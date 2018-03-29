«Лацио» перевёл 2 миллиона евро мошенникам. Как такое возможно?

Для ограбления футбольного клуба нужно не так много. Просто электронная почта.

Что произошло?

Итальянское издание il Tempo сообщило, что мошенники ограбили «Лацио» на 2 млн евро. Хакеры прислали поддельное письмо, представившись представителями голландского «Фейеноорда» и предоставив ложный банковский счёт в Нидерландах. Голландскому клубу римляне должны были выплатить 2 млн евро за трансфер Стефана де Врея.

Защитник перешёл в «Лацио» ещё в 2014 году, но окончательно клуб должен был расплатиться только спустя почти четыре года. Римляне заявили, что деньги переведены. Голландцы настаивают, что ничего не получали.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Досье уже лежит на столе заместителя прокурора Эдмундо де Грегорио. Удалось отследить движение денег и установить: счёт, на который были переведены 2 млн, к «Фейеноорду» отношения не имеет.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что подозреваемый – испанец.

Как отреагировали социальные сети?

Болельщики удивляются, насколько легко было мошенникам убедить «Лацио». Шутят, что достаточно было написать:



«Лацио»… Стефан де Врей… 2 миллиона… говорите со мной»

В социальных сетях пишут, что это настолько же невероятная ситуация, как сломавшийся факс при сорвавшемся трансфере де Хеа.

Де Хеа и товарищи по несчастью. Как срывались футбольные переходы Случай с де Хеа далеко не первый, когда переход игрока из клуба в клуб срывался из-за нефутбольных обстоятельств.

Итальянцы шутят, что это самое крупное жульничество с тех пор, как удалось отправить Поля Погба в «МЮ» за 105 млн евро.

Как наживались на футболе в России?

У нас жертвами мошенников становились чаще футболисты, нежели клубы. Например, Александр Кержаков. Лучший нападающий в истории сборной России вложился в строительство нефтеперерабатывающего завода. Он передал более 300 млн рублей бизнесмену Михаилу Сурину, который сейчас осуждён по статье «мошенничество в особо крупных размерах».

А недавно главный нападающий уже нынешней сборной России потерял почти 200 млн рублей. Фёдор Смолов купил квартиру в элитном жилом комплексе в Москве. Недвижимость оказалась в залоге у банка.