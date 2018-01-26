Битва зимы? «Зенит» и «Локомотив» поборются за Оздоева

«Зенит» громит соперников и борется с «Локомотивом» за Оздоева, Моуринью остаётся в «МЮ», а на Промеса засматриваются из Англии.

«Спартак» вылетел на второй тренировочный сбор в Испанию

Футболисты, члены тренерского штаба и административные лица «Спартака» вылетели в Испанию для проведения второго учебно-тренировочного сбора. В 08:10 мск делегация красно-белых улетела рейсом «Аэрофлота» в Малагу, оттуда на автобусе отправится в Марбелью, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Московская команда разместится в отеле The Westin La Quinta и будет тренироваться в расположенном неподалёку Marbella Football Center.

На сборе, который продлится до 7 февраля, будут работать 27 игроков: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано. В ходе сбора чемпионы России проведут три контрольных матча.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

«Зенит» разгромил пражскую «Славию» в контрольном матче

«Зенит» в контрольном матче на сборе в ОАЭ разгромил чемпиона Чехии «Славию». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу петербургской команды.



Сине-бело-голубые вышли вперёд на 27-й минуте, когда отличился Александр Кокорин. На 46-й минуте Антон Заболотный сделал счёт 2:0. На 62-й минуте у пражской команды один мяч отыграл Милан Шкода. Однако пять минут спустя Александр Ерохин восстановил разницу в счёте. На 70-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Богаев, а на 77-й окончательный результат установил Денис Терентьев.



Следующий контрольный матч подопечные Роберто Манчини проведут 28 января. Соперник — китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил контракт с клубом. Новое соглашение португальца рассчитано до 2020 года с возможностью продления ещё на год.



Моуринью возглавил «МЮ» в 2016 году, его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до лета 2019 года. Под руководством португальца «красные дьяволы» выиграли три трофея.



«Я очень горжусь тем, что являюсь тренером „Манчестер Юнайтед“. Хотел бы сказать большое спасибо владельцам клуба и исполнительному директору клуба Эду Вудворду за признание моего тяжёлого труда и преданности делу. Рад, что они чувствуют и верят, что я подходящий тренер для этого великого клуба в обозримом будущем.



Мы установили очень высокие стандарты, выиграв три трофея за один сезон, но это те стандарты, к которым я рассчитываю, что мои команды будут стремиться. Мы создаем условия для блестящего и успешного будущего «Манчестер Юнайтед», — заявил 54-летний Моуринью, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Максимович прибыл на медосмотр для «Спартака»

Защитник «Наполи» Никола Максимович прибыл в клинику на медицинский осмотр для «Спартака». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.



Накануне в СМИ появилась информация, что игрок в ближайшее время прибудет в Россию, а стороны планируют оформить сделку в течение 48 часов. Отмечалось, что «Спартак» арендует Максимовича на полгода без права выкупа.



В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в двух матчах итальянской Серии А, проведя на поле 95 минут. Максимович перешёл в «Наполи» летом 2017 года из «Торино» за € 20 млн. Его контракт действует до конца сезона-2020/21.

Анюкову предложили стать играющим тренером «Зенита-2»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что защитнику Александру Анюкову предложено стать играющим тренером «Зенита-2».



«Надеюсь, что Анюков согласится с нашим предложением стать играющим тренером. Осталось уточнить некоторые детали. Я был бы очень доволен, если бы Саша, легенда нашего клуба, помог «Зениту-2» по-настоящему освоиться в первой лиге», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Фурсенко: Дзюба и Шатов? Для хороших футболистов никогда не закрыты двери Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прояснил ситуацию с Дзюбой, Шатовым и Анюковым и развеял слухи о Манчини.

Напомним, 35-летний Анюков, выступающий за «Зенит» с 2005 года, не поехал на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ.

Слуцкий будет консультировать академию «Ростова»

Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий и «Ростов» договорились о сотрудничестве в рамках академии ростовской команды. Экс-наставник сборной России станет консультантом тренеров и руководства ДЮК «Ростова».

Уже 25 января в рамках сотрудничества специалист провёл учебно-методический семинар с тренерами академии «Ростова». В течение двух часов опытный специалист рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.

Источник: «Динамо» приобретёт хавбека «Леха» Титтеха за € 1,2 млн

Полузащитник «Леха» из города Познани Абдул Азиз Титтех продолжит карьеру в России, утверждает Russianfootballnews.com. 27-летний футболист окажется в московском «Динамо».



Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что бело-голубые заплатят за ганского хавбека € 1,2 млн. Титтех подпишет с московским клубом контракт сроком на 2,5 года.



В нынешнем сезоне чемпионата Польши Абдул Титтех принял участие в 11 матчах (7 в основном составе), получил 1 жёлтую и 1 красную карточку. В активе хавбека 1 матч за сборную Ганы.

Хохлов: доволен тем, как прошли сборы. Игроки «Динамо» справились с нагрузкой

«Локомотив» и «Зенит» проявляют интерес к Оздоеву

Спортивный комментатор Нобель Арустамян в очередном выпуске программы «Секретные материалы» в YouTube рассказал, что полузащитником «Рубина» Магомедом Оздоевым интересуются «Локомотив» и «Зенит».



«Магомед Оздоев — это ещё один игрок, который может покинуть „Рубин“. В прошлом году трансферная стоимость хавбека составляла € 5-6 млн. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ заинтересованы в услугах этого футболиста — „Локомотив“ и „Зенит“.



Сине-бело-голубые, конечно же, собираются избавиться от Кристиана Нобоа и заменить его в обойме футболистов именно Оздоевым.



Оздоев, как и Набиуллин, не выставлены на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то „Рубин“ им воспользуется», — поведал Арустамян.

Главный тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к хавбеку «Спартака» Промесу

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино подтвердил информацию, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. При этом специалист сообщил, что клубы ещё не договорились о сумме возможного трансфера, сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук в «Твиттере».



Ранее Sky Sports сообщал, что Промес очень заинтересован в выступлении в чемпионате Англии, но красно-белые не планируют продавать голландца дешевле чем за £ 30 млн (около € 34 млн). По информации «Чемпионата», голландец, скорее всего, останется в московской команде как минимум до конца текущего сезона. За игроком следят различные клубы, однако ни одна из заинтересованных сторон ещё не смогла приблизиться к завершению сделки. В контракте Квинси прописана сумма отступных — € 40 млн, но вероятность того, что кто-то этой зимой сделает столь щедрое предложение и сможет убедить футболиста покинуть московский клуб, очень низка.



В текущем сезоне Промес сыграл 17 матчей в Российской футбольной Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. В Лиге чемпионов 26-летний футболист в 5 матчах забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.