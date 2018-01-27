«Обручальное кольцо хранил в «запаске». Как живёт семья Шишкиных в Краснодаре

В Краснодаре семья Шишкиных обосновалась в одном из жилых комплексов на Кубанской набережной, буквально в двух шагах от популярного в городе парка. Вечер «Чемпионата» в уютной квартире Шишкиных продолжался несколько часов. Сначала была фотосессия, во время которой дочери Романа и Марины вели себя как настоящие модели – не капризничали, веселились и заряжали всех своим позитивом.



Старшая дочь Маргарита показывает квартиру, предлагает угоститься сладостями. Потом бежит к младшей Марианне, чтобы помочь ей устроиться перед камерой. Ухаживает за ней за столом во время ужина. Удивительно воспитанные и спокойные девчата. Позднее Роман поделится секретами воспитания. Когда фотосессия была закончена, хозяин дома принёс огромную кипу карточек со своим изображением и достал маркер.

«Не беспокойтесь, — уловил Роман мой настороженный взгляд. – Это не помешает, можете задавать вопросы». Карточки предназначались для детей одной из футбольных школ Воронежа – родного города Романа. «Друг работает там тренером, попросил расписать для ребят», — пояснил Роман. Первый вопрос был очевиден: почему семья Шишкиных, которая в Москве так рвалась за город, в Краснодаре поселилась в самом центре мегаполиса?



— Когда переезжал сюда, учитывал, что у меня с клубом долгосрочный контракт, — говорит Роман. — В Краснодар планировала перебраться и жена с детьми. Мы понимали, что в гости часто будут приезжать наши родители, и сначала хотели снять дом. В Москве мы часто живём за городом. Но те дома, которые нам подходили, находились далеко от базы «Краснодара» — она расположена в Адыгее. Пришлось бы ехать через весь город. Мы долгое время провели в гостинице – искали подходящее жильё. Но когда я впервые зашёл в эту квартиру, сразу понял: здесь мы и обоснуемся (улыбается). У нас большинство ребят из команды живёт в этом районе.

— Марина, а как вам жизнь в Краснодаре после столицы?

— Я ощущаю себя здесь достаточно комфортно, — отвечает супруга Романа. — Здесь и климат мягкий, нет такой затяжной осени, как в Москве, для детей много интересного. Есть куда съездить, чем занять их в выходные дни, много парков. Ну и пробки не такие, как в Москве, конечно (смеётся).



— До того момента, как вы оказались в Краснодаре, прошёл долгий путь. А как в ваших отношениях всё начиналось?

— Нас познакомил друг Ромы Влад Рыжков… — начинает Марина.



— … Он тоже футболист, за «Тамбов» сейчас играет, — продолжает Роман. – Влад тоже спартаковский воспитанник, к тому же из Воронежа, как и я. Поскольку он на три года младше и позже появился в «Спартаке», то постоянно был под моим крылом. Жили мы без родителей, я уже тогда снимал квартиру, и он часто у меня оставался.

— С Владом сначала познакомилась моя подруга, — вспоминает Марина. — Ну а потом уже и мы с Ромой встретились. Впервые я его увидела в кинотеатре – мы пошли туда вчетвером. Это было 4 февраля, а 11 февраля у меня был день рождения. Подруга хотела видеть на нём Влада, но я понимала, что никого из моих институтских друзей он не знает, потому и предложила ему взять с собой Рому.



— Короче, меня просто позвали прицепом, — улыбается Роман.



— А после дня рождения мы не виделись больше двух месяцев, — продолжает Марина. — И случайно встретились в одном заведении в Москве. Рома спросил: где же фотографии с дня рождения? С этого и началось наше общение. Сначала был обмен почтой, потом уже смс и звонки.



— Получается, что друзья не сумели вас с двух попыток соединить и тогда дело взяла в свои руки судьба?

— Получается так, — с улыбкой говорит Роман.



— Правда, у Влада с моей подругой ничего не получилось, — добавляет супруга.



— Зато сейчас у Влада всё отлично, — парирует Роман.

«Обручальное кольцо хранил в «запаске»

— Роман, как вы делали предложение?

— По окончании сезона мы отправились отдыхать в Доминикану. С нами был Влад…



— … Но уже с другой девушкой, — смеётся Марина.

— К тому моменту мы с Мариной были вместе уже три года. Когда начали встречаться, то довольно быстро, месяца через два, стали жить вместе. Конечно, познакомились с родителями. Всё было так чисто и открыто, наши родители прекрасно общались, и я решил, что уже пора сделать предложение. Естественно, меня чуть-чуть потряхивало — в первый раз же! Подруга Марины помогала мне с покупкой кольца.



