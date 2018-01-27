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Оланаре
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Теперь понятно, что Оланаре делает в ЦСКА!»

Страх Аршавина, водительские права Санчеса и стена Трампа. Лучшие комментарии читателей.
Футбол

Сульшер: в футбольном менеджере всегда покупал в команду Акинфеева

mishka-kvakin:
— Сульшер: в футбольном менеджере всегда покупал в команду Акинфеева, только Гинер всегда отказывал.

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Алексиса видеороликом

fairfan:
— А есть ли у Санчеса водительские права категории «Д»?)

Тотти: подарил бы Буффону на день рождения машину времени

jshweik:
— Зачем ему вторая?

Манчини: Путин сказал покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся

8texasquad8:
— Надо бы ему сказать, что Аргентина не входит в состав России.

vaso1983: — в ответ
— Пока не входит :)))

Гражданам Таджикистана не рекомендовано посещение России в период ЧМ-2018

stepuris
— Так они заранее приехали на него уже ))

Журналист Пирс Морган предложил Трампу стать тренером «Арсенала»

dachik:
— У Моура автобус, а у Трампа будет стена.

Эксперты bwin оценили вероятность, с которой Газзаеву придётся сбривать усы

challenger1401:
— Вероятность того, что Россия выиграет — 2%.
Вероятность, что сбреет усы — 0%.

ЦСКА поздравил Оланаре с рождением сына, которого назвали Леброном

juliano:
— Вот и ответ на вопрос: «Что Оланаре делает в ЦСКА?» Размножается!

Сборная России сыграет в Лиге наций в одной группе с Турцией и Швецией

sirrnick:
— Турция и Швеция… Определенно надо Петра I тренером ставить.

Черчесов: на мой взгляд, группа у сборной России получилась достаточно ровная

tipson:
— Как минимум будем в тройке — добавил Черчесов.

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Диарра стал игроком «ПСЖ»

chip1k:
— Ну наконец-то долг «Локомотиву» вернёт.

Ди Мария: Гном – единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на ЧМ

chetamm:
— Ди Мария не едет… теперь уже точно)

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Теннисом-Боруссия»

fcrostovchamp:
— Просто туляки думали, что договорили с дортмундской «Боруссией», а «теннисисты», что договорились с лондонским «Арсеналом». Вот так они и встретились.

Белоголовцев: разбирательство по поводу поста Джикии не стоило выеденного яйца

shutup:
— Шоколадного яйца.

«Ночью звонит Аршавин: Анатольич, мне трындец…»

pravdin1937i:
— Ночью звонит Аршавин: Анатольич, мне трындец… Я только что узнал из СМИ, что у меня жена майор ФСБ».

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