подразумевает повышение и понижение в классе. Победители всех групп из лиги В перейдут в лигу А, а обладатели последних мест — в лигу С. Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на чемпионат Европы—2020, в марте 2020 года разыграют одну путёвку на чемпионат Европы в стыковом турнире. Кроме того, итоговое положение команд в Лиге наций определит состав корзин для жеребьёвки следующей европейской квалификации.

Матчи группового этапа Лиги наций будут разбиты на шесть игровых дней, в которые соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Финальный турнир с участием победителей четырех групп элитной лиги состоится в июне 2019 года.

Россия узнала соперников по Лиге наций. Всё, что об этом нужно знать Рассказываем о новом турнире УЕФА для сборных.

«Реал» проиграл «Леганесу» в Мадриде и завершил выступления в Кубке Испании

В Мадриде состоялась ответная встреча «Реала» и «Леганеса» на четвертьфинальной стадии Кубка Испании. После победы в первом матче с минимальным счётом хозяева «Сантьяго Бернабеу» потерпели поражение со счётом 1:2.



На 31- минуте Хавьер Эрасо вывел гостей вперёд отличным ударом с дальней дистанции. На старте второго тайма Карим Бензема сравнял счёт, на 55-й минуте Габриэл забил второй, ставший победным гол «Леганеса».



Таким образом, по итогам четвертьфинальной серии выход в следующую стадию турнира оформила команда из Леганеса.

Легендарный твит Херарда Пике.

«Арсенал» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги

«Арсенал» в родных стенах со счётом 2:1 обыграл «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги и вышел в финал турнира. В первой встрече на поле «синих» команды сыграли вничью — 0:0.



В ответном матче за гостей голом отличился Эден Азар, в составе хозяев забил Гранит Джака. Ещё один мяч защитник «Челси» Антонио Рюдигер отправил в собственные ворота.



В финале турнира «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити», который в полуфинале прошёл «Бристоль Сити». Решающая игра Кубка лиги состоится 25 февраля.

Президент УЕФА: пока слишком рано вносить видеоповторы в правила

Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение по поводу введения в использование системы видеоповторов.



«Пока что далеко не все судьи знакомы системой видеоповторов. То же самое можно говорить и о болельщиках. Считаю, что пока слишком рано вносить это в правила. Нужно обучать арбитров и всех, кто работает с системой. Тогда мы сможем адаптировать VAR для всех соревнований. Как юрист, я полагаю, что важно понимать определение тех или иных правил.



Например, офсайд — это когда преимущество атакующего игрока над тем, кто в защите. Но если у игрока длинные ноги или длинный нос, то это офсайд? Нет. Это противоречит правилу. Но когда люди смотрят повтор, то говорят: «Один сантиметр – это офсайд». Я считаю это проблемой», – цитирует Чеферина The Telegraph.

УЕФА передал РФС бронзовую медаль ЧЕ-2008 для Быстрова

УЕФА подготовил замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у экс-полузащитника сборной России Владимира Быстрова. Об этом сообщается на официальной странице сборной России в «Твиттере». Медаль передали временно исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву.



Владимир Быстров выступал за сборную России с 2004 по 2013 год. На счету 33-летнего полузащитника 47 матчей в футболке национальной сборной и 4 гола.

РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков из-за долгов перед Дядюном

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела претензии нападающего «Ростова» Владимира Дядюна к «Рубину» и запретила казанцам регистрировать новичков.



«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Дядюна В.С. в отношении МАУ «ФК «Рубин» г. Казани о взыскании компенсации за расторжение трудового договора, задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований частично. Обязать МАУ «ФК «Рубин» г. Казани выплатить футболисту-профессионалу Дядюну В.С. задолженность по компенсации за расторжение Трудового договора. Обязать МАУ «ФК «Рубин» г. Казани выплатить футболисту-профессионалу Дядюну В.С. проценты за задержку выплаты задолженности. Обязать МАУ «ФК «Рубин» г. Казани выплатить футболисту-профессионалу Дядюну В.С. проценты за задержку выплаты задолженности.

Применить к МАУ «ФК «Рубин» г. Казани запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению МАУ «ФК «Рубин» г. Казани в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Дядюном В.С., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Дядюна В.С. в отношении МАУ «ФК «Рубин» г. Казани отказать", — сообщает сайт РФС.

FA не будет предъявлять обвинения Филу Невиллу за твиты о женщинах

Главный исполнительный директор FA Мартин Гленн отметил, что новому главному тренеру женской сборной Англии по футболу Филу Невиллу не грозит обвинение за твиты о женщинах.



«Эти твиты не соответствуют порогу для предъявления обвинения», — сказал Гленн.



Невилл уже принёс извинения за свои старые записи в «Твиттере», в которых общественность после его назначения рулевым женской команды усмотрела сексистский характер.

В одном из твитов, опубликованных в 2012 году, Невилл заявил: «Женщинам хочется равноправия ровно до того момента, когда надо платить по счетам». В другом своём посте бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рассказывал, что представляет себе «мужское утро» как заботы женщин о приготовлении завтрака, сборах детей в школу и уборке кровати. После обвинений Невилл удалил аккаунт в «Твиттере».

Интернет помнит слишком многое. От Фила Невилла нужно отстать Сексистом и дискриминатором сегодня может стать каждый.

«Спартак» в течение 48 часов арендует Максимовича на полгода без права выкупа

«Спартак» в ближайшие дни намерен завершить переход защитника «Наполи» Николы Максимовича. Игрок в ближайшее время прибудет в Россию, стороны планируют оформить сделку в течение 48 часов, утверждает Sportitalia.



По данным источника, «Спартак» арендует Максимовича на полгода без права выкупа.



В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в двух матчах итальянской Серии А, проведя на поле 95 минут. Никола Максимович перешёл в «Наполи» летом 2017 года из «Торино» за € 20 млн. Его контракт действует до конца сезона-2020/21.