— Да, это моя лучшая подруга, она у нас на свадьбе потом свидетельницей была. Мы с ней вместе в МГИМО учились, — уточняет Марина.

— Кольцо в Москве я хранил в «запаске» своей машины. Дома нельзя, если бы Марина нашла, вопросов было бы море. А в Доминикану его доставлял уже Влад. Кстати, он не в своём чемодане его вёз, а положил в сумку к своей девушке. И хорошо, что он так сделал, потому что его чемодан в дороге потерялся. Нашли и доставили его только через три дня.



План был такой: 31 декабря у нас праздничный ужин, после которого я собирался сделать предложение. До ужина все, как обычно, обмениваются символическими подарками, Марина мне что-то подарила, а я нет. У меня подарок один, для особого случая. Она на меня такие косые взгляды на ужине бросала (смеётся).



— А потом мы сидели в лобби отеля, и тут Рома куда-то пропал, — продолжает рассказ Марина. — Я вообще не понимала, в чём дело. Ну а когда начали отсчитывать последние секунды до Нового года, появился Рома…



— Я, как и полагается, встал на одно колено и сделал предложение. А Влад открыл шампанское и облил нас с ног до головы. Не знаю, насколько для тебя это было неожиданно? — Роман смотрит на жену.



— Неожиданно, — улыбается Марина. — Причём моя мама об этом плане знала, но молчала. Рома сначала спросил разрешения у моих родителей. И ведь мне никто даже не намекнул!



— Ну вот, вариантов отказаться у Марины не было. Наверное, сразу пошли мысли о том, как тебе повезло в жизни? (Улыбается.)

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«Слуцкий часто вспоминает нашу свадьбу»

Внешне Роман производит впечатление серьёзного человека. Настоящий глава семейства, основательный и спокойный. И лишь друзья, которые общаются с Шишкиными чаще, знают, насколько тонкое у него чувство юмора. И речь идёт не о каких-то анекдотах, весёлых историях. Есть у него такое свойство – одной фразой заставить всех вокруг улыбаться. Жаль, что невозможно передать через печатный текст интонации.



— Свадьбу сыграли уже в Москве?

— Да. Праздновали в московском гольф-клубе, — отвечает Марина. – Было около 100 гостей.



— У нас как раз была пауза между первым и вторым кругами, четыре дня выходных, — продолжает Роман. — Конечно, на свадьбе было много футболистов. Слуцкий приезжал. Он немного опоздал, какая-то встреча была. Но зашёл, поздравил нас, сказал хорошие слова. Моя мама потанцевала с ним.



— Да, этот танец на видео есть, — подтверждает Марина. — Мы его недавно пересматривали.



— Леонид Викторович, кстати, нашу свадьбу запомнил. Был среди гостей хороший друг родителей – Дмитрий Иванович. Так вот он в конце праздника решил произнести тост на шотландском языке. А затем ещё и песню на шотландском исполнил! Слуцкий до сих пор вспоминает об этом. Говорил, что никогда такого не видел.



— А необычное поздравление от футболистов было?

— В самый разгар веселья на сцену вышел Дима Торбинский, позвал всех футболистов и заявил, что сейчас будет песня. Причём это была полная импровизация. Попросили включить «Рюмку водки на столе». Им включили минусовку, и исполнение получилось настолько зажигательным, что в конце подпевали уже все гости. Это было неожиданно, никто такого не планировал. Но оттого и веселее, конечно.

— И кто был в числе исполнителей?

— На сцене помимо Торбинского были Сабитов, Рыжков, Павленко, Кудряшов, Прудников — человек десять.



— Со свадебным путешествием пришлось подождать из-за подготовки к сезону?

— Нет, мой папа подарил нам поездку в Венецию на три дня, — рассказывает Марина. – И лететь недалеко, и место красивое, романтичное. Бонусом к поездке была фотосессия. Правда, Рома с надеждой спрашивал: «Может, не будем её делать?» Но в итоге всё прошло довольно легко.

«Болею вон за того чёрненького в жёлтой рубашке»

— Роман, у вас две замечательные дочки. Насколько тяжело быть папой? Не отвлекают ли они от футбола?

— Нет. Скорее наоборот. Когда какие-то проблемы, негативные моменты случаются, дети могут от них отвлечь. Я завязываю разговор, мы начинаем играть – это здорово помогает переключиться. К тому же с Марго сейчас очень интересно общаться. Уже не просто о том, как у неё дела в садике. Она иной раз такие взрослые вопросы задаёт, что теряешься.



