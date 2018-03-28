Болельщики в Питере попали на футбол к началу второго тайма. Как так?

Вчера в Санкт-Петербурге на матче Россия – Франция зрителям напоминали, сколько осталось ждать питерцам домашнего чемпионата мира.

Перед матчем была анонсирована зрительская явка в более чем 50 тысяч зрителей. По итогу стадион заполнился на эту цифру. Но только произошло это лишь к началу второго тайма. Случилось это из-за образовавшихся очередей и медленной организации досмотра при заходе на стадион. Большинство людей, пришедших до начала матча, пропустили весь первый тайм. А ведь тепло в этот день было только под крышей стадиона. На улице был довольно крепкий мороз.

Вот так это объяснил начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС. Предыдущее видео доказывает, что его версия – о том, что все были на трибунах к 30-й минуте первого тайма, — несостоятельна. Многие попали туда гораздо позже. Вот что рассказывал один из болельщиков: «Я простоял в очереди час, даже больше. Почему? Не успевают справляться с потоком. Надо принимать какие-то коллективные меры, а то такая ситуация будет повторяться и на чемпионате мира. Они попытались исправить ситуацию — начали отправлять людей в соседние входы, но какой смысл, уже было нечего исправлять».

Тех счастливцев, кому повезло попасть на территорию стадиона заблаговременно, внутри арены пытались развлекать как могли. Да, это не сравнится с фан-променадом, который можно встретить на домашних матчах «Зенита». Но это всё же лучше, чем ничего. Например, болельщикам предлагалось потереть бронзовую бутсу на удачу. Может, Станиславу Черчесову воспользоваться этой возможностью? С Египтом точно пригодится.

Внутри арены разливали бесплатный чай, чтобы согреть болельщиков. Существовали также точки продаж атрибутики, где цены были весьма демократичные. Например, подушка с символикой чемпионата мира стоила всего 700 рублей.

Сборная России опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры с Бразилией.

На трибунах вспоминали ужасную трагедию в Кемерово. Правда, не все баннеры получили добро. Этот – сняли.

Во время товарищеского матча Россия – Бразилия мой коллега задавался вопросом: осталась ли на матчах сборной культура боления? Текст можно прочитать тут:

Болельщики сборной, ау! Чем «Лужники» стали похожи на «Сантьяго Бернабеу» Важное наблюдение с матча Россия – Бразилия.

Так вот, если с точки зрения организации матча Питер Москве уступил, то с точки зрения боления за сборную однозначно выиграл. Стадион было слышно даже тогда, когда он был заполнен не больше чем наполовину из-за очередей на входе. Зрители хорошо ловили эмоциональные порывы сборной в те редкие моменты, когда команда играла с преимуществом. При счёте 0:2 Станислав Черчесов начал заводить руками трибуны, а стадион ответил ему взаимностью. А после финального свистка некоторые зрители аплодировали своей сборной.

И несмотря на то что она снова проиграла, ощущения безнадёги не чувствовалось. Во многом из-за атмосферы на трибунах и той поддержки, которые зрители обеспечили своей команде. Думается, что в преддверии домашнего чемпионата мира сборной это и нужно. Наша команда не станет кардинально лучше за оставшиеся два с половиной месяца. А вот помочь ей поддержкой истинные болельщики нынешней сборной России просто обязаны.