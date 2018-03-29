Как клубы РФПЛ пережили паузу на матчи сборных

«Локомотив»

Лидер чемпионата отправился на сборы в Сочи. Там «Локомотив» сыграл контрольный матч с «Рубином», который закончился минимальным поражением (0:1). Единственный гол в матче забил бывший «железнодорожник» Жемалетдинов.



Но и в Москве работа кипит: клуб занялся открытием нового фирменного магазина, а ещё удачно повернул в свою сторону ужасную безалаберность «Амкара». Из-за проблем на стадионе в Перми гостевой матч с командой Евсеева «Локо» сыграет на собственном стадионе в Черкизово: чемпионство всё ближе.

Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве на «РЖД Арене»

«Спартак»

Пока на стадионе «Открытие Арена» тренировалась сборная Бразилии, в жизни «Спартака» случилась уйма интересных событий. Например, на одну из тренировок с бразильцами отправилась молодёжь красно-белых: компенсировать нехватку футболистов.



Шуточная пресс-конференция с детьми, меморандум с мини-футбольным «Спартаком» и матч ветеранов клуба с участием Сергея Лаврова: пауза на сборные не прошла зря. А ещё Массимо Каррера получил приз «Золотая скамья», которым Федерация футбола Италии награждает тренеров, успешно работающих за границей.

«Хочешь сравнить Карреру с водителем»? «Спартак» спасает наш футбол Луис Адриано, Ребров, Ещенко, Джикия и Трахтенберг вернули России позитив.

Тренировки «Спартак» проводил на базе в Тарасовке. В общую группу вернулись Боккетти, Зе Луиш и Тимофеев. В то же время список травмированных пополнил Джано Ананидзе: в матче за Грузию он получил травму «крестов» и выбыл на долгий срок.

ЦСКА

«Армейцы» провели паузу на своей базе в Ватутинках, где сыграли контрольный матч с «Рязанью». Дубль Чалова, гол Жамалетдинова и реализованный Витиньо пенальти: ЦСКА победил 4:0.



Также ЦСКА продал все стандартные квоты билетов на матч с «Арсеналом»: теперь в наличии остались только «випы». Отдельно отметим поездку представителей клуба в Красноярск, там тренеры детско-юношеской школы провели мастер-класс для местных ребят.

«Если позовёт ЦСКА, приеду, посмотрю на Акинфеева и постараюсь стать первым» Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня рассказал «Чемпионату» о возможном переходе в ЦСКА и удачной игре против «Спартака».

«Краснодар»

«Быки» не стали никуда уезжать и вместо этого решили провести Кубок WAFF на своём стадионе. По сути, это был матч между «молодёжкой» и основой клуба. Основа смогла победить лишь в серии пенальти, а формат Кубка полностью оправдал себя: матч посетили 17 333 болельщика! Такое и в матчах РФПЛ увидишь не часто.



Из других новостей – клуб анонсировал экспериментальный набор девочек на обучение с сентября и рассказал о планах построить два новых манежа в академии. Болельщики тем временем выбрали лучшим игроком марта Андреаса Гранквиста.

«Зенит»

Питерцы по примеру «Краснодара» остались в своём городе и провели двусторонку со второй командой – «Зенит-2». Десятки тысяч людей на матче не собралось, а встреча завершилась вничью (2:2). На дубль Панюкова основа ответила голами Ригони и Кришито.



Время в культурной столице не проходило зря: клуб отправил воспитанников академии в Государственный Русский музей. Президента клуба Сергея Фурсенко избрали в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов. Этот орган напрямую представляет интересы ФК на европейском уровне.

«Уфа»

Уфимская команда провела товарищескую встречу с клубом «Металлург» (Аша). Матч завершился разгромной победой «Уфы», голы на счету Стоцкого, Аликина и Никитина. Но самая главная новость состоит в том, что гендиректор клуба Шамиль Газизов рассказал о договорённости по новому контракту Сергея Семака: молодой тренер продолжит работу в «Уфе».

«Арсенал»

«Канониры» не стали проводить контрольные игры в паузе на матчи сборных. Из интересных мероприятий – открытие региональной футбольной лиги и Кубок по киберфутболу, который посетили футболисты «Арсенала». На нём Сергей Ткачёв в очередной раз признался в любви к Counter Strike и выразил личный респект за развитие киберспорта в России.

«Урал»

«Урал» был в числе самых активных команд по части спаррингов. На сборе в Кипре клуб провёл сразу три матча против местных клубов: причём два из них – в один день. Сначала была победа над «АЕЛ» (2:0), затем «Урал» вдоволь поиздевался над «Кармиотиссой» со счётом 9:1, а завершилось всё разгромом «АЕЗ» (4:1)

«Рубин»

Казанцы, как и московский «Локомотив», решили провести паузу на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Свой единственный товарищеский матч «Рубин» сыграл с «железнодорожниками». Подопечные Курбана Бердыева, как уже говорилось, одержали минимальную победу, благодаря голу экс-футболиста «Локо» Рифата Жемалетдинова.



