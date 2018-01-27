Оказывается, даже 16-летний футболист может правильно строить карьеру

Про Пьетро Пеллегри Италия болтает уже почти три года – с тех пор, как владелец «Дженоа» Энрико Прециози включил режим типичного руководителя итальянского клуба (неадекватного болтуна с неадекватными сравнениями). «Лео Месси? У нас в академии есть свой Месси, ему 14, его зовут Пьетро Пеллегри». После такой фразы, мощного пиара от всех топ-газет и топ-инсайдеров кальчо – Палмиери, Ди Марцио, La Gazzetta Dello Sport – и трёх голов двум римским командам легко потерять голову. Особенно если тебе всего 16.

Но для своего возраста Пеллегри удивительно адекватен. Школу он уже не посещает, но по вечерам, после тренировок, занимается с репетитором – хотя мог бы забросить. Бешеных понтов и бешеных запросов нет. Споры – исключительно адекватные. Учитель Гобелли вспоминает: «Я не хотел отпускать его из школы, но мы поспорили на пиццу, что Пеллегри сыграет в Серии А. Он сыграл, а я жду приглашения из пиццерии». Имея сильнейший пиар, Пьетро не требует большого игрового времени через журналистов, восхищает тренеров самоотдачей, носит на спине 64-й номер в честь отца и празднует голы с фанатами «Дженоа».

Всё это восхитительно, а теперь добавился ещё один штрих.

В трансферных историях тинейджеров всё ярче проявляются две стрессовые истории. Первая – игрок идёт на поводу у отца или агента, видящего сына в майке топ-клуба с жирным контрактом. Пагубное влияние родственников останавливает прогресс игрока, а спустя год-полтора отправляет его туда, где он заслуживает быть. Мартин Эдегор и Ален Халилович подтверждают. Эдегора вместо «Аякса» или дортмундской «Боруссии» пристроили в «Реал» и навязали Карло Анчелотти – эта история могла кончиться только бездарной ссылкой в аренду в «Херенвен», к гораздо менее известной норвежской молодёжи. Халиловича отец видел в «Барселоне», а теперь видит только на скамейке «Лас-Пальмаса». Это уже вторая команда, в состав которой хорват не пробился.

Вторая проблема касается не игроков, а трансферного рынка. Финансовый фэйр-плей накачал мышцы большим клубам, сдул клубам поменьше, и конкуренции за лучших молодых игроков теперь фактически нет. Так рождаются империи с толпой молодёжи – тот же «Челси», из чьего молодняка заиграли только Куртуа и Кристенсен. Так меняются приоритеты клубов поменьше: Макс Эберль, спортдир гладбахской «Боруссии», рассказывал, что теперь Гладбах не может покупать 19-20-летних игроков. 18 лет – предел. Рынок перегрет клубами, скупающими молодёжь, но шанс молодёжи дают, пожалуй, всего два.

«Наши фанаты – конченые придурки». Теневой герой Бундеслиги Он построил сильную «Боруссию» в четвёртый раз за 7 сезонов.

Кейс Пьетро Пеллегри – ситуация, когда игрок пошёл сразу против двух мощных течений. Летом Пеллегри и другого юного таланта «Дженоа», Эдди Сальседо, готов был забрать «Интер». Агента 16-летнего игрока засекали в Турине, где он общался с «Ювентусом». Ещё был «Милан», плохо умеющий тратить деньги. Вместо этого Пеллегри, забивший к лету всего один мяч в Серии А, отказался уезжать из Генуи, получил побольше практики в «Дженоа», а теперь отказался от уговоров перейти в «Ювентус». Попасть в любую большую систему кальчо в 16 лет – почти готовый приговор к провалу, по крайней мере, для нападающего. Лучшие итальянские форварды последних лет либо начинали в провинциальных средних командах (Тони, Джилардино), либо там раскрывались (Иммобиле).

Сегодня Пеллегри подпишет контракт с «Монако» – это заставляет ещё раз восхититься логикой итальянца. Шаг абсолютно беспроигрышный по массе причин. В молодёжном секторе «Монако» отлично раскрывают всех нападающих, любой комплекции – Анри и Марсьяля, например. Футбол «Монако» – идеальный для раскрытия: почти двухметровый рост Пеллегри может смущать, но к нему прилагается мощная стартовая скорость и умение взорваться в момент открывания. Там тренер, обожающий молодёжь, там нет давления итальянской прессы на главного таланта кальчо.

Но главное – один из тех самых двух клубов, ставящих на постоянный приток свежей крови. «Монако» и дортмундская «Боруссия» работают по схожему принципу: по факту это два лучших в мире инкубатора для роста молодёжи. И если у Дортмунда есть ещё один завлекающий пунктик – жёлтая стена, ставшая причиной трансфера для Усмана Дембеле – то «Монако» берёт исключительно подготовкой юных игроков к большим клубам. Купили, вырастили, продали, много заработали – конвейер работает. А людей, осознанно выбирающих этот конвейер вместо «Ювентуса», «Интера» или другого клуба с ежегодными сиюминутными целями, сразу можно записывать в адекваты. Как Пеллегри.

Все решения Пьетро на первый взгляд кажутся логичными, поверхностными, очевидными. На самом деле нет – Эдегор и Халилович, получившие тренировки с основой испанских грандов, пристальное внимание прессы, тренерский игнор и фанатский негатив, докажут. С такими контрактами на руках легко потерять голову.

Пьетро Пеллегри, напротив, остаётся адекватным. А ведь ему всего 16.