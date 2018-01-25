«Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу — каждый из них по-своему гениален»

Первый сбор «Уфы», которая по итогам 20 туров чемпионата России занимает в таблице шестое место, проходит на Кипре. Главный тренер команды Сергей Семак в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал об оставшихся матчах чемпионата России, конфликте Лодыгина и Луческу и травме Джикии.

— Сергей Богданович, вы чуть больше года в «Уфе». Чем довольны, чем нет?

— Всем доволен. С одной стороны, этот год непростой, а с другой — я прекрасно понимаю, что всё идёт в копилку. Футболисты учатся с каждой игрой, а мы учимся перестраивать тренировочный процесс, стараемся следить за тенденциями, чтобы поспевать за временем и быть конкурентоспособными в нашем чемпионате.



— Ваш контракт заканчивается через полгода. Уже думали о продлении, советовались с руководством?

— Общались. Предложение от руководства есть, но из-за достаточно насыщенного графика мы конкретно в вопрос не углублялись. Чуть позже пообщаемся.



— Освоились в Уфе? Что нравится в городе?

— Я думаю, что достаточно освоился. Конечно, хотелось бы иметь больше времени, чтобы посмотреть город и республику. Здесь очень много красивых мест, заповедников. Южный Урал в пределах досягаемости: час-два на машине. Только два раза смогли с семьёй выбраться и посмотреть достопримечательности Башкирии. Мне очень понравилось. Уфа развивается, прошедший некоторое время назад экономический форум дал толчок к развитию инфраструктуры. Шаг за шагом Уфа превращается в хороший европейский город. К сожалению, моя работа не подразумевает большого количества свободного времени. Плюс семья у меня довольно большая, и времени что-то посмотреть не хватает. Больше какие-то бытовые вопросы нужно решать.



— Вы сказали про свою большую семью. Часть игроков приехали на сборы с жёнами и детьми. Всегда разрешаете футболистам приезжать на сборы с семьёй? Не отвлекает ли это их?

— Да, когда есть возможность – разрешаю. Изначально разговор был о том, что семьи здесь для того, чтобы помогать футболистам восстанавливаться. Я прекрасно понимаю, что особенно иностранцам, которые не так часто бывают дома, нужна возможность побыть с семьёй. Им это только помогает. И вообще здесь всё дело только в профессионализме.

«Уфа» на предсезонных сборах Фото: fcufa.pro

«Когда крайний защитник забивает – это здорово»

— Промежуточное шестое место «Уфы» – повод для радости?

— Достойное для нас место. Но самое важное – это окончательный итог. Над этим мы сейчас и работаем.



— Высокая плотность в середине таблицы настораживает?

— Не настораживает. Не так давно у нас было всего два очка от зоны переходных матчей. Плотность большая, уровень команд примерно равный.

— Какая задача стоит перед командой на концовку чемпионата? Может, есть цель попасть в еврокубки?

— Надо исходить из возможностей. Перед сезоном задача была – место в первой восьмёрке. Мы за него боремся. А как всё сложится, никто не знает, посмотрим. Конкуренты тоже работают.



— Впереди у «Уфы» игры со всеми лидерами, кроме «Спартака». Сколько надо команде набрать очков в матчах против лидеров, чтобы вы были довольны?

— Очки, с одной стороны, важны. Но качество игры – тоже показатель. Мы наберём столько, сколько заслужим. Зачастую матчи с командами, которые находятся ниже, получаются более сложными. И здесь нам надо прибавлять в психологическом плане. У нас есть такой момент. После успешных матчей наступает период самоуспокоенности, который мешает. Но это тоже этап развития команды и футболистов.



— Смотрите ли вы Бундеслигу? Есть мнение, что «Уфа» играет, как многие команды из Германии — персональный прессинг и подстройка под соперника. Это правда?

— Близко к правде. Мы стараемся играть агрессивно, это одна из тех вещей, которую мы требуем от игроков. Мы исходим из возможностей игроков и команды в целом. Отсюда выстраиваем ту модель, которая нам поможет набирать очки.



— Зависимость «Уфы» от Игбуна — миф или факт?

— Глупо спорить, что он один из лидеров команды, наш лучший бомбардир. Он может индивидуально решить эпизод. Но были матчи, когда мы действовали неплохо и без него.



— Зависимость от одного игрока не мешает?

— От хороших игроков не откажется любой тренер. Как когда-то сказал Курбан Бекиевич: «Рубин» в первый чемпионский сезон был сбалансированной командой и играл от обороны. Добавился Алехандро Домингес, и команда заиграла по-другому, но снова победила". Уровень исполнительского мастерства одного отдельного взятого игрока имеет большое значение.



— Чем был вызван переход от 3-5-2 на 3-4-3?

— Мы не могли найти опорника в схему 3-5-2, у нас были проблемы с балансом. Поэтому мы добавили игрока в атаку. И эта система, под которую мы перестроились, приносит нам пока результат. Понятно, что в зависимости от хода игры, мы можем перейти на игру в четыре защитника. Нам сложно играть с позиции силы против других команд, поэтому смотрим, анализируем, подстраиваемся.

— Планируете в будущем играть с позиции силы?

— У нас уже были матчи, когда с равными по уровню командам мы владели инициативой. С командами выше уровнем тоже были такие матчи. Когда мы будем готовы, тогда будем играть с позиции силы.



