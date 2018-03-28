Вопрос дня. Выход из группы на ЧМ-2018 – потолок для сборной?

На пресс-конференции после матча с Францией Станислав Черчесов, предвосхищая критику, сразу ответил недовольным: «Видите, как получается: есть качество игры, зрелищность, а есть результат. После матча с Аргентиной нас критиковали, что мы плохо играли в атаке. Сегодня с первых минут начали играть в атаку и пропустили три. Каждый раз, когда мы начинаем раскрываться, пропускаем. Но не каждый раз мы играем с Бразилией и Францией, поэтому мы старались побольше атаковать — в нашей группе на чемпионате мира таких команд не будет, там нас ждут совершенно другие соперники. Если бы против нас играла не такая сильная сборная, то результат мог быть другим».
А какой увидели российскую сборную другие футбольные эксперты? Стоит ли паниковать на фоне негативных результатов? На главный вопрос о перспективах сборной России отвечают люди футбольного мира.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ:
— Могу сказать одно: выход сборной России из группы — это задача-минимум. Если не выйдем, это будет провал, однозначно. Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Выход из группы нашим по силам. Саудовскую Аравию можно обыгрывать как угодно, тут и речи быть не может. Я смотрел игру Египта с Грецией, ничего особенного не увидел.
А причина поражений — в уровне игры и классе наших футболистов. Тренер на поле не выходит, какой бы он ни был. У нас совсем недавно был другой специалист, который тоже кричал о том, что мы всё сделаем. И в итоге наша команда провалилась на чемпионате Европы. Когда Станислава Черчесова назначили, я сразу сказал: «А что от тренера будет зависеть?». Его назначили полтора года назад, и у него было самое хорошее время для работы. Не было отборочных матчей, не было давления, риска. Выиграл или проиграл – ты всё равно на чемпионате мира. Всё начнётся в июне, там всё и будет понятно.
Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:
— Не хочется поливать сейчас грязью нашу команду, наоборот – ребят надо поддержать. Ещё есть время всё поменять. Хорошо, что мы играем против сильных соперников. И для них, и для тренерского штаба. А на чемпионате мира сборная способна многого достичь. Если всё получится с Саудовской Аравией, потом с Египтом и затем с Уругваем, то в 1/8 у наших футболистов вырастут крылья.
Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:
— Перед нами стоит посильная и реальная задача выйти из группы на домашнем чемпионате мира. Думаю, несмотря на то что мы уступили со счётом 1:6 в двух последних встречах, всё равно можем решить стоящую задачу и впервые (в статусе сборной России) сыграть в плей-офф.
Гаджи Гаджиев, бывший главный тренер «Амкара»:
— Будем надеяться, что последние поражения не надломили игроков, а закалили. О наших футболистах говорит одна пословица — «один битый двух небитых стоит». На сегодняшний день мы сыграли ниже своего уровня. В среднем за прошедшие товарищеские игры мы пропускаем три мяча, а у нас нет игроков такого класса, чтобы мы сами могли забивать четыре. У нас есть группа игроков, которые хорошо играют в атаке: Смолов, Головин. При этом нам важно грамотно играть в обороне. Нужно играть так, как играли первый тайм со сборной Бразилии.
На чемпионате мира мы должны суметь подстроиться под соперника: где-то суметь сыграть первым номером, а где-то — отойти и сыграть от обороны. В групповых матчах чемпионата мира будет всё зависеть от того, насколько организованно мы к ним подойдём. Одну-две игры должны выигрывать.
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:
— Успехом нашей сборной на чемпионате мира будет проход в 1/4 финала. Если пройдут ещё дальше, это будет чистое везение. Ну, или за уши будут тянуть как хозяев турнира. Впрочем, очень сильно сомневаюсь в возможности такого относительно нашей сборной, учитывая, с каким ядом на нас рыгают державы Старого Света.
Мнения читателей
Rinja042spartak:
— Если в каждом матче будут выкладываться и в обороне, и в атаке на 300%, выйдут в финал!!!
zvezdatv:
— Всё предсказуемо убого, несмотря на забитый гол и некоторые моменты. Игоряну всё же альтернативы пока нет. Одно очко в группе (ничья с Аравией) — потолок.
juliano:
— Играем всё лучше и лучше. Пик формы должны набрать к ЧМ в Катаре.
kroenenskoll:
— А мы и не выйдем [из группы]. Третье место, впереди арабов, и то не факт. Что сделают с нашей обороной Суарес и Кавани — страшно подумать. Да и Салах всех этих деревьев обойдёт пешком.
Radar1985:
— Мне кажется, и на ЧМ по ходу Черчесов будет экспериментировать с составом! Когда из группы вылетим, вот тогда уж точно определится, кто должен был играть)))
worjas:
— Самая слабая сборная России на моей памяти. Очень жаль, что это поколение выпало на домашний ЧМ.
gazprom1925:
— Через тернии… на дно.