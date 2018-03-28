«Фанатов мы не наказываем, пусть едут в Россию». Особенности английского бойкота

Сборная России проиграла Франции в Санкт-Петербурге — 1:3

Сборная России проиграла Франции в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



В концовке первого тайма Владимир Гранат не смог перехватить проникающий пас на ход Килиану Мбаппе, форвард разобрался с Романом Нойштедтером в штрафной и пробил мимо Андрея Лунёва в ворота. В начале второй половины игры Поль Погба точно пробил со штрафного, послав мяч над стенкой в ближний угол.

На 68-й минуте россияне отыграли один мяч — Игорь Смольников в быстрой атаке ускорился по флангу и выдал прострел на дальнюю штангу, куда забежал Фёдор Смолов и легко пробил с лёта в ближний угол. Впрочем, последнее слово осталось за французами: на 83-й минуте Блез Матюиди сыграл на край штрафной на Мбаппе, тот на рывке ушёл от опеки Нойштедтера и пробил на силу, мяч пролетел между ногами Лунёва и оказался в воротах.

Сборная России опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры с Бразилией.

Игроки сборной России и руководство РФС почтили память погибших в Кемерове

Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство РФС и Федерации футбола Франции, представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерове, возложив цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны. Об этом сообщил официальный «твиттер» сборной России.



Товарищеский матч между сборными России и Франции начнётся с минуты молчания в память о погибших в Кемерове. Российская команда выйдет на игру в траурных повязках.



По последним данным, в результате пожара в одном из торговых центров в Кемерове число погибших возросло до 64 человек, 16 человек остаются пропавшими без вести.

Дешам объяснил, почему сборная Франции сыграла с Россией без траурных повязок

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после товарищеского матча с Россией (3:1) объяснил, почему игроки его команды вышли на матч без траурных повязок.



До матча Дешам пообещал, что французы сыграют с траурными повязками в память жертв трагедии в Кемерове, которая унесла жизни 64 человек. Российская сборная вышла на матч с повязками.



«В пятницу у нас тоже был траур, но соперник не надел повязки. Это не значит, что мы не проявляем солидарности, но решения об этом принимаю не я. Мы очень сочувствуем всем россиянам — страшная трагедия унесла жизни многих детей. Это ужасно», — передаёт слова Дешама корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

«На чемпионате мира таких соперников у нас не будет» Послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова и Дидье Дешама.

Россия U21 разгромила Гибралтар в отборочном матче ЧЕ-2019

В матче отборочного турнира U21 чемпионата Европы – 2019 сборная Гибралтара принимала Россию. Встреча проходила на стадионе «Виктория» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



За российскую команду хет-триком отметился Георгий Мелкадзе. На 64-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок Гибралтара Эрин Барнетт. Также за российскую команду забил Роман Тугарев, который получил в штрафной передачу от Ильи Жигулёва и пробил мимо вратаря.



Россия (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице группы 7, Гибралтар (3) – на пятой строчке.

У «Атлетико» только 12 полевых игроков в состоянии сыграть с «Депортиво»

Мадридский «Атлетико» испытывает серьёзные кадровые проблемы, сообщает испанское издание Marca.



Учитывая травму защитника Хосе Марии Хименеса и дисквалификации нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Витоло, в обойме «матрасников» в преддверии домашнего матча 30-го тура испанской Примеры с «Депортиво», который состоится 1 апреля, осталось только 12 полевых игроков – по четыре защитника, хавбека и нападающих. В распоряжении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне также два вратаря.

Джикия прошёл плановое обследование в римской клинике

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, восстанавливающийся после травмы и операции, прошёл плановое обследование в римской клинике «Вилла Стюарт», сообщает пресс-служба московской команды.



Джикию в сопровождении руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова принял профессор Пьер-Паоло Мариани, который делал игроку операцию.



В январе Джикия получил разрыв крестообразных связок в контрольной игре за «Спартак». На восстановление защитнику может потребоваться до полугода. Участие Георгия в домашнем чемпионате мира в этом году остаётся под вопросом.

МИД Великобритании подтвердил отказ сборной Англии от бойкота ЧМ-2018

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что сборная Англии не намерена бойкотировать чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.



«Планов бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года у английской команды нет. Футбольная ассоциация — это не правительство, и мы не намерены наказывать английских болельщиков», — цитирует Джонсона «Интерфакс».



Джонсон также напомнил членам парламента, что министры и высокопоставленные представители Великобритании, а также члены британской королевской семьи не поедут в Россию на чемпионат мира. Кроме того он отметил, что Великобритания ранее обновила рекомендации для подданных, направляющихся в Россию.



«Фанаты должны быть в курсе возможной политической напряжённости между Великобританией и Россией и быть бдительными», — сказал Джонсон.