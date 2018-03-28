Вопрос дня. Выход из группы на ЧМ-2018 – потолок для сборной?

На пресс-конференции после матча с Францией Станислав Черчесов, предвосхищая критику, сразу ответил недовольным: «Видите, как получается: есть качество игры, зрелищность, а есть результат. После матча с Аргентиной нас критиковали, что мы плохо играли в атаке. Сегодня с первых минут начали играть в атаку и пропустили три. Каждый раз, когда мы начинаем раскрываться, пропускаем. Но не каждый раз мы играем с Бразилией и Францией, поэтому мы старались побольше атаковать — в нашей группе на чемпионате мира таких команд не будет, там нас ждут совершенно другие соперники. Если бы против нас играла не такая сильная сборная, то результат мог быть другим».

«На чемпионате мира таких соперников у нас не будет» Послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова и Дидье Дешама.

А какой увидели российскую сборную другие футбольные эксперты? Стоит ли паниковать на фоне негативных результатов? На главный вопрос о перспективах сборной России отвечают люди футбольного мира.

Виталий Мутко, вице-премьер РФ:

— Могу сказать одно: выход сборной России из группы — это задача-минимум. Если не выйдем, это будет провал, однозначно. Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— Выход из группы нашим по силам. Саудовскую Аравию можно обыгрывать как угодно, тут и речи быть не может. Я смотрел игру Египта с Грецией, ничего особенного не увидел.



А причина поражений — в уровне игры и классе наших футболистов. Тренер на поле не выходит, какой бы он ни был. У нас совсем недавно был другой специалист, который тоже кричал о том, что мы всё сделаем. И в итоге наша команда провалилась на чемпионате Европы. Когда Станислава Черчесова назначили, я сразу сказал: «А что от тренера будет зависеть?». Его назначили полтора года назад, и у него было самое хорошее время для работы. Не было отборочных матчей, не было давления, риска. Выиграл или проиграл – ты всё равно на чемпионате мира. Всё начнётся в июне, там всё и будет понятно.

Россия — Франция. Дубль Мбаппе, супергол Погба! Как это было Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию товарищеского матча между сборными России и Франции.

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Не хочется поливать сейчас грязью нашу команду, наоборот – ребят надо поддержать. Ещё есть время всё поменять. Хорошо, что мы играем против сильных соперников. И для них, и для тренерского штаба. А на чемпионате мира сборная способна многого достичь. Если всё получится с Саудовской Аравией, потом с Египтом и затем с Уругваем, то в 1/8 у наших футболистов вырастут крылья.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Перед нами стоит посильная и реальная задача выйти из группы на домашнем чемпионате мира. Думаю, несмотря на то что мы уступили со счётом 1:6 в двух последних встречах, всё равно можем решить стоящую задачу и впервые (в статусе сборной России) сыграть в плей-офф.

Сборная России опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры с Бразилией.

Гаджи Гаджиев, бывший главный тренер «Амкара»:

— Будем надеяться, что последние поражения не надломили игроков, а закалили. О наших футболистах говорит одна пословица — «один битый двух небитых стоит». На сегодняшний день мы сыграли ниже своего уровня. В среднем за прошедшие товарищеские игры мы пропускаем три мяча, а у нас нет игроков такого класса, чтобы мы сами могли забивать четыре. У нас есть группа игроков, которые хорошо играют в атаке: Смолов, Головин. При этом нам важно грамотно играть в обороне. Нужно играть так, как играли первый тайм со сборной Бразилии.



На чемпионате мира мы должны суметь подстроиться под соперника: где-то суметь сыграть первым номером, а где-то — отойти и сыграть от обороны. В групповых матчах чемпионата мира будет всё зависеть от того, насколько организованно мы к ним подойдём. Одну-две игры должны выигрывать.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Успехом нашей сборной на чемпионате мира будет проход в 1/4 финала. Если пройдут ещё дальше, это будет чистое везение. Ну, или за уши будут тянуть как хозяев турнира. Впрочем, очень сильно сомневаюсь в возможности такого относительно нашей сборной, учитывая, с каким ядом на нас рыгают державы Старого Света.

Мнения читателей

Rinja042spartak:

— Если в каждом матче будут выкладываться и в обороне, и в атаке на 300%, выйдут в финал!!!



zvezdatv:

— Всё предсказуемо убого, несмотря на забитый гол и некоторые моменты. Игоряну всё же альтернативы пока нет. Одно очко в группе (ничья с Аравией) — потолок.

juliano:

— Играем всё лучше и лучше. Пик формы должны набрать к ЧМ в Катаре.



kroenenskoll:

— А мы и не выйдем [из группы]. Третье место, впереди арабов, и то не факт. Что сделают с нашей обороной Суарес и Кавани — страшно подумать. Да и Салах всех этих деревьев обойдёт пешком.



Radar1985:

— Мне кажется, и на ЧМ по ходу Черчесов будет экспериментировать с составом! Когда из группы вылетим, вот тогда уж точно определится, кто должен был играть)))



worjas:

— Самая слабая сборная России на моей памяти. Очень жаль, что это поколение выпало на домашний ЧМ.



gazprom1925:

— Через тернии… на дно.