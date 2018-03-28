Бразилия без Неймара – не то что Аргентина без Месси

Аргентина без Месси повторяет антирекорд

«Месси гораздо больше нужна Испания [сборная], чем Испании Месси», – озаглавила отчёт о вторничном матче на «Ванда Метрополитано» газета Marca. Возразить по существу ей аргентинцам нечем. Даже победа над Италией, добытая в отсутствие Лео, – слабоватый аргумент. Если «альбиселесте» в самом деле помышляют о победе на Кубке мира – а они и не думают этого скрывать – то и спрашивать с них надлежит по гамбургскому счёту. Современная «скуадра адзурра» на роль сурового экзаменатора не очень подходит – она даже отбор к ЧМ не прошла. Испания – другое дело. И вот она-то устроила аргентинцам натуральный разнос.

75 минут Месси мрачно наблюдал за издевательствами испанцев над его соотечественниками. Но всякому терпению есть предел. После шестого гола хозяев травмированный капитан Аргентины ушёл с трибуны. Впрочем, ничего интересного Месси не пропустил. Игра так и закончилась – с несуразным для встречи мировых фаворитов счётом 6:1. Так крупно Аргентина «влетала» всего дважды в истории – Чехословакии в 1958 году и Боливии – в 2009-м.

Аргентина получила от Испании шесть мячей. Месси ушёл с трибуны Отаменди и Рохо этот матч будет сниться в самых страшных кошмарах.

Как ни старается Хорхе Сампаоли, стабилизировать игру и результаты команды у него не получается. Прошлый год, напомню, аргентинцы начали и закончили поражениями – от Боливии в Ла-Пасе и Нигерии – в Краснодаре. И вот новый казус. Или даже конфуз.

Иско делает первый хет-трик

Испания не располагает лидерами масштаба Месси – оттого и зависимость «красной фурии» от формы и самочувствия той или иной звезды значительно меньше. Хулен Лопетеги перенастроил коллективную игру, в рамках которой выстрелить готов любой боец группы атаки. Во вторник неожиданно для многих выстрелил Иско. Почему неожиданно? Да потому что в клубе сейчас довольствуется ролями второго плана.



«В «Реале» я не чувствую доверия, в котором нуждается любой футболист, тогда как Хулен мне его демонстрирует игровыми минутами, — просто и честно объяснил собственное преображение герой вторника. – Нужно продолжать работать, чтобы заслужить расположение Зидана».



Отмечу, что оба голевых всплеска Иско в составе национальной команды произошли в Мадриде. Осенью прошлого года хавбек сделал дубль в игре с итальянцами на домашней арене «Реала», а первый хет-трик в международной практике соорудил на поле главного городского неприятеля «бланкос» – «Атлетико».

Лёв останавливается в шаге от достижения Дерваля

Один год и восемь с половиной месяцев не знала поражений сборная Германии – с полуфинала Евро-2016 против Франции (0:2). 16 побед и 6 ничьих вместила в себя эта серия. Одного матча современной формации «бундесманншафт» не хватило, чтобы повторить рекорд предшественников – 23 игры без поражений под командованием Юппа Дерваля.

Статистику немцам подпортили бразильцы – в отместку за оскорбление четырёхлетней давности в Белу-Оризонти. Перед встречей в Берлине легендарные 1:7 вспоминали все кому не лень. Очевидно, что гостей эта болтовня только дополнительно распалила. Ну и герр Лёв слегка упростил задачу коллеге Тите, осуществив сразу семь замен в старте после ничьей с Испанией.



То, что сработало прошлым летом на Кубке конфедераций в России, против Бразилии не прошло. На глазах у 73 тысяч соотечественников наполовину экспериментальный состав Германии проиграл. Минимально, и всё же.

Бразилия замечательно обходится без Неймара

После мастер-класса в «Лужниках» бразильцы продолжили свою европейскую гастроль в Берлине. И снова имели успех. Победой над действующими чемпионами мира на их земле «селесао» подтвердила реноме фаворита №1 ЧМ-2018. И сделала это, заметьте, без своего драгоценного вожака. Если травма Неймара и отразилась на боеспособности сборной Бразилии, то этого никто не заметил.

Это у нас до 25-26 лет футболистов молодыми считают, великодушно списывая игровые «косяки» и отсутствие стабильности на издержки возраста. Так вот, Габриэл Жезус по этим странным меркам – просто мальчишка. 20 лет. А знаете, сколько забил за сборную? 9 штук в 15 играх. На «Олимпиаштадионе» форвард «Манчестер Сити» безукоризненно выполнил свою работу и, похоже, окончательно утвердился в статусе первого центрфорварда Бразилии на ЧМ-2018. Более взрослым мужчинам вроде Фирмино придётся подождать своего шанса в запасе.

VAR приходит на помощь Италии

У потомка польских иммигрантов Джеймса Тарковски был выбор: принять предложение сборной Польши или добиваться права играть за Англию. Защитник «Бёрнли» резонно предпочёл второе – как-никак родился и вырос на островах. И в 25 лет осуществил карьерную мечту, надев белую майку с тремя львами на груди.

В целом и общем премьеру защитника в национальной команде можно признать успешной (Варди, например, оценил её эпитетом «блестяще»), если бы не одно «но». Подкат Тарковски за несколько минут до финального свистка привёл к пенальти в ворота англичан и позволил итальянцам избежать поражения. Нестандартность ситуации заключается в том, что назначил его Дениз Айтекин, воспользовавшись системой VAR. Видеоассистент «убедил» рефери, что нарушение действительно было. Инсиньё сравнял счёт без посторонней помощи.

Уругвай берёт China Cup

Из ещё недавно могучей наступательной тройки MSN во вторник играл только Суарес. Играл неплохо – в штангу пробил, из офсайда забил. Но главным героем финального матча за дружественный China Cup в Наньнине выступил другой уругвайский супербомбардир – по фамилии Кавани. Его удар по пустым воротам после классного прострела Родригеса принёс Уругваю победу над Уэльсом (1:0), а вместе с ней главный трофей турнира.



Справедливости ради замечу, что парни Райана Гиггза не просто плохо – отвратительно выглядели в обороне, позволив недопустимо много одной из самых «зубастых» атак мира. Всего один пропущенный мяч – не их заслуга, недоработка противника.

Лукаку с Де Брюйне разрывают Саудовскую Аравию

Два полярных футбольных мировоззрения столкнулись в сердце ЕС. В гости к одной из самых «глобализированных» команд планеты явилась сборная, на 90 процентов составленная из делегатов внутреннего чемпионата (почти как Россия).



Итоговый счёт наглядно показал бесперспективность «варки» в собственном соку. Сильнее всех в Брюсселе покуражились ребята из Манчестера – Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне. Оба набили по три очка по системе «гол+пас» (2+1 и 1+2).

Пожалуй, единственная хорошая новость вечера для российской сборной: у её первого соперника на ЧМ защита ещё хуже.