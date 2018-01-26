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Никола Максимович и Сергей Родионов
Фото: spartak.com

«Спартак» взял у «Наполи» «нового Видича». Ну и?!

Рано радоваться: трансфер не так крут, как кажется.
Футбол

Вы уже сто раз слышали, кто такой Никола Максимович. Это ж суперзащитник! Это у нас игрок, способности которого должны оцениваться минимум в 30 млн евро! Да это просто новый Видич! А то что парень почти не играл последние полтора года – а, не беда. Всё ведь из-за «Наполи» — высшей конкуренции, великолепного самодурства тренера Маурицио Сарри, который ставит не сильнейших, а тех, кто больше подходит под его необыкновенные схемы.

Кто такой Никола Максимович? И зачем он нужен «Спартаку»?
Ответы на главные вопросы о защитнике, который перешёл из «Наполи» в «Спартак».

Хотя если без шуток — всё примерно так и есть. Максимович действительно обладает рядом исключительных качеств. Никола силён физически, но техничен и быстр. Он высок и отлично играет головой, но обладает навыками созидателя и классным длинным пасом. И, самое главное для современного, контратакующего «Спартака», сразу после отбора или перехвата Максимович настроен на движение вперёд: хоть с разрезающего паса, хоть с рывка и дриблинга. Причём, выполняя первое активное движение, он может как поддержать нападение, так и, обладая выносливостью, успеть вернуться в оборону.

И в этой своей многостаночной прыти Максимович действительно не подходил Сарри. Ведь у тренера «Наполи» есть, во-первых, испанец Альбиоль, замечательно поддерживающий философию выхода из обороны через мелкий пас. Во-вторых, Кулибали, который хоть и выглядит чуть более ограниченным, зато почти не совершает ошибок. А вот агрессивный Максимович может как зажечь, так на эмоциях и погасить команду неоправданным риском. Один в один как Видич на первых порах в Москве.

Агрессивный Максимович может как зажечь, так на эмоциях и погасить команду неоправданным риском.

При этом каждый итальянский журналист, с кем я в последнее время общался, подтверждает, что Никола – это супертрансфер для команды Массимо Карреры. Безотносительно качеств, он ведь ещё и серб, который с детства фанатеет за «Црвену Звезду», а значит, прицепом болеет и за «Спартак». И Максимович, конечно, в разы привлекательнее Вериссимо и любого молодого защитника из Латинской Америки – ведь никто из них в России так и не смог заиграть (два Фернандеса из ЦСКА и «Динамо» — другие истории ментальности и происхождения).

Но в общем благолепии есть загвоздка – Максимович не куплен, а взят «Спартаком» в аренду, причём без права выкупа. И вот какие проблемы это может нести.

1. Адаптация

Главное отличие Видича от Максимовича – лидерские качества. Неманья, только приехав на первые сборы, поразил всех тем, что ходил абсолютно голым по коридорам отеля, и ему было наплевать, что о нём скажут. С первых же матчей он кричал на партнёров и в кунг-фу стиле прыгал в головы соперников. Никола же намного спокойнее, поэтому адаптация у нормального человека может затянуться на полгода, как у Ивановича. Только вот к этому времени аренда уже закончится.

Неманья, только приехав на первые сборы, поразил всех тем, что ходил абсолютно голым по коридорам отеля.

2. Лига Европы

Максимович уже заигран в еврокубках за «Наполи» и будет сконцентрирован исключительно на чемпионате России. В таком случае его позиция в основе будет незыблемой, а ещё на одну будут претендовать трое: Кутепов, Таски и Боккетти. Причём Илья не будет подходить из-за схожести комплекций и в чём-то похожей манеры, а Боккетти вообще рискует окончательно сгинуть в резерве.

3. Лимит

Учитывая нынешнее распределение ролей в обороне, в матчах РФПЛ, скорее всего, будут выходить два иностранных защитника. Мы добавляем к ним ключевую четвёрку с Фернандо, Промесом, Зе и Адриано, и получаем полностью исчерпанный лимит. В таком случае остаётся только передать привет Пашаличу, Джано, Попову, Роше и Мельгарехо – играть они практически не будут. И что в этой ситуации начнётся внутри коллектива, вовсе непонятно.

Так что «Спартак», у которого было минимум полгода, чтобы закрыть вопрос с Таски (продать, выслать в аренду) и купить вместо него центрального защитника, дожидается травмы Джикии и не просто оставляет немца в подвешенном состоянии, но и берёт ещё одного футболиста без будущего в клубе. В итоге получается очень вкусная и дорогая, но перенасыщенная сомнительно мотивированными иностранцами мешанина, с которой Каррере будет очень непросто разобраться.

И, похоже, лучшее, что может произойти со «Спартаком» в нынешней ситуации, это не покупка, а именно продажа футболистов, настроение которых может привести к прокисанию атмосферы. Но, памятуя о летних историях, надежд, что клуб успеет всё сделать вовремя, мало.

Как Бонуччи. Чем для «Спартака» опасен трансфер Максимовича
Порция тактических мыслей по защитнику, которого хочет «Спартак».
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