Уткин – Дзюбе: больной поправится, а дурак останется дураком навсегда

Известный футбольный комментатор Василий Уткин в своём «телеграм»-канале ответил нападающему Артёму Дзюбе, ранее назвавшему журналиста больным и пожелавшему ему скорейшего выздоровления.

«Дорогой Артём Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артём! Артёмушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет – в четвёртый! Засим замолкаю. Черти с младенцами не связываются», — написал Уткин.

Дзюба: мне жалко Уткина, желаю ему поскорее выздороветь

Судья Карасёв будет обслуживать матчи чемпионата мира — 2018

Матчи чемпионата мира 2018 года в России будут обслуживать 36 главных арбитров и 63 ассистента. Арбитры представят 46 различных стран, сообщает официальный сайт ФИФА. В этот список попали российские арбитры — главный судья Сергей Карасёв и лайнсмены Тихон Калугин и Антон Аверьянов.



С этого момента и до самого чемпионата мира, который начнётся в июне, судейский департамент ФИФА будет оценивать эффективность работы каждого из назначенных главных арбитров, помощников арбитров и видеоассистентов и оказывать им поддержку, чтобы как можно лучше подготовить их к турниру.

После семинара в Коверчано все арбитры отправятся на итоговый подготовительный семинар, который состоится в Москве в штаб-квартире арбитров чемпионата мира за 10 дней до начала турнира и на котором также будет обсуждаться тема использования системы VAR.



С полным списком главных судей и их ассистентов можно ознакомиться на сайте ФИФА.

«Атлетико» хочет повысить сумму отступных за Гризманна до € 200-300 млн

Руководство мадридского «Атлетико» намерено договориться с нападающим Антуаном Гризманном об изменениях условий контракта.



По сообщениям Mundo Deportivo, клуб надеется удержать форварда и предлагает ему значительное повышение годового оклада. Однако, если Гризманн не согласится продлевать контракт и заявит о желании покинуть клуб, «матрасники» хотят повысить сумму отступных в контракте француза. В летнее трансферное окно Гризманна можно будет выкупить за € 100 млн, однако по соглашению, заключённому при переходе игрока в «Атлетико» из «Реала Сосьедад», бывшему клубу футболиста достанется 20% общей суммы. Таким образом, летом на счёт мадридцев может поступить лишь € 80 млн. В связи с этим руководство «матрасников» намерено договориться с футболистом о повышении суммы отступных до € 200-300 млн.

«Атлетико» и «Барселона» заключили джентльменское соглашение по Гризманну

СМИ: Смолов хочет оформить переход в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов хочет оформить свой переход в «Вест Хэм Юнайтед» до старта чемпионата мира–2018, который пройдёт в России летом, сообщает Sky Sports.



По информации издания, стоимость трансфера российского форварда, который намерен покинуть «Краснодар», оценивается в районе £ 10-13 млн (около € 11,4–14,85 млн). Также отмечается, что в приобретении Смолова заинтересован «Марсель», однако сам футболист предпочитает переезд в Лондон. Источник, который близок к окружению Смолова, комментируя возможный переход, сообщил, что «Вест Хэм» может закончить холодную войну болельщиков клуба с руководством, если приобретёт Фёдора.



В нынешнем сезоне РФПЛ Смолов принял участие в 16 матчах за «Краснодар», в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Самый востребованный игрок в сборной России прямо сейчас И это не тот Фёдор, о котором вы, возможно, подумали.

Месси может пропустить матчи «Барселоны» с «Севильей» и «Ромой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, пропустит гостевой матч 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который пройдёт 31 марта на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», сообщает AS.

По информации издания, аргентинский футболист сегодня, 29 марта, провёл только часть утреннего тренировочного занятия команды. Отмечается, что у Месси проблемы с приводящими мышцами правого бедра, в связи с чем почти наверняка он не поможет каталонцам в предстоящем матче. Под вопросом и участие нападающего в первом домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ромой», который состоится 4 апреля.

Фото: twitter.com/GregGavalas

Саввиди вынесен трёхлетний запрет на посещение футбольных матчей

Президенту ПАОК Ивану Саввиди вынесен трёхлетний запрет на посещение футбольных матчей из-за инцидента во время домашнего матча чемпионата Греции с АЕК. Об этом сообщила пресс-служба греческого первенства.



На последних минутах «двуглавые орлы» забили гол, который должен был стать победным. Однако судья Георгиос Коминис отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Маурисио. Хозяева не согласились с решением Коминиса и отказались продолжать матч. На поле возникла заварушка с участием игроков обоих клубов. В дело вмешался Саввиди, спустившийся с трибун. При этом фотографы засняли его с огнестрельным оружием.



Чемпионат Греции, прерванный из-за инцидента, возобновится в ближайшую субботу, 31 марта.