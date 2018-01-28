Заболотный – Кокорин – 3:3. Китайцев «Зенит» тоже разгромил

Несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте, Манчини с Каннаваро вдоволь насоперничались в Серии A. А партнёрами пробыли всего ничего, считаные недели. К тому времени как Роберто впервые принял «Интер», Фабио уже сидел на чемоданах, в ожидании трансфера в Турин. Он и состоялся в последний день летнего окна-2004. Разминувшись игроками в сборной (когда Манчини сказал ей «аривидерчи», Каннаваро мужал в «молодёжке»), они и в новом, руководящем качестве, до сих пор не пересекались. В некотором роде историческая встреча произошла в крупнейшем городе ОАЭ, в рамках неофициального турнира четырёх. Манчини привёз на него бронзового призёра российской лиги, Каннаваро – чемпиона Китая.

Китай – чемпион – дорогостоящие звёзды — выстроили мы с коллегами стереотипную логическую цепочку. И были немало удивлены, пробежавшись сверху вниз, а потом снизу вверх (вдруг кого упустили?) по заявке китайских «тигров». Известных нашему человеку фамилий в ней обнаружилось… ровно ноль – если не считать тренерской. «Сеньор 42 миллиона» Джексон Мартинес загремел во второй состав (не иначе как с дисциплиной что-то), а другие фамилии вам вряд ли о чём-то скажут. Ченг, Фенг, Денг: не состав, а детская считалочка или заклинание старика Хоттабыча. Впрочем, для китайского уха наши фамилии, должно быть, не менее забавно звучат.

Как же с этими «ноунеймами» «Гуанчжоу» чемпионат выиграл? Так это для нас с вами они «ноунеймы», а по меркам Поднебесной – звёзды. Например, форвард Гао Линь является лучшим бомбардиром сборной Китая среди действующих игроков. Всего же за последний год через неё прошло 14 (!) подопечных Каннаваро – считай, вся основа плюс несколько запасных.



Ну да бог с ними, с китайцами. Нам они интересны постольку-поскольку. С куда большим любопытством ожидали мы стартовый состав «Зенита». А получив его, не обнаружили ни одного отличия от четвергового варианта. Эту конфигурацию, по всей видимости, и следует считать основной на данный момент. Хотя с выздоровлением Кришито и набором кондиций Смольниковым фланги обороны могут претерпеть изменения. Пока же в роль правого латераля добросовестно вживается универсал Кузяев.

Из прочих интересностей стартовой расстановки сине-бело-голубых отмечу сугубо аргентинские «крылья» полузащиты (Ригони справа, Дриусси слева) и чисто русскую пару форвардов Заболотный – Кокорин. Схематично «Зенит» снова играл 4-4-2, и эта формация, похоже, будет базовой у него весной. При желании можно узреть некий символизм в капитанстве Кокорина, но до прояснения ситуации с Кришито делать серьёзные умозаключения из этого, наверное, не стоит. Переподпишет контракт – автоматически продлит капитанские полномочия, а нет – так нет. Пока Доменико чисто физически не в состоянии их выполнять – на обследование в Италию улетел.

«Зенит» и без штатного капитана доминировал на поле до перерыва, воплотив своё преимущество в два забитых мяча. Что характерно, оба вышли совместного, российско-аргентинского производства. Дриусси распечатал второй десяток «эмиратских» голов команды после навеса Жиркова от углового флага. Меткому удару Кокорина, третьему в трёх матчах, тоже предшествовал навес с правого фланга – только не со стандарта, а с игры. Изобразил его Ригони.

Счёт к перерыву мог быть и крупнее, не воспрепятствуй голу Заболотного стойка ворот. Впрочем, стайку бразильских ребятишек, азартно (и громко) болевших за «Зенит» на протяжении всей встречи, эта мелкая неприятность ничуть не расстроила. Зато яркий сейв Лунёва перед свистком на перерыв привёл в восторг. Уж отбил, так обил! Даже «китайская» трибуна восхищённо похлопала.

После такого трюка Лунёв мог с чистой совестью идти отдыхать. Что он и сделал – разумеется, не самовольно, а по распоряжению тренера. Лодыгин же, едва расположившись между стойками, должно быть, глазам не поверил. Китайцы расставились на газоне по схеме 2-0-8. Или 0-2-8. Я не шучу! Два человека в красных майках отошли назад, тогда как остальные восемь в шеренгу выстроились на центральной линии поля. Что они хотели этим сказать, так и осталось загадкой. Но если хотели кого-то напугать, то им это не удалось. «Зенит» и после перерыва продолжал твёрдо гнуть свою линию, не давая противнику ни малейших поблажек.

В общем, третий гол никого не удивил, в том числе автора. За время сбора в ОАЭ голы в сине-бело-голубой майке вошли в привычку у Заболотного. За три матча он забил столько же, сколько и лучший снайпер клуба. В корпоративном бомбардирском споре у них с Кокориным ничья – 3:3.

После удаления защитника Линпена (Манчини даже пришлось менять пострадавшего от его ног Дриусси) китайцы пытались было уговорить судью пустить на поле другого футболиста вместо выдворенного. Но местный рефери Яя Аль Мулла остался непреклонным, и игра окончательно и бесповоротно приняла односторонний характер.



На десант из пятёрки свежих бойцов «Гуанчжоу» Манчини ответил зеркально – одновременным выходом на поле Скроботова, Каккова, Багаева, Капленко и Панюкова. Подкрепление с лавки и помогло «Зениту» провернуть нечто из репертуара «Барселоны» — блистательную многоходовку с завершением Терентьева. Да-да, защитник «Зенита» снова забил, второй раз подряд, и опять эффектно. «Fenomeno!» — коротко, но ёмко оценил порыв Дениса ассистент Манчини Фаусто Сальсано.



Гол того самого Гао Линя подпортил настроение петербуржцам, но только он и самую малость. Первый сбор года «Зениту» во всех отношениях удался. Этот бы настрой до «Селтика» сохранить!