— Да, и рассмешить тоже может, — добавляет Марина.

— Не так давно сидим, смотрим футбол. И тут комментатор говорит «Опасный момент, скидка…». Марго засмеялась и спрашивает у меня: «Пап, а почему скидка? Они что, в магазине играют?»



— С рефери тоже был забавный момент, — вспоминает Марина. – Мы ходили на футбол, Марго была ещё совсем маленькая. Её спросили, за кого она болеет — за синих или за красных? А она отвечает: «Вон за того чёрненького в жёлтой рубашке».



— Получается, унаследовала от папы чувство юмора?

— Я часто отвожу и забираю её из сада, а по дороге мы беседуем, — рассказывает Роман. — Озадачивает, правда, когда в машине она просит поставить смешную музыку. Какая музыка смешная? Не «Ленинград» же ей ставить, это не для детских ушей.



— У них есть традиция по пятницам, — делится Марина. — После садика Рома везёт её в кино, где они смотрят мультфильмы, а вечером привозят домой коробку Лего. Ну и сидят до ночи, собирают.



— Да, это уже принципиальный для нас вопрос – собрать всё полностью. За этим занятием мы с Марго можем часа полтора-два провести.

«Я, Глушаков и Шунин родились в один день, месяц и год»

— Вы крестили детей Дениса Глушакова, Денис является крёстным Марианны. Как давно вы знакомы, удаётся ли встречаться семьями, с детьми?

— Мы с Денисом родились в один день, месяц и год. И Антон Шунин, кстати, тоже. Познакомились в молодёжной сборной, когда в Москве был сбор в Бору. Обычное упражнение – квадрат. Там кто моложе, тот и заходит. А собрались все ребята 1986 и 1987 годов рождения. Ну и получилось так, что мы там самые молодые были с Глушаковым. Кому заходить в квадрат? Я говорю ему: «Давай, заходи, я-то январский». Он говорит: «Я вообще-то тоже». Оказалось, что и даты совпадают. Мы переглянулись, и оба зашли в квадрат. После тренировки уже тепло так пообщались, и пошло-поехало. Он тогда за «Локомотив» играл, я за «Спартак». Переписывались в Интернете, встретились на каком-то мероприятии, а потом я в «Локомотив» перешёл. Там уже и сдружились.

— У нас ещё и свадьбы были практически в один день, — добавляет Марина. – У нас 20 июня, у Глушаковых – 19-го. Было забавно, когда они с Денисом друг другу приглашения отправляли (смеётся).

— Только у них свадьба была в Ростове, а у нас – в Москве. Так сложилось, что у нас очень много схожего. У него тоже две дочки. Мы общаемся с ним постоянно, хоть и играем в разных командах, городах. Перед Новым годом вместе отдыхать ездили.



— Как предпочитаете проводить отпуск? Есть особенные места?

— В Европе мы бываем часто, в том числе и зимой, — отвечает Марина. – С удовольствием ездим на теннисные турниры.



— Да, Европу мы любим, — соглашается Роман. — По ходу сезона бывают выходные. Мы можем взять билеты и улететь в Париж или Рим. Просто погулять по городу, отвлечься. Меня сейчас в Париже где-нибудь оставь, я запросто сориентируюсь (улыбается). Конечно, зимой предпочтительно вывезти детей на море, да и самим погреться. В Дубае бываем практически каждый год. Зимой там для детей прекрасный климат.

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«Наполеон от тёщи – любимое блюдо»

— В обычное время стол спортсмена – это диета с правильным соотношением жиров, белков и углеводов. А что можно увидеть на праздничном столе семьи Шишкиных?

— Когда Рома приезжает домой после игры, то иногда может позволить себе что-то вкусненькое съесть, — рассказывает Марина. — Беспроигрышным вариантом будет селёдка под шубой. На десерт – Наполеон. Но это уже к моей маме вопрос. У неё фирменный рецепт, которые перешёл от бабушки, и меня к нему пока не подпускают (улыбается). Этот торт у нас на всех праздниках, и наши гости всегда просят положить кусочек с собой.

— Роман, а что вы предпочитаете в повседневной жизни?

— Люблю мясо. Стандартный предыгровой обед — это курица, рис или спагетти.



— Рома ещё любит супы, в частности томатный суп-пюре, — добавляет Марина. — А несколько лет назад он попросил меня научиться готовить Том-Ям. Я перепробовала несколько рецептов и нашла тот, который ему особенно нравится.



— Как выглядит обычный день Романа Шишкина?

