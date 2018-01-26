Манчини: я не вижу причин уходить из «Зенита»

За неполный месяц нового года к Роберто Манчини накопилась масса вопросов «на злобу дня»: тут и резонансный перевод во вторую команду Дзюбы, Шатова и Анюкова, и контрактная эпопея капитана Кришито, и многочисленные сплетни относительно будущего самого «алленаторе» — то его в Австралию сватают, то в Париж, то обратно в Италию. На 11-й день сбора в Дубае Мистер прокомментировал все темы сразу, не избегая в том числе и весьма деликатных. Начали с рутины.

— Сбор в Эмиратах близится к завершению. Всё идёт по плану?

— В целом оцениваю сбор позитивно. Мне кажется, все ребята выкладываются на тренировках, хорошо работают. Я ценю это. Тренировочный лагерь удаётся. Впереди ещё несколько дней, собираемся продолжать в том же духе.

— Довольны уровнем спарринг-партнёров?

— Все они играют на высоком уровне, показывают хороший футбол. Для меня, конечно, важнее, какой футбол демонстрируем мы, но я всем доволен, абсолютно.

Как встретились Манчини с Каннаваро и Данни с «Зенитом» Следом за чемпионом Дании «Зенит» громит чемпиона Чехии. 10:1 по сумме двух спаррингов – впечатляет! Все подробности – от нашего спецкора.

— Если вспомнить о чемпионате России, согласитесь, что восемь очков отставания от «Локомотива» — это объективно много?

— Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков. Но мы в состоянии это сделать — не такое уж это большое отставание, чтобы уже сейчас прощаться с первым местом. Конечно, «Зенит» способен догнать лидера. Будем всё для этого делать. Считаю, много очков в первой части чемпионата потеряли незаслуженно. Странные получались матчи, которые обязаны были выигрывать, но – не смогли. И ещё, к сожалению, мы всё ещё не та команда, которая одинаково хорошо играет и в четверг, и в воскресенье. У нас очень плотный график, и «Зенит» пока не смог под него подстроиться так, чтобы к каждой игре подходить в идеальном состоянии. Это те проблемы, над которыми предстоит работать во второй части сезона. Думаю, у нас всё получится.

— Сильно ли изменилось ваше представление о России за то время, что работаете с «Зенитом»?

— Мне очень нравится Россия. Нравится здесь жить и абсолютно всё устраивает. И я по-настоящему доволен, что приехал сюда работать. Мне доводилось возглавлять команды и в Англии, и в Турции, во многих странах. Это — новый этап моей жизни. Мне очень понравился Петербург. По душе пришлась и Москва, когда мы туда ездили.

— А если говорить о российском футболе?

— Уровень чемпионата России достаточно высок. Но я считаю, что он может быть ещё выше, поскольку в стране много молодых, эффективных футболистов. Но чтобы повысить уровень турнира, им надо больше работать, быть настоящими профессионалами, полностью отдаваться на тренировках.

— Что больше всего поразило в России?

— Ничего такого совсем уж особенного не вспомню. Но вообще, это, безусловно, многочасовые перелёты на выездные матчи. Непривычно, конечно, когда проводишь семь часов в самолёте и приземляешься в той же стране. Необычный для меня опыт. Зато запоминающийся!

— Вас беспокоит ситуация с контрактом капитана команды Доменико Кришито и не отвлекает ли она от работы самого игрока?

— Особого давления в связи с этим я не чувствую. У Кришито действительно заканчивается контракт с «Зенитом», и разрешить проблему может только он сам. Так что Доменико должен принять взрослое самостоятельное решение. А мы обязаны уважать выбор футболиста.

— Проясните, пожалуйста, ситуацию с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, которые остались в Петербурге.

— Я объяснил свое решение клубному руководству. И полностью изложил свою позицию президенту Фурсенко. Это — техническое решение тренерского штаба. Больше мне нечего добавить.

— Каково состояние здоровья Кришито, Нобоа и Паредеса?

— Не со всеми ситуация до конца ясна. Нобоа ещё испытывает боль, и мы пытаемся найти причину, чтобы определить сроки восстановления. У Лео Паредеса небольшое повреждение плюсневой кости – кажется, ничего серьёзного. А Кришито будет готов через пару дней – он уже занимается по восстановительной программе. По его поводу у меня нет беспокойства.

— Учитывая, что три игрока находятся в «Зените-2», отсутствует на сборе Иванович – ждать ли зимой пополнения состава?

— У Бранислава возникла проблема с глазом. Сейчас он проходит обследование, но мы всё ещё рассчитываем на его восстановление к 15 февраля, к первому матчу Лиги Европы с «Селтиком» в Шотландии. Тут ничего критичного нет. Что касается новичков, то я ещё летом говорил, что мы бы хотели подписать двух-трёх игроков с российскими паспортами. Тогда мы этого не сделали – что ж, предпримем ещё одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. Сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся (улыбается).

— В последнее время молва сватает вас то сборную Италии, то в Австралию, то в «Пари Сен-Жермен». Успокойте наконец болельщиков «Зенита».

— Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи неизбежны в футболе, поэтому их надо воспринимать как абсолютно нормальное явление. Мы сейчас в «Зените» занялись очень большим, масштабным проектом. Перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трёхлетней давности, то увидите, что это были совершенно другие футболисты. Многие были проданы, многие ушли в другие команды, кто-то закончил карьеру. Клуб проходит период серьёзной перестройки. Мы делаем крепкую, сильную команду, и я не вижу причин уходить. На данный момент я занимаюсь «Зенитом».

«Мы с Роберто везде становились чемпионами. Надеюсь, и в России станем!» 35 лет они идут по жизни вместе. В штабе «Зенита» лучше Фаусто Сальсано Мистера не знает никто.

— Клуб перестраивается не только в спортивной части, но и организационной. Интересно ваше мнение о новой арене Петербурга и болельщиках, её заполняющих.

— Удивительный, прекрасный новый стадион, расположенный в очень красивом месте. Никаких претензий к нему нет. Единственное, нужно ещё поработать с полем – на таких аренах оно всегда должно быть в идеальном состоянии.

— Вы не первый раз предвосхищаете перевод вопроса. Учите русский или это врождённая способность к языкам?

— Иногда мне удаётся понимать некоторые слова и общий смысл вопроса, но целенаправленно русский язык не учу – он очень сложный.

— С какими чувствами ждёте чемпионат мира, особенно на фоне катастрофы сборной Италии?

— На моей памяти Италия никогда не пропускала главный турнир четырёхлетия. Конечно, это катастрофа для всего национального футбола, из которой следует извлечь уроки. Вместе с тем у меня нет никаких сомнений, что турнир пройдёт на высочайшем уровне с точки зрения организации, инфраструктуры, стадионов. В этом плане у России всё практически готово. Чемпионат уже на подходе, и я не вижу проблем, способных помешать его проведению.

Полагаю, сборная России может показать очень хороший результат. Команда в отличной форме подходит к турниру. В её составе много молодых, перспективных игроков – таких, как братья Миранчуки, Головин, Фернандес, Кокорин. Они способны добиться серьёзного результата.

Женщин просят удалиться. Манчини ужесточает режим Первый гол Заболотного, второй – Кокорина и необычный гость на тренировке: все самые свежие новости «Зенита» от нашего спецкора в Дубае.

— Вас самого издали легко спутать с действующими футболистами. Как удаётся сохранять такую завидную спортивную форму?

— Нет, мне кажется, я ещё слишком силён, чтобы играть с нашими футболистами.

— Вы по-прежнему сильнее их?

— Намного (смеётся)!