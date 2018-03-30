Черчесов и его команда – самая обсуждаемая тема на сегодняшний день. Читатели «Чемпионата» в комментариях позабавились на славу!

Россия – Бразилия – 0:3. Он-лайн трансляция



— 2400 коментов на ветке — почему такой ажиотаж из-за тренировки сборной Бразилии?

Сборная России в Москве проиграла Бразилии со счётом 0:3



MaxSpartakMoscow:

— Всё было ясно заранее, но даже когда сборная достигла дна, снизу постучал Заболотный.

Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков



grupav:

— Саламыч только усы свои взрастил.

kandidov:

— Расцвели пышным цветом саженцы агронома Черчесова.

Менье: в «ПСЖ» многое изменится. Например, тренер



qwertyqwertyqwerty:

— Денисов: В сборной России многое изменится после ЧМ. Например, тренер.

Мэрия Москвы: болельщики матча Россия — Бразилия покинули «Лужники» за 44 минуты



DelPieroPieroSPB:

— За 44 минуты до конца матча.

Ал. Миранчук: не сказал бы, что сборная Бразилии — это космический уровень



ukus-suaresa:

— А «Атлетико» вообще ни о чём.

Mirror поставил Россию на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018



Acmilan:

— Сомневаюсь, что есть 8 более слабых команд.

Райола: «Манчестер Юнайтед» сэкономил на покупке Погба € 100 млн



evgen033:

— На «Чемпе» соревнование между Селюком и Райолой?

Роджерс: за последний год «Селтик» потратил £ 7,4 млн, а «Зенит» – £ 89 млн



modzhahed:

— Гинер поперхнулся куриным бульоном.

Черчесов: если бы играли не с такой сильной сборной, результат мог быть лучше



wengerin:

— Если бы не соперники, мы бы всегда побеждали

Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию



micki22:

— Один мяч отыграли, осталось ещё пять.

Джано успешно перенёс операцию в Риме



argentina8814:

— У«Спартака» уже абонемент на визиты к Мариани.

Бывшему врачу «Спартака» Лю грозит до пяти лет тюрьмы за избиение школьника



obafem62:

— Он просто хотел ему показать «удар дракона».

Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме



argentina8814:

— Неправильно в хату вошёл.