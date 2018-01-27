В бой идут молодые львы. Кто рвётся в основу «Зенита»

Кого-то из них мы наверняка увидим в Премьер-Лиге весной. И может быть, даже не одного.

Сначала две цитаты.



Роберто Манчини: «Уровень чемпионата России достаточно высок. Но он может быть ещё выше, поскольку в стране много молодых, эффективных футболистов».



Сергей Фурсенко: «Манчини буквально за руку водит молодых, показывает, что надо делать. Трудно переоценить тот вклад, который он уже вносит в российский футбол. Роберто меня всё время пытается научить тому, что русским футболистам следует уделять больше внимания. Говорит о том, что нам надо хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один».

В искренности и соответствии красивых слов прозаичной действительности можно было бы усомниться, если не видеть, как на самом деле работает итальянец. А он не только привёз в Дубай отряд потенциальных новобранцев, но и терпеливо их обучает – всех вместе и каждого по отдельности. Если надо, и за руку водит по полю, показывая, где надо отскочить от соперника, ускориться, открыться.

Манчини: я не вижу причин уходить из «Зенита» Главный тренер «Зенита» — о положении Дзюбы и Шатова, контракте Кришито, трансферных целях клуба и собственном будущем.

Тренинг молодняка Манчини воспринимает не как утомительную повинность (протестировал на первом сборе – перед начальством отчитался – с чистой совестью сослал обратно в одну из резервных команд – забыл). По каждой эмоциональной реплике, красноречивому жесту видно: процесс реально увлекает «алленаторе».

Первые плоды этой кропотливой, незаметной постороннему глазу работы болельщики «Зенита» могли оценить по трансляциям из Дубая. Чемпиону Дании «молодёжный» состав, усиленный несколькими опытными парнями, набросал на один мяч больше условной основы, выиграв по таймам 3:2. Уникальность момента заключалась в том, что стартовая расстановка сине-бело-голубых была на 100% русскоязычной.

Против «Славии» Манчини выделил резервистам вдвое меньше времени, в большей степени нагрузив основу. Но и эти полтайма на поле стадиона «Аль Мактум» парни провели ударно: два забили, ничего не пропустили. В итоге – 5:1.



Не все из них удержатся в первой команде до возобновления официального сезона. Кто-то присядет на лавку в ожидании Шанса, кого-то ждёт учебка в ФНЛ у Зырянова. Но пока они здесь и все вместе, присмотримся к ним повнимательнее. Возможно, кто-то выстрелит уже весной.

24 года. Вратарь.

Конкуренты: Лунёв, Лодыгин, Гойло.



В команде попроще Егор с высокой степенью вероятности уже был бы безоговорочно первым номером: реакция, физические данные, выучка – всё при нём. В «Зените» Бабурин тоже был – и остаётся – на хорошем счету у всех иноземных Мистеров, начиная со Спаллетти и заканчивая Манчини. Почему при всём при этом он по-прежнему в тени – загадка. Шикарный дебют в РФПЛ (304 минуты на ноль) вроде бы предполагал стремительный карьерный рост, но его не последовало. А то, что за время сидения «под» Лунёвым и Лодыгиным Бабурин не растерял своих лучших качеств, показал свежий спарринг со «Славией». Несколько раз за «свои» полтайма №71 по-настоящему выручил команду.

Никита Гойло

Вратарь. 19 лет.

Конкуренты: Лунёв, Лодыгин, Бабурин.



Для кипера «молодёжки» вызов в расположение первой команды носит авансово-ознакомительный характер. Ему пока и тренировки со старшими товарищами, кандидатами в национальную сборную – за счастье.

Никита Каккоев

18 лет. Центральный защитник.

Конкуренты: Маммана, Мевля, Иванович.



Нужно быть феноменом, чтобы тебе доверили место в центре защиты команды, бьющейся за титулы, в 18 лет. Не в товарищеских – официальных матчах. О степени даровитости футболиста Каккоева ещё, наверное, рано рассуждать, но межсезонная статистика косвенно подтверждает его прогресс. Сбор ещё продолжается, а Никита уже получил от Мистера втрое больше игрового времени, чем прошлым летом. Не сказать, что Каккоев со Скроботовым уже сейчас выглядят готовой парой стопперов для РФПЛ, но с ними на поле «Зенит» в ОАЭ ещё не пропускал.

