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Лучшие комментарии читателей: Черчесов, сборная России, Якубович

Антон Заболотный
Максим Саблин
Фото: РИА Новости
«Когда сборная достигла дна, снизу постучал Заболотный»
Черчесов и его команда – самая обсуждаемая тема на сегодняшний день. Читатели «Чемпионата» в комментариях позабавились на славу!
Футбол

Россия – Бразилия – 0:3. Он-лайн трансляция

— 2400 коментов на ветке — почему такой ажиотаж из-за тренировки сборной Бразилии?

Сборная России в Москве проиграла Бразилии со счётом 0:3

MaxSpartakMoscow:
— Всё было ясно заранее, но даже когда сборная достигла дна, снизу постучал Заболотный.

Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков

grupav:
— Саламыч только усы свои взрастил.
kandidov:
— Расцвели пышным цветом саженцы агронома Черчесова.

Менье: в «ПСЖ» многое изменится. Например, тренер

qwertyqwertyqwerty:
— Денисов: В сборной России многое изменится после ЧМ. Например, тренер.

Мэрия Москвы: болельщики матча Россия — Бразилия покинули «Лужники» за 44 минуты

DelPieroPieroSPB:
— За 44 минуты до конца матча.

Ал. Миранчук: не сказал бы, что сборная Бразилии — это космический уровень

ukus-suaresa:
— А «Атлетико» вообще ни о чём.

Mirror поставил Россию на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018

Acmilan:
— Сомневаюсь, что есть 8 более слабых команд.

Райола: «Манчестер Юнайтед» сэкономил на покупке Погба € 100 млн

evgen033:
— На «Чемпе» соревнование между Селюком и Райолой?

Роджерс: за последний год «Селтик» потратил £ 7,4 млн, а «Зенит» – £ 89 млн

modzhahed:
— Гинер поперхнулся куриным бульоном.

Черчесов: если бы играли не с такой сильной сборной, результат мог быть лучше

wengerin:
— Если бы не соперники, мы бы всегда побеждали

Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию

micki22:
— Один мяч отыграли, осталось ещё пять.

Джано успешно перенёс операцию в Риме

argentina8814:
— У«Спартака» уже абонемент на визиты к Мариани.

Бывшему врачу «Спартака» Лю грозит до пяти лет тюрьмы за избиение школьника

obafem62:
— Он просто хотел ему показать «удар дракона».

Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме

argentina8814:
— Неправильно в хату вошёл.

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