— У вас по-разному играют крайние защитники. Йокич нацелен на навесы, а Живоглядов открывается на ударные позиции. Это акцент на их сильных сторонах?

— Во-первых, всё зависит от соперника. Во-вторых, надо использовать сильные стороны отдельно взятого футболиста. Мы пытаемся каждого игрока встроить в систему так, чтобы он раскрывал свои лучшие качества.



— Вам нравится, когда крайний защитник забивает с навеса другого крайнего защитника?

— Конечно нравится. Когда крайний защитник забивает – это здорово. Значит он своевременно подключился.

Сильвестр Игбун Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Я не устаю восхищаться Спаллетти»

— Что-то используете на практике из того, что увидели в работе иностранных специалистов: Хиддинка, Спаллетти, Боаша и Луческу?

— Конечно использую. Если мы говорим о тренере сборной, то там сложнее, потому что идёт подготовка к конкретным матчам, очень сложно что-то наиграть. Тренировочный процесс в клубе гораздо интереснее. Ты можешь что-то наиграть, выбрать футболистов под себя.



— У кого больше почерпнули из тренеров «Зенита» — Спаллетти, Виллаш-Боаша или Луческу?

— Они все разные. Каждый по-своему гениален. Но надо быть самим собой. Ты можешь взять всё что угодно от любого тренера, но это не будет работать, потому что это не твоё. Надо пропускать всё через себя. Я не устаю восхищаться Спаллетти. Его видение футбола уникально. Я его прекрасно понимал и знал, чего он хочет добиться от игроков на футбольном поле.

— Лодыгин в недавнем интервью «Чемпионату» довольно жёстко прошёлся по Луческу. Что думаете об этой истории?

— Каждый рассматривает ситуацию со своей стороны. Я испытываю огромное уважение к Мирче Луческу. Понимаю его требования и его почерк. А противостояния тренера и игрока – так было, есть и будет всегда. Чтобы понять ситуацию, нужно оказаться в шкуре того человека, который это говорит. Каждый имеет право на своё мнение.

Лодыгин: Луческу пришёл и ушёл, а нам выгребать У вратаря «Зенита» накипело.

— Слышали, что Андре Виллаш-Боаш принял участие в ралли «Дакар»?

— Он молодец, что исполнил свою мечту. Он всегда говорил, что хотел это сделать. Мы с ним часто и много общались, ведь мы ровесники. Я многому у него научился. Рад, что Андре смог на себе испытать, что такое «Дакар», жаль что до конца не доехал.



— Зырянов стал тренером «Зенита-2». Советовался ли он с вами? Поддерживаете контакт?

— Написал Константину Георгиевичу после того, как возглавил. Спрашиваю его: «Ну как?». Он говорит, что полегче только на третий день стало. Это прекрасный человек, всегда буду его поддерживать и всегда приду на помощь. Хотя он уже всё видел и справится без чужой помощи. Надо только опыта поднабраться, и всё будет хорошо.



— Где вам было сложнее на посту главного тренера — в «Зените» или «Уфе»?

— Изначально я знал, что в «Зените» у меня будут только две игры. Непросто выстраивать иерархию, когда недавно ты был игроком, а сегодня уже тренер. Тем более что все игроки знали, что я пришёл только на два матча. А значит могли работать не в полную силу. Моя задача заключалась в том, чтобы максимально сплотить команду, в то же время выдержать некий баланс уважения и понимания друг к другу.

— А в «Уфе»?

— Работа главного тренера никогда не сравнится с работой помощника или исполняющего обязанности. Ты понимаешь всю меру ответственности, которая на тебе лежит. Ты отвечаешь за всё — дисциплину, игру и результат. И первое время волнение всегда присутствует. И не только при первой встрече с командой, но и на тренировках, в товарищеских матчах, подготовительных этапах. Потом, конечно, становится проще.



— Травма Георгия Джикии — серьёзная потеря для нашей сборной?

— Да. На данный момент он один из наиболее прогрессирующих футболистов в нашем чемпионате. Его агрессия и скорость необходимы сборной России. Тем более если говорить о позиции центрального защитника – это наша проблемная зона. Не так много в России футболистов, играющих на высоком уровне. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления. И как можно быстрее вернуться на прежний уровень.

Джикия вернётся к ЧМ-2018. Кто оперирует игроков «Спартака» Профессор Мариани объясняет Дмитрию Егорову, почему восстановление после крестов за четыре месяца уже не чудо.

— Кто из состава «Уфы» мог бы пригодиться сборной?

— Есть Саша Беленов и Дима Стоцкий. Ещё есть Игорь Безденежных и ребята из молодёжной сборной. Мне очень бы хотелось, чтобы наши футболисты росли и попадали в сборную, но здесь надо понимать, что, когда наши ребята достигают определённого уровня, за ними в очередь выстраиваются клубы из первой пятёрки.



— Не обидно, что вы воспитываете игрока, а потом его забирает условный «Зенит» или «Манчестер Сити»?

— Удерживать игроков мы не можем. В нашей команде все игроки заслуживают тех денег, которые они зарабатывают. Нет ничего зазорного в том, что футболисты хотят развиваться и зарабатывать на уровень больше.