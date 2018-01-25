«Мы с Роберто везде становились чемпионами. Надеюсь, и в России станем!»

Mancini team. Кто есть кто в штабе «Зенита» Давайте разбираться – и знакомиться.

— При каких обстоятельствах вы познакомились?

— Это был 1983 год. Когда я пришёл в «Сампдорию», Роберто уже играл в Генуе, мало того – был одной из звёзд команды. Он очень рано, в 17 лет, дебютировал в Серии A.

— Юный Манчини – каким он был?

— Мы оба были молоды – обоим чуть-чуть за 20. Но уже тогда было видно, что это большой профессионал как на поле, так и за его пределами. В нём чувствовалась игровая индивидуальность – Роберто был не похож на других нападающих. С течением времени его сильные стороны только раскрывались.

Роберто Манчини и Фаусто Сальсано в «Сампдории»

— Вожаками той славной «Сампдории» считались Манчини и Виалли?

— Да, но к тому времени как Джанлука пришёл в «Сампу» (а мы появились в команде одновременно), Роберто уже вовсю блистал в ней и вёл команду вперёд. Руководство делало ставку на Манчини, поскольку его потенциал был виден невооружённым глазом. Было понятно: этот парень достигнет серьёзных высот.

— Вы разминулись в Генуе с олимпийским чемпионом Сеула и серебряным призёром Евро-1988 Алексеем Михайличенко?

— Да, к тому времени как Алексей прибыл в Геную, я переехал в Рим, а когда вернулся – его уже не было.

— Но в качестве соперников вы пересекались с советскими, российскими футболистами.

— Я хорошо запомнил матч «Ромы» с ЦСКА в Москве в начале 1990-х – это была одна из тяжелейших игр в моей жизни! Мы проиграли, и проиграли по делу. Российская команда произвела на меня сильное впечатление.

— Ветераны ЦСКА до сих пор убеждены, что в Риме их «убил» судья.

— Они правда всё ещё об этом вспоминают?

— Бывает.

— Невероятно. Для меня это всё уже в прошлом. Правда, не помню нюансов.

— Роберто часто забивал с ваших передач?

— В основном с моих и забивал (улыбается). И очень сильно ругался, уходя с поля без гола.

— Что говорил?

— Манчини был очень требовательным игроком и человеком. Он просил мяч, даже находясь в окружении пяти соперников, — настолько сильным было желание забить. Роберто и слушать не хотел, что в такой ситуации я чисто физически не мог сделать ему пас. На этой почве у нас периодически вспыхивали полушутливые стычки.

— Для Генуи Манчини был идолом?

— До сих пор остаётся! Ему решительно невозможно остаться в городе незамеченным – люди узнают, подходят на улицах, в ресторанах, благодарят за годы, отданные «Сампдории». Манчини без преувеличения можно назвать легендой Генуи. Его до сих пор связывают тёплые, дружественные отношения с фанатами, руководством – абсолютно со всеми людьми, имевшими отношение к «Сампдории». Далеко не каждый футболист может этим похвастаться. В этом клубе игроков нашего поколения ставят в пример молодёжи.

Фото: из личного архива Фаусто Сальсано

— Большая часть ваших совместных выступлений пришлась на период правления Свена-Ёрана Эрикссона. Много у него почерпнули?

— Эрикссон был замечательным тренером. Как настоящий швед, он имел ясное видение футбола и чёткие жизненные принципы. Свен-Ёран выстроил правильные отношения внутри коллектива. Отношения, основанные на взаимном уважении. В ту пору не многие специалисты уделяли этому аспекту серьёзное внимание. Он привил команде фантастический уровень дисциплины. В «Сампдории» никто не позволял себе лишнего. Плюс Эрикссон был очень продвинутым тренером в отношении тактики и использовал такие схемы, которые мало кто решался применять. В некотором роде был новатором. Абсолютно выдающийся тренер. Во всей Италии его безумно уважали. Эрикссон много дал нам с Роберто – многие его идеи актуальны по сей день. Не случайно по окончании игровой карьеры Манчини пошёл к Эрикссону ассистентом в «Лацио». Их до сих пор связывают исключительно добрые отношения.

— Великие итальянские специалисты вроде Капелло и Анчелотти не стеснялись учиться у Лобановского. Насколько вам близки его идеи и методы работы?

— Не могу сказать, что я много почерпнул у советской школы – это была немного другая эпоха. Но я разделяю то уважение, которое в моей юности испытывала Италия по отношению к вашему футболу и лично господину Лобановскому. На него действительно все смотрели, и все хотели играть так, как играли его команды.

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— Победа сборной СССР над Италией в полуфинале Евро-1988 по сей день считается одной из ярчайших и эталонных в истории советского футбола. Помните её?

— Как же такое забудешь! В Италии – так уж исторически сложилось – люди всех возрастов и социальных сословий очень близко к сердцу воспринимают поражения «скуадра адзурра» на международных турнирах. Свежайший пример – неудача в отборе ЧМ-2018, которая войдёт в историю. 30 лет назад наша команда тоже считалась одним из фаворитов – тем обиднее было уступить Советскому Союзу. Сам факт поражения больно ранил итальянцев. Для нашей страны нет ничего хуже, чем досрочный вылет национальной команды с крупного турнира.

— Вы с Роберто с интервалом в год покинули «Сампдорию». Связь не теряли?

— Он ушёл пораньше, в «Лацио», а я ещё на некоторое время задержался в Генуе. Но общение никогда не прерывалось. Мы не только регулярно встречались, даже каникулы проводили вместе. Дружили семьями.

