Ханни отрывать с руками, от Таарабта – бежать куда подальше

«Спартак» взял в аренду Николу Максимовича и с парой нюансов, но более-менее решил вопрос с центром обороны. Теперь селекция красно-белых работает над усилением атакующей линии, где скорее всего надолго не задержится Квинси Промес, а Попов, Джано и Мельгарехо вряд ли когда-нибудь станут лидерами. Уже появились опровержения интереса «Спартака» к Рики Альваресу и Адему Ляичу, зато тут же на горизонте замаячили ещё две любопытные фигуры.

«Спартаку» нужен центральный защитник, играющий по мячу. Это не Максимович Травма Джикии мешает «Спартаку» не только с формированием стартового состава.

Попытки трансфера этого персонажа могут стать для «Спартака» похожими на попытку поймать кобру в марокканской пустыне. Конечно, есть шанс схватить её ниже головы, но гораздо выше шансы получить смертельный укус. Да и в случае приручения хозяину придётся долго и сосредоточенно играть на флейте, чтобы змея на него не бросилась.

Адель Таарабт



Позиции: левый полузащитник, атакующий полузащитник.

Страна: Марокко.

Данные: 28 лет, 178 см, 77 кг.

Сильные стороны: дриблинг, дальний удар, пас. Позиции: левый полузащитник, атакующий полузащитник.Страна: Марокко.Данные: 28 лет, 178 см, 77 кг.Сильные стороны: дриблинг, дальний удар, пас.

Про таких, как Адель Таарабт, говорят, что они поцелованы богом. И правда, марокканец мог стать настоящей звездой футбола без каких-либо преувеличений – в юношестве он рвал всех благодаря волшебному дриблингу и поставленному удару, да и в зрелом возрасте порой расцветал футбольным гением. Но в итоге в расцвете сил оказался не нужен даже второй команде «Бенфики».

В своё время, когда Аделю представился очередной шанс выйти на топ-уровень («Милан» взял его в аренду из «КПР»), итальянский журналист канала Sky Алессандро Бьоли сказал следующее: «Вы должны понимать, что за тип этот Таарабт. Он говорил, что в Италии ужасные полупустые стадионы, и он никогда не поедет играть в Серию А. Разве что в «Милан», который любит с детства. И то при условии, что ему отдадут десятый номер. По его словам, раз его носил даже такой игрок, как Кевин-Принс Боатенг, то уж он-то достоин «десятки» точно. Ну и выступать за сборную Марокко он отказался, узнав, что ему не гарантировано место в стартовом составе».

Угадайте, с кем в том «Милане» образца сезона-2013/14 Таарабт сдружился больше всего? Верно – с Марио Балотелли.



«Мы с ним похожи, нам обоим нужна забота», — говорил Адель.

Правда, скорее не забота, а жёсткий контроль. Когда оказалось, что «Милан» не намерен выкупать его контракт, Таарабт вернулся в «КПР», заявив, что ему больно возвращаться в клуб после «Милана» и игр в ЛЧ с Кака. В итоге совсем забил на игру, обвинил тренера Роя Ходжсона в футбольном примитивизме, а затем и вовсе набрал 19 килограмм лишнего веса. Да, это не опечатка – 19. Ходжсон кипел: «Я никогда в жизни не сталкивался с настолько непрофессиональным футболистом. В последние три года я оставался единственным его союзником в клубе, но сейчас моё терпение лопнуло. Единственная причина, почему Таарабт выглядит худым – ангина, из-за которой он немного сбросил вес. Даже я могу втянуть живот, чтобы хорошо выглядеть на фотографии».



Хотя несправедливо будет не отметить, что в лучшей форме Таарабт в «КПР» был роскошен.

Видео можно посмотреть в «твиттере» FootballLeagueWorld.

В общем, так и не заиграв в Англии, Адель отправился в «Бенфику» на хороший контракт – 2,3 млн евро в год и ещё более 200 тысяч сверху за каждые 15 матчей в основе. Однако к выплате бонуса он не приблизился ни на йоту. Таарабт не сыграл за первую команду ни одного поединка и отправился в «Бенфику»-Б из-за отвратной физической формы и нежелания работать. Да, и у селекции «Бенфики» порой случаются проколы.

