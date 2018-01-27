Красота дня. Подруга новичка ЦСКА Кристияна Бистровича

Тот редкий случай, когда девушка футболиста не модель.

Недавно ЦСКА осуществил первый полноценный трансфер за три года, подписав контракт с полузащитником Кристияном Бистровичем. Отличный повод познакомиться с загадочной спутницей хорвата!

Из Хорватии в Россию новоявленный армеец наверняка переезжает вместе с девушкой. Кристиян и его пассия всегда вместе: в качестве юзерпиков в инстаграме у них даже стоят фотографии друг друга! Много и совместных фото.

Прогулки — неотъемлемая часть досуга влюблённых. Посмотрим, смогут ли они проводить время на прогулках в зимней Москве.

Молодые люди не боятся демонстрировать свои отношения в социальных сетях. Вот такой страстный поцелуй можно встретить в инстаграме новичка ЦСКА. Наверняка армейские болельщики надеются, что Кристиян будет нередко целовать и трофеи в составе своего нового клуба.

Инстаграм подруги Бистровича не так доступен, как соцсеть Кристияна: её профиль закрыт. Впрочем, подтверждает заявки на подписку девушка почти мгновенно. Подписаться стоит хотя бы ради этой красивейшей фотографии.

Вполне возможно, Кристиян использует свою девушку как спортивный снаряд. Разве вы не слышали про упражнение «Присед с подругой»?

Девушка так же спортивна, как и её бойфренд. Вот она демонстрирует своим фолловерам великолепную растяжку.

Этот Новый год пара встретила ещё в Хорватии. Через 11 месяцев им предстоит узнать, что в России есть свой Санта Клаус — Дед Мороз.

Пожелаем же, чтобы в личной жизни у Бистровича и её подруги складывалось так же удачно, как у Кристияна — в ЦСКА.