— Если идёт сезон, то утром я встаю и отвожу Марго в садик. Так удачно по времени совпадает, что я успеваю её отвезти, а потом уже еду на базу тренироваться. Потом решаю какие-то бытовые вопросы. Понятно, что тут таких дел, как в Москве, нет. Там и времени на дорогу уходит значительно больше. У Марго три раза в неделю тренировки по теннису, иногда мы с Мариной присоединяемся и занимаемся вместе с ней. В выходной, если погода позволяет, мы можем снять беседку, купить мясо и сделать шашлыки – здесь много парков. Детям очень нравится на природе бегать.



— Есть ли в семье Шишкиных традиции, которые никогда не нарушаются?

— Да, это пасхальные традиции, — отвечает Марина. — В Москве недалеко от нашего дома есть намоленная церковь. Я всегда вожу детей на причастие, мы освещаем там пасху и куличи, ходим на крёстный ход. Бывало и так, что Рома прилетал вечером после игры, мы собирались и шли на крестный ход.



— Собираться всей семьёй – тоже одна из традиций, — добавляет Роман. — Приезжают моя мама, мама Марины, её брат с женой и детьми. Сейчас мы переехали в Краснодар, но раз в два месяца стараемся встречаться.



— Мечту о собственной бильярдной в доме удалось реализовать?

— Да, в Москве. Мы с папой Марины часто играли, купили хороший большой стол. Специально ездили его выбирать.

— А я внимательно следила, чтобы его правильно установили, не дай бог у Романа Александровича локоть будет в стенку упираться, — смеётся Марина.

— Кто-то из ваших друзей-футболистов поддерживает это увлечение?

— Антон Шунин приезжал, Денис Глушаков, Федя Кудряшов. Много играли. Кто кого обыгрывал, я уже не помню. Всё как обычно, когда кто-то выигрывает, сразу соперника поддушивать начинает. Мол, соберись уже. Но всё по-дружески, без злобы.

«Хочешь шоколадку, беги к папе»

— Вы рассказали, что Марго ходит на занятия по теннису. Есть ли перспектива отдать ребёнка заниматься профессионально?

— Для нас сейчас это дилемма, — задумчиво говорит Марина.



— Знающие люди говорят, что это всё не так просто, — поддерживает тему Роман. – Всё это требует финансовых затрат – и немаленьких. А если ребёнок станет профессиональным теннисистом, ты практически не будешь видеть его дома.



— Да, после 14 лет ребёнка нужно будет отправлять в серьёзную академию, например к Нику Боллетьери в США. Рома спрашивает, смогу ли я не видеть нашу девочку по несколько месяцев? Но ведь у нас есть и Марианна, будут как сёстры Уильямс (улыбается).

— Роман, вы рано покинули отчий дом. Насколько тяжело это может быть для вашей дочери?

— Непросто, я вам скажу. Я уехал в 14 лет, представляю, какое это может быть испытание для неё. Мне, парню, было тяжело в первые месяцы в Москве. Боролся с желанием вернуться домой. Потом адаптировался, конечно, посмотрел на остальных ребят — все такие же, как я. В какой-то степени, мне это помогло в жизни. Родителей рядом нет, ты учишься сам за себя отвечать. Но каково это будет девочке? Нужно серьёзно над этим подумать.



— Марина, а Роман строгий отец? Балует ли он девочек?

— Балует, конечно, — с улыбкой отвечает Марина.



— Они мало меня видят, — объясняет Роман. — Я уезжаю на две недели на сборы, это большой срок, особенно для Марианны. Когда приезжаю, дарю им игрушки, конфеты, а они потом всё время бегут ко мне за этим.



— Если хочется шоколадку, Марианна знает, к кому обратиться, — добавляет Марина. — Мама скажет: нет, а папа даст. Но вообще, к Марго он относится строже, на то она и старшая. Объясняет ей, как нужно правильно вести себя с младшей сестрой. Говорит, что ей уже шесть, и она должна это понимать.



— Мы с Марго много и серьёзно разговариваем, — подтверждает Роман. – С детьми нужно общаться как со взрослыми – я ещё в детстве это запомнил, когда мы беседовали с мамой.

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«Заняться виноделием? После окончания карьеры вполне возможно»

— Марина, чем вы занимаетесь в свободное время в Краснодаре?

— Я много времени провожу с детьми. Раньше я сама занималась теннисом, и вот сейчас, когда мы отдали на теннис Марго, я решила вспомнить свои навыки и тоже стала тренироваться. Много времени уходит на домашние дела. Осваиваю новые блюда. Часто летаю в Москву, где также много дел: подходит к концу ремонт бани, плюс заканчивается ремонт в квартире. Все эти процессы тоже на мне, я их контролирую.