В конце этого сезона контракт Таарабта с «орлами» подходит к концу, и он на правах аренды доигрывает за «Дженоа», после чего станет свободным агентом. Но это точно не тот случай, когда стоит экономить. Адель – отличный по футбольным навыкам футболист, который и правда сейчас приносит пользу «Дженоа». Он техничен, умеет обыграть один в один и создать момент из ничего. Но никто не гарантирует, что в один момент он не приедет в команду и не запросит комплект формы размера XXL.

Софьян Ханни, «Андерлехт»

Хорошо, что Таарабт – лишь запасной вариант для «Спартака», если не удастся заполучить лидера «Андерлехта» Софьяна Ханни. В Брюссель алжирец перебрался из «Мехелена» в начале прошлого сезона – в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бельгии. Прогресс Софьяна для многих стал настоящим откровением. Он до 24 лет мотался по командам второго дивизиона чемпионата Турции, и в «Мехелен» его брали скорее для ротации. Однако с первого же сезона Ханни начал тащить команду на себе и вскоре дослужился до повышения.

В современном «Андерлехте» Софьян играет, наверное, главную роль. После ухода Юри Тилеманса в «Монако» он стал самым заманчивым трансферным лотом команды наравне с Леандером Дендонкером. И если предыдущие владельцы клуба готовы были уступить Ханни за 8 млн евро, то новое руководство взвинтило цену до 12, что может сорвать переход в «Спартак». И, честно говоря, основания для завышения стоимости у «Андерлехта» есть. На определённом отрезке прошлого сезона, когда Ханни уезжал на Кубок Африки, команда посыпалась и потеряла множество очков. В первую очередь из-за отсутствия креатива при построении атак, что в очередной раз подчеркнуло ключевую роль Софьяна в этой команде. Ну и капитанская повязка на его руке – как ещё одно подтверждение лидерских качеств.

«Зениту» – Брюссель, «Ростову» – Прага. Наши соперники в Европе Жеребьёвка Лиги Европы подкинула в соперниках нашим клубам «Андерлехт», «Спарту» и «Фенербахче» – в экспресс-формате знакомимся с ними.

В отличие от того же Таарабта Ханни не передерживает мяч (у марокканца в среднем 3 потери мяча за игру в Серии А, у Ханни – 1,7 – в Лиге чемпионов). Он – более командный игрок, готовый выполнять разные тактические задания на поле. Когда надо – придержать мяч, в другой ситуации – разогнать быструю контратаку. Не просто так Софьяна нередко тренеры использовали в центре поля, где он мог рулить игрой.

Софьян Ханни



Позиции: центральный полузащитник, левый полузащитник, атакующий полузащитник.

Страна: Алжир.

Данные: 27 лет, 178 см, 72 кг.

Сильные стороны: напор, скорость, техника, универсализм.

В этом сезоне Ханни не может похвастать крутой результативностью: 5 голов и 6 ассистов в 22 играх. Но в данном случае важны не цифры, а его влияние на игру. Алжирец особенно хорош в роли левого инсайда, переходящего на позицию «десятки». Игра «Андерлехта» во многом построена на быстрых флангах с техничными вингерами, которые смещаются в полуфланги и оттуда либо бьют по воротам, либо вскрывают оборону проникающими передачами, либо освобождают бровку для латералей (с другого фланга тот же трюк проделывает румын Чипчу).

Само собой, комфортнее всего эти парни чувствуют себя на свободных пространствах при контратаках. Ханни обладает неплохим ударом, к которому прибегает, когда атака команды затягивается. Частенько из-за пределов штрафной. Но и у чужих ворот он полезен – Ханни хорош при атаках вторым темпом и часто меняется местами с центральными нападающими, замыкая подачи и прострелы с флангов. Один из двух голов «Андерлехта» в этом розыгрыше ЛЧ был забит именно так. В ворота «Баварии».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Walid Bylka.



Среди слабых сторон алжирца – потеря концентрации, которая время от времени накрывает его волной и топит в круговерти отдельных отрезков игры. В остальном Ханни видится идеальным футболистом, который здесь и сейчас поможет заменить Ивелина Попова, так и не прижившегося в красно-белых реалиях. А затем, возможно, и Квинси Промеса. В течение нескольких сезонов Софьян показывает высокий уровень игры. Однако есть два но:



1. За трансфер в любом случае придётся заплатить приличные деньги.

2. Пока он крут лишь на уровне чемпионата Бельгии.



В любом случае лучше переплатить, чем подписать «проблемного» Таарабта. История как у Луиса Адриано вряд ли приключится с персонажем типажа Аделя.