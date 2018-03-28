Как сыграли за сборные легионеры «Локо», «Спартака», ЦСКА и других лидеров РФПЛ

«Локомотив»

Джефферсон Фарфан (Перу)

Статистика: 2 матча, 1 гол, 1 голевая передача.



Кумир перуанских болельщиков продолжает приносить победы своей стране. В первом матче, с Хорватией, оборону одноклубника, Чорлуки, он не пробил, зато в матче с исландцами выдал гол и голевую передачу. Теперь Джефф делит третье место по голам в истории сборной Перу — их у него 24. До рекорда осталось всего девять.

Мануэл Фернандеш (Португалия)

Статистика: 1 матч.



Другой лидер «Локо» сыграл не лучшим образом. Ману много владел мячом и показал отличную точность передач, но итоговые 0:3 от голландцев свели все его усилия на нет. Дуэли Промес – Фернандеш, к сожалению, не вышло: голландец пропустил игру.

Соломон Кверквелия (Грузия)

Статистика: 2 матча, 0 пропущенных голов.



Защитник играл с командами Литвы и Эстонии. В случае с первым грузины прошлись по сопернику катком (4:0), во втором были менее агрессивны (2:0). Кверквелия провёл на поле большую часть игрового времени, действуя в центре защиты.



Мацей Рыбусь (Польша)

Статистика: 1 матч.



Первый матч, проигранный поляками сборной Нигерии, Рыбусь пропустил. Мацей вернулся в состав в матче с Южной Кореей, отыграл 84 минуты и отметился жёлтой карточкой. Сразу после его ухода корейцы забили два мяча, но всё равно проиграли — 2:3.



Ведран Чорлука (Хорватия).

Статистика: 2 матча, 2 пропущенных гола



Чорлука после долгого перерыва из-за травмы вернулся в сборную, где является вице-капитаном, и сразу оказался в старте. Вот только матч этот, с Перу, завершился поражением «клетчатых» со счётом 0:2. Зато второй, с Мексикой, сложился как надо, и Хорватия вырвала сухую победу с минимальным счётом.

«Спартак»

Квинси Промес (Нидерланды)

Статистика: 1 матч.



Голландцы, как и россияне, проводили в марте товарищеские встречи исключительно с сильными сборными. В первой же игре, с Англией, Промес вышел в старте, но выглядел так блёкло, что был заменён к 66-й минуте. С Португалией Квинси на поле не вышел, и голландцы разгромили соперника.



Никола Максимович (Сербия)

Статистика: 1 матч, 2 пропущенных гола.



В матче с Марокко Максимович провёл 77 минут, и именно на них выпали два пропущенных сербами мяча, в том числе гол с пенальти, который привёз Никола. Итог – 1:2. Следующую игру, с Нигерией, Максимович провёл на скамейке. Без него сербы победили – 2:0.

Марио Пашалич (Хорватия)

Статистика: 1 матч (выход на замену).



Проигранный матч против Перу Пашалич провёл на скамейке, зато поучаствовал в победной игре с Мексикой. Выйдя на замену на 71-й минуте, Марио помог команде удержать минимальное преимущество и выиграть со счётом 1:0.



Софьян Ханни (Алжир)

Статистика: 2 матча.



Спартаковец провёл отличный матч с Танзанией (4:1), поучаствовав в нескольких голевых атаках своей сборной. Чуть ниже его навес, который завершился автоголом соперника. Второй матч – с Ираном – сложился менее удачно, Ханни заменили на 33-й минуте, а его сборная проиграла (1:2). Фаны «Спартака», без паники! Всё обошлось без травм, а решение было чисто тактическим.

Джано Ананидзе (Грузия)

Статистика: 1 матч (травма).



Без травм футболистов «Спартака» не обошлось. Ананидзе, который много месяцев приходил в себя после старых болячек, получил очередную травму в матче за сборную с Литвой. Всего 11 минут для Джано продлился этот матч. Диагноз шокировал всех: в стане красно-белых очередные «кресты».

ЦСКА

Георги Миланов (Болгария)

Статистика: 2 матча.



Миланов оба матча начинал в стартовом составе и получал в них примерно час игрового времени. Итог «спарки»: поражение от Боснии и победа над Казахстаном. Георги ничем особенным не отличился.



Бибрас Натхо (Израиль)

Статистика: 1 матч, 1 голевая передача.



Израиль в эту паузу провёл всего одну игру – с Румынией. В ней Натхо хватило 80 минут, чтобы отдать голевой пас. Правда, этого оказалось недостаточно: Израиль проиграл – 1:2.

Ахмед Муса (Нигерия)

Статистика: 2 матча.



Ахмед провёл на поле полчаса в победном матче с Польшей, после чего отыграл все 90 минут в проигранной встрече с Сербией. Отличиться не удалось. Муса очень старается, но желания с возможностями у него никак не совпадут.

«Краснодар»

Александр Мартынович (Беларусь)

Статистика: 1 матч, 0 пропущенных голов.



Белорусы в последних матчах удивили болельщиков, одержав сразу несколько побед с сухим счётом. Мартынович сыграл только с Азербайджаном. После него был победный матч со Словенией, который защитник «быков» смотрел со скамейки запасных.

Андреас Гранквист (Швеция)

Статистика: 1 матч, 2 пропущенных гола



Швед доигрывает в России последние месяцы, а вот прощаться со сборной пока не собирается. Эта поездка была не самой удачной: 90 минут против Чили закончились поражением — 1:2. Во втором матче тренер шведов решил перетряхнуть состав, и Гранквист остался на замене. Не помогло, румынам шведы тоже проиграли.



Виктор Классон (Швеция)

Статистика: 2 матча, 1 голевая передача.



Ещё один игрок шведской сборной из РФПЛ в матче с Чили не зря провёл на поле всю игру, отличившись голевой передачей на Тойвонена. Правда, это не спасло «тре крунур» от поражения. В матче с румынами Виктор отбегал всего семь минут и отличиться не успел.

Шарль Каборе (Буркина Фасо)

Статистика: 2 матча.



Капитан африканской сборной привычно занял место в основе и помог команде одолеть Гвинею-Бисау. А вот с Косово справиться не удалось – 0:2.

Бразилия без Неймара – не то что Аргентина без Месси Семь главных событий игрового вторника и… одна хорошая новость для сборной России.

«Зенит»

Миха Мевля (Словения)

Статистика: 1 матч, 3 пропущенных мяча.



Словенцы крайне неудачно провели последние матчи. Сначала Мевлю и компанию разнесли австрийцы, забив три мяча, а после словенцы проиграли Беларуси. Во втором матче Мевля не провёл на поле ни одной минуты.



Бранислав Иванович (Сербия)

Статистика: 2 матча, 0 пропущенных голов.



Иванович неожиданно для многих лишился капитанства в сборной Сербии: теперь он даже не вице-. Более того, в матче с Марокко он и место в составе потерял и появился на поле только к концу матча. Спартаковец Максимович шансом не воспользовался, и после поражения от Марокко Бано вернулся в основу и провёл сухой матч с Нигерией.



Леандро Паредес (Аргентина)

Статистика: 1 матч



Из всех аргентинцев «Зенита» в сборную в этот раз отправился только Паредес. Не очень удачный матч в основе против Италии обернулся тем, что Паредес сел на скамейку в игре с Испанией. Впрочем, он может быть этому рад: аргентинцев в той игре просто опозорили, обыграв со счётом 6:1. Даже Месси не смог усидеть на месте до конца матча и ушёл.