— В Краснодаре у вас уже появились любимые места?

— Нам очень нравится проводить время в Парке 30-летия Победы, — говорит Роман. – Мы часто отдыхаем там в выходные. Привыкли в Москве постоянно находиться на природе, выезжать за город. Здесь всё в шаговой доступности, не надо никуда ездить. В парке и карусели есть для детей.



— Ещё нам нравится в «Усадьбе Фамилия». Это комплекс загородного отдыха, в котором мы часто бываем, — напоминает Марина.

— Да, мне ребята из команды подсказали. Там есть зоопарк, бассейн, возле которого летом можно позагорать, рыбалка, теннисные корты. Ещё ездили в Абрау-Дюрсо — Марина туда очень хотела. Там красивое озеро, мы попали не в сезон, поэтому было тихо и спокойно. Мне понравилось. Были на экскурсии на заводе шампанских вин.



— У них три очень достойные линейки, о которых я могу сказать, что отечественный производитель ничем не хуже зарубежных, — добавляет Марина. — Мы не так давно были в Париже. Там попали на экскурсию в Дом шампанских вин Мерсье. Я не скажу, что там всё на голову выше, чем в Абрау-Дюрсо.



— Мне интересно коллекционировать вино, — рассказывает Роман. — Мы даже на даче сделали отдельную комнату, по типу винного погреба. Там и полки для солений, и даже огромные крючки для хамона есть. Планируем как-нибудь выбрать время и съездить в Тоскану, посмотреть, как там на винных заводах всё устроено. Или в Бордо. Дегустировать? Иногда могу себе позволить немного сухого вина, но больше меня увлекает коллекцинирование. Знаю, что у Сергея Семака, Алексея Смертина, Анатолия Тимощука такое же увлечение.

— У нас есть пример Игоря Ларионова, легендарного хоккеиста, для которого интерес к вину перерос в покупку виноградников. Нет ли мыслей о том, чтобы заняться этим вопросом серьёзно?

— Возможно, — улыбается Роман. — Когда в этих местах бываешь, такие мысли закрадываются. Там тихо, умиротворённо. В последний раз, когда мы там были, устроили пикник прямо на дороге, в машине. Открыли багажник, достали сыр, виноград на вкус попробовали. Кислый такой. И появляется желание попасть в другой виноградный край, в ту же Тоскану, сравнить.

— Когда я еду за границу, у Ромы просьба – привезти бутылку вина для его коллекции. И не дай бог, если какая-то бутылка в погребе будет переложена не на своё место. Это будет ужас, всем влетит! – смеётся Марина.

— У Марины хорошее экономическое образование. Вы уже задумываетесь о том, как будете выстраивать дела после окончания карьеры футболиста?

— Открывать свой бизнес в сегодняшних реалиях – это большой риск, — отвечает Марина. — Это требует больших вложений, издержек. Опять же всё нужно контролировать, быть полностью погружённым в процесс. У Самедовых, например, свой ресторан «Сирень». Я с Юлей тесно общаюсь, она там днюет и ночует. Что касается инвестиций, то нужно найти человека, которому ты будешь доверять как самому себе, который будет развивать бизнес. Пока мы в такое рискованное предприятие деньги вкладывать не готовы.

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— Жизнь может сложиться по-разному, — продолжает Роман. — Я не загадываю, но почву готовлю заранее. Сейчас учусь на тренера категории А в ВШТ. У нас большая группа из действующих футболистов – Березуцкие, Комбаровы, Габулов, Глушаков. После окончания станем лицензированными специалистами. Дальше уже идёт категория PRO, с которой можно работать главным тренером.

— Вы несколько лет проводите в Воронеже детский футбольный турнир своего имени. Не думали о развитии этого дела в будущем?

— Такие идеи тоже есть. Мне интересно не просто проводить футбольные соревнования, но и дарить детям праздник. На турнире всегда есть развлекательная программа, конкурсы для участников и болельщиков, хорошие подарки. Автограф-сессия и общение с детьми и их родителями – это само собой. Для них это эмоции, стимул расти дальше.



Алан Дзагоев проводит такой турнир в Беслане, братья Габуловы – в Моздоке. Знаю, что есть игроки, которые вдохновляются нашим примером и тоже планируют развивать детский футбол в своих родных городах. Пока мы все играем в футбол на профессиональном уровне, но когда-нибудь, возможно, объединим свои начинания в более серьёзный проект.

Автор фото — Сергей Апенькин, «Чемпионат»