А вот в самой Казани не всё так радужно. Поле арены «Рубина» вновь меняют. Из-за этого два ближайших домашних матча клуб проведёт на повидавшем «Барселону» стадионе «Центральный». Также из «Рубина» в качестве свободного агента ушёл полузащитник Ильзат Ахметов.



Ну и плюс ко всему деятельностью руководства команды заинтересовался Следственный комитет. Нескольких футболистов даже вызвали на допрос.

«Ростов»

Благоприятные погодные условия позволили донскому клубу провести этот небольшой перерыв дома. В ходе подготовки к игре с ЦСКА ростовчане на стадионе «Олимп-2» сыграли контрольный матч с «Ахматом». «Ростов» уступил со счётом 0:2.



Помимо этого, стала известна дата первого домашнего матча на новом стадионе «Ростов-Арена». Произойдёт это 15 апреля, когда в Ростов-на-Дону приедет «СКА-Хабаровск». Игра будет тестовой. Именно поэтому на трибуны пустят только 13 тысяч болельщиков. Всего же планируется три тестовых матча перед чемпионатом мира. 29 апреля «Ростов» примет «Тосно», а 13 мая — «Урал».

«Ахмат»

Игровую паузу в чемпионате «Ахмат» заполнил двумя товарищескими матчами. В обоих грозненцы были сильнее своих соперников. Сначала подопечные Михаила Галактионова обыграли любительский клуб «Вайнах» из города Шали — 2:1. А чуть позже в гостях взяли верх над «Ростовом» — 2:0.



Также во время перерыва появилось сообщение о том, что ближайший домашний матч «Ахмат» проведёт на стадионе имени Султана Билимханова. Причин переноса игры со «СКА-Хабаровск» на резервную арену руководство клуба не назвало.

«Динамо»

Из-за переноса матча 23-го тура РФПЛ на апрель «Динамо» отправилось готовиться к следующим играм на неделю раньше остальных. Тренировались москвичи на базе «Новогорск-Динамо». Там же был сыгран и единственный контрольный матч. В соперниках значился пермский «Амкар». За 90 минут команды забить голов так и не смогли.



Но всё-таки в игре был один интересный момент. Речь о форме, в которой вышел играть «Амкар». Дело в том, что грузчики пермского аэропорта не загрузили негабарит, в который красно-чёрные и сдали ящик с формой. В итоге с шортами и гетрами помогло «Динамо», а вместо игровых маек был тренировочный комплект с длинными рукавами.

«Анжи»

В отличие от «Динамо», махачкалинцы свой матч 23-го тура провели, обыграв «Тосно». После этого Вадим Скрипченко дал футболистам сразу четыре выходных. По их истечении команда возобновила тренировки, начав планомерную подготовку к гостевой игре с «Краснодаром». В ходе неё «Анжи» провёл спарринг против клуба ПФЛ «Легион Динамо». Как ни странно, менее звёздный оппонент выиграл со счётом 2:1.



Также стало известно о небольших изменениях в составе махачкалинского клуба. Нападающий Павел Долгов до конца 2018 года на правах аренды будет выступать за «Торпедо БелАЗ».

«Тосно»

У клуба из Ленинградской области всё довольно печально. Перед паузой они уступили прямому конкуренту в борьбе за выживание. Плюс проблемы с финансами больно бьют по команде. РФС наложил на «Тосно» запрет на регистрацию новых футболистов.



Руководство лиги пересмотрит этот вопрос после того, как клуб выплатит задолженности по контракту и проценты за задержку выплаты футболистам Дмитрию Богаеву и Максиму Палиенко. Также «Тосно» должен погасить задолженность по соглашению о расторжении контракта перед Младеном Кашчеланом и перечислить ему проценты за задержку выплаты.



Что касается футбола, то паузу клуб провёл в Белеке. Во время сбора тосненцы сыграли один матч. Соперником был «Аланьяспор». Команды в полной мере продемонстрировали умение забивать, завершив встречу со счётом 2:2. В составе российского клуба отличись Вагиз Галиулин и Нуну Роша.

«Амкар»

После сухого контрольного матча с московскими динамовцами, о котором уже упоминалось, пермяки получили несколько выходных. Игроки, за исключением «сборников», собрались на базе 22 марта и начали подготовку к серии апрельских игр в чемпионате России. Апрель у «Амкара» будет насыщенным: за 30 календарных дней команда проведёт, с учётом перенесённого поединка с ЦСКА и самого дальнего выезда в Премьер-Лиге в Хабаровск, шесть матчей.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане, так же как и «Тосно», провели сбор в Турции. На нём футболисты «СКА-Хабаровск» сыграли один контрольный матч с «КАМАЗом». Подопечные Рината Билялетдинова победили со счётом 1:0. Это первая победа хабаровчан за последние четыре игры под руководством нового главного тренера.