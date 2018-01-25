Фурсенко: Дзюба и Шатов? Для хороших футболистов никогда не закрыты двери

— Два матча – 10 забитых мячей. Как вам это?

— Нравится (улыбается).

— Не многовато для начала сбора?

— Много не бывает. Под нагрузками играть тяжело, но нас радует молодёжь, которая очень хорошо выглядит. Есть кому заменить потом ветеранов.

— Довольны ли вы тем, как команда работает на сборах и выдерживает нагрузки?

— Команда очень эффективно работает. Вы и сами видели: тренировки на загляденье. Очень много тактики. Тренер буквально за руку водит молодых, показывает, что делать. Трудно переоценить тот вклад, который Манчини уже вносит в российский футбол. Он даже меня пытается учить, что надо как можно больше русским игрокам уделять внимания, что надо хорошо выступить на чемпионате мира. То есть для него это, как я понимаю, приоритет номер один.

Как встретились Манчини с Каннаваро и Данни с «Зенитом» Следом за чемпионом Дании «Зенит» громит чемпиона Чехии. 10:1 по сумме двух спаррингов – впечатляет! Все подробности – от нашего спецкора.

— Как относитесь к слухам, которые сватают Манчини то в Австралию, то в Италию, то в Париж?

— Абсолютно спокойно отношусь, потому что футбола без слухов не бывает. Слухи, обсуждения и недовольство судьями – это составной элемент игры. Чем больше слухов, недовольства, тем популярнее футбол становится.

— Не можем не спросить о будущем оставленной в Петербурге тройки – Дзюбе, Шатове, Анюкове. Что с ними дальше будет?

— Выведение ребят из основного состава – это решение главного тренера. Мы Манчини поддерживаем. Атмосфера сейчас просто шикарная в команде. Ну, так бывает: надо завоёвывать место в основной составе – даже таким мастеровитым игрокам, как Шатов и Дзюба.

«Мы с Роберто везде становились чемпионами. Надеюсь, и в России станем!» 35 лет они идут по жизни вместе. В штабе «Зенита» лучше Фаусто Сальсано Мистера не знает никто.

— Есть у них шанс вернуться или для них будет лучше, если клуб подыщет варианты с арендой, трансфером?

— Шанс всегда есть. И возможности всегда есть. Мне кажется, для хороших футболистов никогда не закрыты двери.

— А на вход в команду – закрыты?

— Тоже не закрыты. Возможны какие-то ещё дополнительные перемещения. У нас окно открыто до 24 февраля, так что ещё много времени.

— Вячеслав Малафеев уже вовсю трудится в качестве спортивного директора. Как вам его работа?

— Мне кажется, это очень сильный человек, очень профессиональный. Как человеку, который позанимался бизнесом, ему очень комфортно на посту спортивного директора. Вы видите, мы проводим политику возвращения наших ребят в клуб. Надеюсь, и Анюков согласится с нашим предложением – стать играющим тренером. Осталось уточнить некие детали, но я буду очень доволен, если Саша, легенда нашего клуба, поможет «Зениту-2» по-настоящему освоиться в первой лиге.