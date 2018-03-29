Самый востребованный игрок в сборной России прямо сейчас

Шесть игр провела с октября по март сборная России, не считая дружественного спарринга с «Динамо». А поскольку следующий матч она сыграет уже вне рамок клубного сезона, по окончании всех отечественных и европейских турниров, с австрийцами в Инсбруке, можно подвести некие итоги. Допускаю, что некоторые из них вас удивят.

Высокая текучка кадров в сборной – давно ни для кого не новость. Черчесов ищет – оптимальные кандидатуры, функционирующие связки – не находит и продолжает поиск. Травмы лидеров естественным образом способствуют интенсификации процесса. После матча с французами счёт людям, выходившим на поле в этой кампании с двуглавым орлом на груди, перевалил за три десятка: Швец получил 31-й номер в списке, Черышев – 32-й.

При таком круговороте людей в Новогорске говорить о стабильности состава даже на коротком, шестимесячном отрезке между Кореей и Францией не приходится. И следующая цифра это красноречиво подтверждает. Только четыре футболиста приняли участие во всех шести матчах. И лишь двое неизменно выходили в основе – тёзки Смолов и Кудряшов. Последний и стал чемпионом мини-цикла по игровым минутам.

Лидеры сборной по количеству матчей в сезоне-2017/18*



— 6

— 6

Александр Ерохин — 6

Алексей Миранчук — 6

Антон Заболотный — 5.



* Без учёта спарринга с «Динамо». Фёдор Кудряшов — 6 Фёдор Смолов — 6Александр Ерохин — 6Алексей Миранчук — 6Антон Заболотный — 5.

Лучший снайпер РФПЛ двух последних сезонов и главный претендент на третью «бутсу» ненамного, а всё же отстал от защитника. Казанский Фёдор наиграл в этих матчах 518 минут (95,9% от максимума), краснодарский – 504. Не сломайся Джикия, Васин и Кокорин, тоже вышли бы на плюс-минус аналогичные показатели, но мы же толкуем о вещах практических, а не теоретических.

Кудряшовская востребованность тем удивительнее, что прежние тренеры федерального масштаба вообще не видели его в своих тактических схемах. Долгое время и на клубном уровне творилась схожая ерунда: «Спартак» не единожды отправлял защитника с глаз долой в аренды, пока с концами не спровадил в Грозный. Ноль игр за национальную команду в 29 лет подкреплял распространённый миф о заурядности футболиста Кудряшова. А потом сборную принял Черчесов – и всё поменялось…

Кудряшова принято считать человеком Бердыева. Есть такая категория футболистов, преданных Курбану Бекиевичу и эффективных только в рамках его системы. Правдоподобное утверждение, но верное лишь наполовину. С таким же успехом Кудряшова вправе причислить к своим ученикам Черчесов – со Станиславом Саламовичем Федю связывает как минимум не меньше радостных воспоминаний. Этому тренеру он тоже очень, очень многим обязан.

Не Черчесов первым завёл 20-летнего мальчишку в основу «Спартака» — это сделал Федотов. Черчесов не зачехлил дублёра, как это часто бывает при тренерской пересменке, не забыл, пока тот лечился от тяжёлой травмы.

Лидеры сборной по количеству игровых минут в сезоне-2017/18



— 518

— 504

Виктор Васин — 315

Георгий Джикия — 315

Александр Ерохин — 294

Александр Кокорин — 290

Игорь Акинфеев — 270

Андрей Лунёв — 270. Фёдор Кудряшов — 518 Фёдор Смолов — 504Виктор Васин — 315Георгий Джикия — 315Александр Ерохин — 294Александр Кокорин — 290Игорь Акинфеев — 270Андрей Лунёв — 270.

Их совместная история началась драматично. В первом тайме встречи с «Сатурном» молодой защитник был по тревоге поднят с лавки в связи с травмой румына Шоаве, а уже в середине второго сам с гримасой боли и залитым кровью лицом ковылял в раздевалку. Красная карточка ганскому сорвиголове Илиассу Шилле успокоила гнев красно-белых трибун, явление нарушителя с извинениями в больницу облегчило душевные страдания молодого защитника. Но чемпионат на этом для Кудряшова закончился – только еврокубок в конце года и зацепил.

Дождавшись выздоровления Фёдора, Черчесов продолжил внедрять его в первую команду. О степени доверия тренера недавнему дублёру исчерпывающе скажут 180 минут против «Марселя» в 1/16 финала Кубка УЕФА. В «ответке» Кудряшову пришлось помучиться с неуловимым малышом Вальбуэна – и ничего, справился. Всего-то одного гола москвичам не хватило, чтобы превратить безнадёжные выездные 0:3 в суммарные 3:3 и продлить развесёлое действо ещё минимум на полчаса.

Кудряшов: Веллитон надел пульсометр на собаку, но Карпин раскусил Защитник «Ростова» в редакции «Чемпионата» рассказал о желании играть с «МЮ», не быть «убийцей» и странной селезёнке Зобнина.

Кто знает, как сложилась бы судьба Черчесова в любимом клубе, не завали «Спартак» домашний матч с киевским «Динамо». Такого пинка от принципиального противника – 1:4 в «Лужниках» – Федун не стерпел. К тому времени как Фёдор вернулся из первой аренды, в соседние «Химки», за главного в «Спартаке» уже был Карпин, тренер и директор в одном лице.

Второй раз они воссоединились летом 2012-го в Грозном – с тем, чтобы взбудоражить страну лидерством осенью и занять наивысшее место в истории «Терека»/«Ахмата» весной (восьмое). Увы, и этот союз был недолог – по окончании сезона тренера попросили с занимаемой должности.

Расцвет игрока Кудряшова под бердыевским присмотром совпал с высшей точкой карьеры тренера Черчесова – а что может быть почётнее права готовить главную команду страны к домашнему «миру»? Синхронно они и дебютировали в ней: один – на лавке, другой – на поле. В Турции в августе 2016-го.



С тех пор Фёдор – в обойме. Старые связи? А что такого, и они – тоже. Любой тренер при прочих равных предпочтёт кандидата, которого лучше знает и в котором уверен. Никакого протекционизма – обыкновенная практичность. А надёжность Кудряшова Черчесовым испытана неоднократно, в разных командах и обстоятельствах.

Это серьёзный, но не единственный аргумент в пользу Фёдора. Есть и другие. Он опытен, но ещё не стар; самоотвержен (многострадальный, дважды поломанный нос не даст соврать), дисциплинирован. Много ли вам известно защитников с таким набором характеристик в РФПЛ? Российских защитников моложе 35 лет, постоянно играющих в три центральных, и – важное уточнение – в кондиционном состоянии. Нет? Вот и выходит, что при всём (мнимом) богатстве выбора альтернативы Кудряшову просто нет. Это единственный уцелевший фрагмент оборонительной стены, старательно воздвигавшейся тренером весь прошлый год и разрушенной двумя «крестами» в начале 2018-го.



Пожалуй, Кудряшов и является самым точным олицетворением современной сборной России. Вернее, той сборной России, какой её видит Черчесов. Пускай не слишком гибкой тактически и искусной технически, но максимально работоспособной и боевитой. Уроженец рабочего сибирского посёлка Мамакан под параметры тренерского поиска идеально подходит. Черчесов был бы только счастлив, если бы таких Кудряшовых в чемпионате России было как можно больше. Исполнительных, ответственных и… не слишком болтливых.