«Если надо, подкачусь и под Промеса!» Человек, призванный заменить Джикию

Защитник «Спартака» Константин Щербаков раньше подавал мячи Жано. Теперь он их выгрызает у него же на тренировках.

20-летний Щербаков провёл первый сбор со «Спартаком-2». После травмы Джикии защитника отправили на второй сбор с основной командой. В ней он уже тренировался раньше. Наш разговор начался с того самого эпизода, из-за которого футболист прилетел в Испанию.

– Я смотрел матч против китайцев. Видел момент, когда Джика получил травму. Было дико обидно. Он ведь просто отдал передачу. Там борьбы никакой не было. Печально, когда столько травм на ровном месте.

– Признайтесь, сразу промелькнула мысль, что вас могут позвать в основу?

– Да.

– В футболе успех одного игрока зависит от беды другого. Несправедливо?

– Стечение обстоятельств. Жаль, что такое случилось с Джикой. Он – тот человек, который всегда помогает.

– Чем?

– Перед тренировкой подбадривает: «Давай-давай». На занятии во время пауз объясняет: «В такой то ситуации нужно делать вот так». После тренировок тоже может что-то вспомнить и подсказать. Это важно.

«Четыре года провёл в ЦСКА. Туда проще было ездить»

– Когда вам сказали, что вы едете на сбор главной команды?

– Около пяти дней назад, когда закончился сбор «Спартака-2». Администратор подошёл со словами: «Вероятно, полетишь с основой из-за травмы Джикии».

– Насколько привычно себя чувствуете среди звёзд?

– Нормально. Глушаков, Ребров и остальные ребята поддерживают.

– Для многих игроки «Спартака» – кумиры. Для вас тоже?

– Я брал футболку с автографом у Луиса Адриано. Считаю его одним из лучших. Играя против него, я расту быстрее. По нему чувствуется, что он немало забивал в Лиге чемпионов.

– Луис Адриано вас в тот момент узнавал? Понял, что на этот раз не фанат подошёл?

– Конечно. Болельщики в раздевалке не подходят. Я же ещё летом тренировался с основой.

– Против Промеса жёстко не сыграете?

– Если надо, подкачусь и под него. Понятно, что в пределах правил – играть в мяч, а не в ноги.

– Скажите честно: боитесь Карреру?

– А почему я должен бояться?

– Он производит впечатление достаточно сурового тренера и может «напихать».

– Я привыкший в этом плане.

– Вы тренировались у Бесчастных, Бушманова и Пятницкого. Кто чаще повышал голос?

– Бесчастных. Тут же понимаешь все свои погрешности.

– Насколько тяжело 20-летнему парню входить в коллектив?

– Это больше от тебя самого зависит. Если ты со всеми общаешься, то тебе просто.

– Наверняка же был какой-то мандраж, когда вы оказались на поле с такими футболистами?

– Поначалу думал: «Ничего себе! Пробился в основу, занимаясь в спартаковской академии с 11 лет».

– А до 11 лет где тренировались?

– Футболом я занимаюсь с шести лет. Четыре года провёл в ЦСКА. Потом перешёл в «Спартак». У меня отец с детства за красно-белых. Просто в какой-то момент в ЦСКА были лучше условия и проще добираться.

«Кумир? Мне больше всего нравится Паршивлюк»

– В детстве часто ходили на «Спартак»?

– Конечно. Самый памятный матч – 3:3 с «армейцами» в Кубке России. Иногда я мячи подавал. В том числе тем, кто сейчас в команде.

– Серьёзно? Кому?

– Реброву, Жано… Но я им об этом не рассказываю. А сами они точно не вспомнят.

– Своим кумиром вы называли Пуйоля. Почему?

– Вообще, мне больше всего нравится Паршивлюк. Я с ним пересекался в «Спартаке-2». Он и как игрок, и по общению очень приятное впечатление оставил.

– Чем он выделялся на поле?

– Хоть я и центральный защитник, но мне всегда нравилась позиция справа в обороне. Меня иногда там пробуют на тренировках и в товарищеских матчах. Стараюсь как Паршивлюк действовать.

– В матче с «Аяксом» вы забавно упали на фланге. Что случилось?

– Одну ногу поднял, а опорная поехала.

– Вас подкалывали?

– Само собой, партнёры потом шутили. Самому смешно.

– Слышал, вы часто получаете карточки. Это так?

– В матче с курским «Авангардом» получил две жёлтые. Пропустил следующую игру. Затем в первой же встрече получил прямую красную, сфолив на игроке «Луча-Энергии».

– Жёстко!

– Там ситуации такие… В первом случае судья ошибся. Ко мне затем администратор подошёл и сказал, что того арбитра отправили во второй дивизион. А во втором случае я действительно сфолил. Там игрок убегал один на один, и мне уже ничего не оставалось – либо гол, либо красная карточка.

– Ваше главное увлечение – лошади. Влияние сестры?

– Ещё бы. Она же в сборной России по конному спорту.

– Сестра старшая?

– Да, 1993 года рождения. Мастер спорта. Она с самого детства на даче всему меня обучала.

– У вас целая конюшня на даче?

– Раньше у нас было много лошадей, а теперь одна.

– Почему?

– Сестра выращивает и перепродаёт лошадей. Ставит их в хорошие конюшни – там ими занимается. И я туда переодически приезжаю.

– Каково управлять такой махиной?

– Спокойно.

– Дайте совет новичкам: чего ни в коем случае нельзя делать с лошадью?

– Нельзя не уважать лошадь. И лучше лишний раз не бить.

Всё, что нужно знать о сборе «Спартака». Коротко и с фото Ждали Максимовича, а приехал Маскерано. Репортаж Григория Телингатера из Испании.

Спортлэндтур

Спортлэндтур