— Согласно «Википедии», вашим первым совместным тренерским проектом с Манчини стала «Фиорентина»-2002?

— Не совсем так. По завершении игровой карьеры я и сам хотел стать главным тренером. Пытался реализовать эту мечту в нескольких командах, но в конечном итоге воссоединился с Роберто. Он позвал в «Интер» ассистентом, и я с радостью согласился. Милан и стал точкой отсчёта в нашей совместной руководящей истории.

Фото: из личного архива Фаусто Сальсано

— С чем в первую очередь ассоциируется чёрно-синяя полоска в карьере и жизни?

— Самые яркие моменты, безусловно, связаны с большими победами – в чемпионате, Кубке Италии. Впоследствии мы открыли для себя другие страны – Англию, Турцию. И везде создавали боеспособные команды и выигрывали. Надеемся, что эта добрая традиция продолжится в «Зените». Куда бы мы с Роберто ни приходили – везде становились чемпионами.

— Насколько плотно общались с представителями шейхской династии в Манчестере?

— Я в этом редко участвовал, но Роберто с шейхом Мансуром виделся часто – когда в Манчестере, когда в Дубае. Отношения были деловыми и вместе с тем очень хорошими. Победы позволяли Мистеру в полной мере реализовывать свои идеи.

— Карло Анчелотти в своих мемуарах красочно описывал, как Роман Абрамович приходил в раздевалку «Челси» за объяснением плохой игры. Шейх Мансур себе такое позволял?

— Нет-нет. С нами такого не происходило и произойти не могло. Для чемпионата Англии вообще такие ситуации нетипичны. В Премьер-лиге все команды, независимо от позиции в таблице, всегда и везде выкладываются на 100 процентов. Представить себе, чтобы президент или владелец делали в раздевалке выговор команде, я не могу. На моей памяти такого никогда не было. Когда игроки всех себя без остатка отдают игре, руководство просто не имеет морального права на такие вещи. Футболисты «Манчестер Сити» повода для подобного рода разбирательств точно не давали.

— Ещё бы – ведь именно при вас «Сити» сбросил с национального трона «Юнайтед».

— Да, мы вписали страницу в историю, выиграв чемпионат Англии. Сделали нечто важное для болельщиков. Вырвали титул у принципиального противника. Это был самый незабываемый миг нашего английского приключения.

— Самым трудным подопечным был Тевес?

— Не скрою, с Карлосом было нелегко, и на то было несколько причин. Во-первых, это выдающийся игрок. И, как многие личности такого масштаба, он был – и остаётся – человеком с характером, харизмой. Тренерам с такими игроками, чемпионами по духу, всегда трудно. Особенно сложно было найти общий язык на первых порах, но нам, я считаю, всё-таки удалось это сделать. Кроме того, не забывайте, откуда он пришёл. Из «Манчестер Юнайтед»! Поэтому атмосфера вокруг него изначально была накалённой. Но мы сработались, и Тевес внёс ощутимый вклад в победу.

Яя Туре, Ибрагимович, Луиш Фигу – тоже не самые простые ребята. Но когда человек располагает чемпионским менталитетом и понимает, чего хочет, с ним не так сложно найти общий язык, как может показаться сначала.

— Сэр Алекс, и он в этом честно признавался в автобиографии, с трудом находил подход к аргентинцам. У вас с Роберто, судя по количеству латиноамериканцев в «Зените», такой проблемы нет?

— Нет, мы никогда не испытывали сложностей с ними. Более того, где бы Роберто ни тренировал, везде аргентинцев и вообще испаноязычных футболистов было полным-полно. Достаточно вспомнить «интеристов» Круса, Санетти и Камбьяссо. Это не проблема – наоборот, наше преимущество. Манчини умеет с ними работать.

— Наверняка проанализировали, что у «Зенита» не получилось в первой части сезона?

— Когда приезжаешь в абсолютно новую страну и новый чемпионат, первый год всегда складывается непросто. Нам и сейчас ещё тяжело. Мы хорошо стартовали, но потом сказалось обилие иностранных игроков. Когда приходит большое количество новичков, требуется много времени, чтобы совместить их с имеющимися футболистами, чтобы они нашли общий язык и взаимопонимание на поле. В большинстве лучших команд РФПЛ – таких как «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» — тоже достаточно много легионеров. Но большинство из них выступают вместе не один год, они усвоили тренерские требования и свыклись со своей ролью на поле. Нам только предстоит решить эту задачу, и мы её обязательно решим.

Фото: «Чемпионат»

— Как бы вы несколькими предложениями охарактеризовали игровую философию Манчини? Каким он себе представляет идеальный «Зенит»?

— У Манчини своя, совершенно особая философия футбола. Философия победителя. Во всех командах и со всеми игроками он стремился только побеждать. Но для того чтобы сформировать команду-победительницу, необходимо время. Тот менталитет, который Мистер прививает игрокам, действительно очень важен для любого коллектива. Раньше он играл в безумно атакующий футбол – мог одновременно выпустить на поле пять нападающих – всё ради гола! «Зенит» в этом тоже нуждается. В забитых мячах и победах.

— Глядя, как азартно, энергично Манчини участвует в игровых упражнениях, поймал себя на мысли: у них с Кокориным могла бы получиться неплохая связка.

— Роберто – великий чемпион не только по итальянским, но и мировым меркам. Своим примером – внешним видом, работой на тренировках –он показывает ребятам, как нужно относиться к себе и к делу. Для него менталитет победителя – одна из основополагающих вещей. Это то, что он изо всех сил стремится привить игрокам «Зенита».