«Теперь понятно, что Оланаре делает в ЦСКА!»

Сульшер: в футбольном менеджере всегда покупал в команду Акинфеева



mishka-kvakin:

— Сульшер: в футбольном менеджере всегда покупал в команду Акинфеева, только Гинер всегда отказывал.

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Алексиса видеороликом



fairfan:

— А есть ли у Санчеса водительские права категории «Д»?)

Тотти: подарил бы Буффону на день рождения машину времени



jshweik:

— Зачем ему вторая?

Манчини: Путин сказал покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся



8texasquad8:

— Надо бы ему сказать, что Аргентина не входит в состав России.

vaso1983: — в ответ

— Пока не входит :)))

Гражданам Таджикистана не рекомендовано посещение России в период ЧМ-2018



stepuris

— Так они заранее приехали на него уже ))

Журналист Пирс Морган предложил Трампу стать тренером «Арсенала»



dachik:

— У Моура автобус, а у Трампа будет стена.

Эксперты bwin оценили вероятность, с которой Газзаеву придётся сбривать усы



challenger1401:

— Вероятность того, что Россия выиграет — 2%.

Вероятность, что сбреет усы — 0%.

ЦСКА поздравил Оланаре с рождением сына, которого назвали Леброном



juliano:

— Вот и ответ на вопрос: «Что Оланаре делает в ЦСКА?» Размножается!

Сборная России сыграет в Лиге наций в одной группе с Турцией и Швецией



sirrnick:

— Турция и Швеция… Определенно надо Петра I тренером ставить.

Черчесов: на мой взгляд, группа у сборной России получилась достаточно ровная



tipson:

— Как минимум будем в тройке — добавил Черчесов.

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Диарра стал игроком «ПСЖ»



chip1k:

— Ну наконец-то долг «Локомотиву» вернёт.

Ди Мария: Гном – единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на ЧМ



chetamm:

— Ди Мария не едет… теперь уже точно)

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Теннисом-Боруссия»



fcrostovchamp:

— Просто туляки думали, что договорили с дортмундской «Боруссией», а «теннисисты», что договорились с лондонским «Арсеналом». Вот так они и встретились.

Белоголовцев: разбирательство по поводу поста Джикии не стоило выеденного яйца



shutup:

— Шоколадного яйца.

«Ночью звонит Аршавин: Анатольич, мне трындец…»



pravdin1937i:

— Ночью звонит Аршавин: Анатольич, мне трындец… Я только что узнал из СМИ, что у меня жена майор ФСБ».