Никита Каккоев и Кирилл Капленко Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Илья Скроботов

17 лет. Центральный защитник.

Конкуренты: Маммана, Мевля, Иванович.



На удивление быстро освоился во взрослой компании самый юный участник сбора. Помимо отличной для стоппера фактуры (рост – 193 см), Илью выделяет рассудительность на поле. Даже под прессингом Скроботов стремится сыграть точно с партнёром, а не лупить мяч по аутам. Иногда даже забивает – пока, правда, только в «двусторонках». В ближайшее время «выжить» из основы кого-то из бывалых одноклубников ему будет чрезвычайно сложно – ввиду возраста и мизерного опыта. Но само по себе участие в зимнем лагере Манчини – полезная школа для резервиста. А если ещё и удержится в обойме, это уже будет серьёзным достижением для юниора.

Илья Скроботов Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Дмитрий Богаев

24 года. Крайний защитник, полузащитник, нападающий.

Конкуренты: Смольников, Терентьев, Кузяев, Ригони.



В группе ближайшего резерва сине-бело-голубых Богаев – самый опытный, и по возрасту, и по стажу выступлений за основу. В его активе не только полдесятка матчей в РФПЛ – есть даже один лигочемпионский. Ценность Дмитрия в тренерских глазах повышает удивительная разносторонность – он и защитника, и полузащитника, даже нападающего запросто исполнит. Против «Копенгагена» Богаев играл правого бека, против «Славии» — хава. Не удивлюсь, если на «Гуанчжоу» выйдет в атаку. Голом в ворота чехов Дмитрий показал, что за годы постоянных перевоплощений навыков форварда, приобретённых в детстве, он полностью не утратил.

Кирилл Капленко

18 лет. Центральный полузащитник.

Конкуренты: Паредес, Ерохин, Краневиттер, Нобоа.



«Капля! Капля!» — регулярно несётся над полем спортивного комплекса NAS. В устах итальянских специалистов это русское слово звучит особенно забавно. Повышенная тренерская придирчивость говорит минимум о двух вещах: рыжеволосому хавбеку ещё очень многому надо научиться в профессии, но уже сейчас на него рассчитывают. Разумеется, ещё не как на лидера, но уже игрока ротации, способного включиться в процесс по ходу дела и принести коллективу пользу. Благо теперь Манчини не придётся высвобождать для Кирилла легионерскую позицию. Уроженец Минска уже выправил российский паспорт и может больше не беспокоиться о лимите. Осталось привести уровень собственной игры в соответствие с требованиями Мистера.

Кирилл Капленко Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Дмитрий Плетнёв

20 лет. Крайний полузащитник.

Конкуренты: Ригони, Дриусси.



В середине 90-х Андрей Плетнёв провёл под три десятка матчей за «Зенит», а теперь его сын Дмитрий стучится в двери основной команды. И делает это весьма настойчиво. На фоне чемпионов Дании молодой хавбек смотрелся очень прилично, приняв участие в голевой атаке. Отсутствие Шатова повышает шансы Плетнёва – пока не на место в составе – на участие во втором сборе первой команды. Среди сверстников Плетнёва-младшего отличает сочетание резкости и нестандартной техники. В молодёжном футболе его фишкой считались решающие голы.

Дмитрий Плетнёв Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

23 года. Нападающий.

Конкуренты: Кокорин, Заболотный, Полоз, Дриусси.



На первый взгляд, Манчини не испытывает недостатка нападающих. Убыл Дзюба – прибыл Заболотный. От перестановки слагаемых сумма форвардов не изменилась. Допускаю, что Мистер со спокойной душой отпустил бы Панюкова в аренду или насовсем, если бы не одно «но». Андрей так неистово, даже остервенело вгрызается в каждый шанс, будто он – последний в карьере. И тем самым медленно, но верно завоёвывает благосклонность тренера. Ему не впервой биться за место под солнцем и преодолевать скепсис окружающих — это дополнительное преимущество перед конкурентами. Дубль в первом матче 2018 года не гарантирует москвичу места в основе даже на ближайший спарринг, но вес игрока в тренерских глазах, безусловно, повысил. А то, что сделал его Панюков, играя фактически правого полузащитника, характеризует его не только как целеустремлённого, но и разностороннего исполнителя. Ещё один плюс к карме.