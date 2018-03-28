«Лучше бы молились на Месси». Диего Коста даёт совет аргентинцам

Грустная история о тех, кто не ценит то, что имеет.

Для кого-то это прозвучит дико, но Месси недолюбливают в Аргентине. Лучшего футболиста планеты (учёные утверждают, что он всё-таки с Земли) критикуют за игру в сборной. Всё сводится к утверждению, что за национальную команду Месси выступает не так убедительно, как за «Барселону». А ведь это действительно так, и тому есть множество объективных причин.

Вот типичный пример. Популярное аргентинское издание Olé было удивлено, почему Месси не показал выдающийся футбол в матче со сборной Венесуэлы (2:2):

«Месси сыграл удовлетворительно в первом тайме. Лучший футболист не может выходить на поле и действовать, как обычный игрок».

Пик критики Месси в Аргентине пришёлся на Кубок Америки — 2015, когда он не реализовал пенальти в полуфинале. Если раньше просто возмущались из-за того, что он полненький, то теперь уже ставился вопрос о его необходимости сборной. Хотя нашлись и такие, кто его защищает.

«Прости их, Лео. Они не ведают, что говорят», – гласил один из баннеров. В какой-то момент нападающий сказал: «Я не обращаю внимания на критику». Но это вызвало ещё большую шумиху.

До поры до времени другой аргентинский гений — Диего Марадона — старался всячески поддерживать Лео, но в 2016-м сказанул: «Месси – хороший человек, но у него нет индивидуальности. Ему не хватает характера, чтобы быть лидером».

Месси ответил уже на поле. В последнем туре отбора ЧМ-2018 Лионель уничтожил сборную Эквадора. В решающем матче за путёвку на мундиаль аргентинцы пропустили уже на первой минуте. Месси пошёл и оформил хет-трик. Встреча так и закончилась – 3:1. Случись ничья, не было бы Аргентины на ЧМ-2018.

Даже после этого критика в адрес Месси не утихала на его родине. Недавно выступил уже Габриэль Батистута:

«Месси, в сравнении с Марадоной, не хватает чего-то за гранью нашего понимания. Даже если он будет тренироваться каждый час, ему этого не достичь. У Лео нет харизмы Марадоны».

На фоне травли Месси в какой-то момент закончил карьеру в сборной. Однако через семь недель его убедили вернуться. Вполне вероятно, что на ЧМ-2018 Месси в последний раз наденет футболку сборной. Нападающий заявил: если сборная Аргентины плохо себя проявит в России, то нынешнее поколение обязано уйти.

Критика в адрес Месси нервирует главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

«Чемпионат мира для Месси – револьвер, приставленный к его голове. Если Лионель не выиграет мундиаль, то он застрелен. В такой ситуации он не может наслаждаться своим талантом. Негативная обстановка вокруг выступления Месси на международном уровне вредит ему».

Что в результате получается? Роналду в Португалии является божеством. Там Криштиану уверенно называют лучшим в мире и даже обижаются на другие точки зрения. Всё идёт к тому, что Месси (30 лет) закончит выступления в сборной раньше Роналду (33 года).



30 лет – уже приличный возраст, но ещё вполне можно играть. Лионель не даёт кому-то из молодых талантов пройти в состав? Во-первых, талантов уровня Месси у аргентинцев что-то не видно. Во-вторых, если уж они всё же есть, то для Месси найдётся множество позиций на поле. Он может сыграть где угодно — в атаке или полузащите (кроме опорника).

И вот теперь сборная Аргентины проиграла испанцам со счётом 1:6. Месси не участвовал в матче из-за травмы и следил за игрой с трибуны. Конечно, это породило стёб.

Адекватнее всех на этот счёт внезапно высказался Диего Коста. Один из самых неадекватных футболистов на поле, известный спонтанной агрессией.



«В Аргентине любят критиковать Месси, но сегодня все увидели, какая там команда без него. Лучше бы молились на Месси».