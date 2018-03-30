Россия – Бразилия – 0:3. Он-лайн трансляция
— 2400 коментов на ветке — почему такой ажиотаж из-за тренировки сборной Бразилии?
Сборная России в Москве проиграла Бразилии со счётом 0:3
MaxSpartakMoscow:
— Всё было ясно заранее, но даже когда сборная достигла дна, снизу постучал Заболотный.
Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков
grupav:
— Саламыч только усы свои взрастил.
kandidov:
— Расцвели пышным цветом саженцы агронома Черчесова.
Менье: в «ПСЖ» многое изменится. Например, тренер
qwertyqwertyqwerty:
— Денисов: В сборной России многое изменится после ЧМ. Например, тренер.
Мэрия Москвы: болельщики матча Россия — Бразилия покинули «Лужники» за 44 минуты
DelPieroPieroSPB:
— За 44 минуты до конца матча.
Ал. Миранчук: не сказал бы, что сборная Бразилии — это космический уровень
ukus-suaresa:
— А «Атлетико» вообще ни о чём.
Mirror поставил Россию на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018
Acmilan:
— Сомневаюсь, что есть 8 более слабых команд.
Райола: «Манчестер Юнайтед» сэкономил на покупке Погба € 100 млн
evgen033:
— На «Чемпе» соревнование между Селюком и Райолой?
Роджерс: за последний год «Селтик» потратил £ 7,4 млн, а «Зенит» – £ 89 млн
modzhahed:
— Гинер поперхнулся куриным бульоном.
Черчесов: если бы играли не с такой сильной сборной, результат мог быть лучше
wengerin:
— Если бы не соперники, мы бы всегда побеждали
Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию
micki22:
— Один мяч отыграли, осталось ещё пять.
Джано успешно перенёс операцию в Риме
argentina8814:
— У«Спартака» уже абонемент на визиты к Мариани.
Бывшему врачу «Спартака» Лю грозит до пяти лет тюрьмы за избиение школьника
obafem62:
— Он просто хотел ему показать «удар дракона».
Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме
argentina8814:
— Неправильно в хату вошёл.