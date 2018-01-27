«Теперь понятно, что Оланаре делает в ЦСКА!»

Сульшер: в футбольном менеджере всегда покупал в команду Акинфеева
mishka-kvakin:
— Сульшер: в футбольном менеджере всегда покупал в команду Акинфеева, только Гинер всегда отказывал.
«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Алексиса видеороликом
fairfan:
— А есть ли у Санчеса водительские права категории «Д»?)
Тотти: подарил бы Буффону на день рождения машину времени
jshweik:
— Зачем ему вторая?
Манчини: Путин сказал покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся
8texasquad8:
— Надо бы ему сказать, что Аргентина не входит в состав России.
vaso1983: — в ответ
— Пока не входит :)))
Гражданам Таджикистана не рекомендовано посещение России в период ЧМ-2018
stepuris
— Так они заранее приехали на него уже ))
Журналист Пирс Морган предложил Трампу стать тренером «Арсенала»
dachik:
— У Моура автобус, а у Трампа будет стена.
Эксперты bwin оценили вероятность, с которой Газзаеву придётся сбривать усы
challenger1401:
— Вероятность того, что Россия выиграет — 2%.
Вероятность, что сбреет усы — 0%.
ЦСКА поздравил Оланаре с рождением сына, которого назвали Леброном
juliano:
— Вот и ответ на вопрос: «Что Оланаре делает в ЦСКА?» Размножается!
Сборная России сыграет в Лиге наций в одной группе с Турцией и Швецией
sirrnick:
— Турция и Швеция… Определенно надо Петра I тренером ставить.
Черчесов: на мой взгляд, группа у сборной России получилась достаточно ровная
tipson:
— Как минимум будем в тройке — добавил Черчесов.
Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Диарра стал игроком «ПСЖ»
chip1k:
— Ну наконец-то долг «Локомотиву» вернёт.
Ди Мария: Гном – единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на ЧМ
chetamm:
— Ди Мария не едет… теперь уже точно)
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Теннисом-Боруссия»
fcrostovchamp:
— Просто туляки думали, что договорили с дортмундской «Боруссией», а «теннисисты», что договорились с лондонским «Арсеналом». Вот так они и встретились.
Белоголовцев: разбирательство по поводу поста Джикии не стоило выеденного яйца
shutup:
— Шоколадного яйца.
«Ночью звонит Аршавин: Анатольич, мне трындец…»
pravdin1937i:
— Ночью звонит Аршавин: Анатольич, мне трындец… Я только что узнал из СМИ, что у меня жена майор ФСБ».