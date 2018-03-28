Аргентина получила от Испании шесть мячей. Месси ушёл с трибуны

Отаменди и Рохо этот матч будет сниться в самых страшных кошмарах.

Лео Месси был вызван тренерским штабом на товарищеские матчи с Италией и Испанией, но практически сразу стало известно, что он не готов сыграть со «скуадра адзурра». Врачи сборной и футболист назвали разные причины пропуска матча (мышечное переутомление – по версии медиков, проблемы с подколенным сухожилием – по версии игрока), но это не имеет значения. Лео не из тех, кто придумывает себе болячки и травмы, чтобы пропустить неинтересный матч. Он всегда адекватно оценивает своё состояние перед играми и практически никогда не просит пауз. Если сказал, что ему нужен отдых, что бывает крайне редко, значит, это не обсуждается. Рисковать здоровьем такого футболиста просто так никто не станет.

Италию Аргентина победила без особых проблем — 2:0. И стало понятно, что с Испанией Месси также не сыграет. Если в первом матче он был в заявке, то в Мадриде не попал даже в неё.

Хорхе Сампаоли, по сравнению с предыдущей игрой, поменял четыре позиции. Маркос Рохо, Хавьер Маскерано, Максимильяно Меса и Эвер Банега вышли вместо Федерико Фасио, Мануэля Лансини, Анхеля ди Марии иЛеандро Паредеса.

Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров Лидер аргентинцев рискует пропустить вторую игру подряд.

Испания три дня назад сыграла вничью с Германией. И Хулен Лопетеги отправил в запас Давида Сильву и Родриго, их заменили Марко Асенсио иДиего Коста.

В первом тайме испанцы хладнокровно реализовали две ошибки соперника. Иньеста накрыл соперника перед штрафной Аргентины, а Марко Асенсио сыграл на Диего Косту, который реализовал выход на свидание с Ромеро ценой обоюдной травмы. Коста, правда, остался на поле до перерыва (Яго Аспас его сменил), а вот вратаря пришлось менять — Вилли Кабальеро вышел на поле на 22-й минуте. На 27-й минуте Асенсио с правого фланга прострелил вдоль штрафной Аргентины на свободного Иско, и тот легко подправил мяч в ворота.

Хавьер Маскерано Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Под конец тайма аргентинцы один мяч отквитали. Серхио Рамос проиграл борьбу Отаменди при навесе с углового, позволив сопернику нанести неотразимый удар в дальний нижний угол.

На 52-й минуте Иньеста увидел рывок Аспаса и сделал отличный пас ему на ход, Яго пробросил мяч в сторону от ворот, а затем сыграл на Иско, который без сопротивления расстрелял ворота.

На 55-й минуте Иско выскочил на пас из глубины, сыграл на Аспаса, тот пробросил мяч мимо защитника на Алькантару, а полузащитник «Баварии» отлично пробил в левый угол.

Дальше игра разбилась на отрезки из-за многочисленных замен, но ближе к концу тайма испанцы ещё дважды поразили ворота Аргентины. Сначала отличился Аспас, а затем Иско оформил хет-трик.

Что случилось с аргентинской обороной, почему опытные защитники ошибались, как малые дети, и чем это грозит Аргентине на чемпионате мира, теперь предстоит серьёзно подумать Хорхе Сампаоли.

Ну а Месси покинул трибуны после шестого пропущенного мяча — больше не смог выдерживать этот позор.