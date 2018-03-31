«Не гонюсь за имиджем, а хочу помочь молодым». Билялетдинов покинул Хабаровск

«СКА-Хабаровск» почти в ФНЛ. И это не тот случай, когда команду жалко. Трибуны в Хабаровске чаще пусты, в графе ударов по воротам бывают нули, а в игре ощущается беспросветность. Непонятно одно: зачем это всё понадобилось Ринату Билялетдинову? Вряд ли дело в том, что он любит долго и часто летать. Сам он объясняет, что ему не важен собственный имидж, просто он хочет помочь молодым футболистам стать лучше.

«Доигрывать в глухой обороне — не мой выбор»

— «СКА-Хабаровск» начал вторую часть сезона с трёх поражений подряд. Чем вы это объясните?

— Наверное, могло сложиться иначе. В Кубке не надо было доводить до лотереи, с «Тосно» не допускать труднообъяснимую результативную ошибку. Вполне могли не проиграть и «Спартаку». А вот с «Уралом» было сложнее. Беру ответственность на себя: первый тайм сыграли не так, как я планировал. Дал шанс неигравшим футболистам проявить себя и поставил под них рискованную, более открытую схему. Решил: сыграем так. Пропустили с углового, и в перерыве нам пришлось перестраиваться.

— Что вы сделали?

— Формально схема стала более атакующей, выставил двух нападающих. В перерыве перебирал в голове: 5-3-2, 3-5-2, 4-4-2, другие вариации. Варианты вариантами, но есть схемы, под которые не всегда подходят исполнители на разных позициях. Ну не получается у людей, им некомфортно! Может, потому что не так часто играли по этой схеме. Возможно, они по-другому заточены.



До матча передо мной стояла дилемма: играть в пять защитников, четыре хава и одного нападающего? Играть на ничью, с надеждой что-то зацепить на стандарте или контратаке? Или же изначально сыграть в атакующий футбол, рискуя получить скоростную контратаку соперника. Жалко что не так много времени у меня — всего 10 матчей. Ребятам надо поиграть в современный футбол, искать счастья у чужих ворот.



Ну вырвали бы мы у «Урала» ничью, это не спасло бы от очкового отставания. Надо было рисковать: выставил схему с четырьмя защитниками, насытил среднюю и переднюю линии, чтобы забивать. Но забивать в Премьер-Лиге не то же самое, что в ФНЛ.

— Жалеете, что рискнули?

— Нет, доигрывать сезон в глухой обороне — не мой выбор. Хочется, чтобы ребята хлебнули атакующего футбола. Пока не получается. У тех, кто пересидел в молодёжном составе или в ФНЛ, есть небольшой, на первый взгляд, но очень трудновыводимый комплекс. На тренировках всё получается, а в игре нет. Присутствует переоценка соперника и недооценка себя. Игрок делит свой потенциал на два.

— Как с этим бороться?

— Беседовать и моделировать. Разбираем ошибку с «Тосно», спрашиваю: «Почему ты это не сделал?» Не знает, что ответить. Или другой эпизод, показываю видеозапись, напоминаю, что мы делали упражнения именно на этот тактический элемент. Человек сам себе удивляется и не понимает — почему он побежал не в ту зону, про которую мы говорили? Ошибка, и мы сорвали позиционную атаку, в другом моменте не вышли в контратаку. Это есть в каждом матче. Теряем мяч и уверенность в своих силах. Люди в такие моменты могут превратиться в «отбойщиков» – мяч повыше и подальше.

«Играли со «Спартаком» в два часа ночи по хабаровскому времени»

— Чем вызвано массовое омоложение состава в зимнее трансферное окно?

— Обязательно надо было встряхнуть команду, влить свежую кровь, добавить скорости. Затащить сюда опытных, мотивированных и качественных игроков в хорошем возрасте сложно. Им надо обеспечить лучшие финансовые условия по сравнению с другими клубами. Поэтому мы вынуждены растить, воспитывать, готовить собственные кадры. На флажке подписали только Канунникова, да и то по причине юридических перестановок в «Рубине». Не знаю, поехал бы он в Хабаровск, не уговори я его лично, заручившись поддержкой первых лиц клуба. В Казани у него не было бы столько игровой практики, сколько есть сейчас в СКА. Здорово, что хотя бы на эти 10 туров Максим с нами. Он поможет СКА и остальным ребятам подтянуться к уровню Премьер-Лиги.

— Пытались привезти в Хабаровск иностранцев?

— Вели переговоры с легионерами, с другими россиянами. Но как только доходило до подписания, они растворялись.

— С кем именно?

— С Жоаозиньо, Лаборде, Жигулёвым, Жировым, Бариновым. Разговаривали с россиянином Лысцовым из «Бенфики». Контактировали с одним бельгийским форвардом. Габаритный парень, под два метра. Смотрели игрока в Швеции — африканца. Вылитый Муса, сумасшедшая скорость. Ещё был нигерийский форвард. Он на контракте с «Манчестер Сити», но не играет. Пытались взять игрока сборной Сербии Катаи. Всё двигалось, двигалось — но, увы, сорвалось.

— В чём основная причина?

— В длительных перелётах, конечно! Слетайте восемь часов туда, восемь – обратно. Почувствуете всю «прелесть» смены часовых поясов. К примеру, мы играли в Москве со «Спартаком» в два часа ночи по хабаровскому времени.



К длительным перелетам можно привыкнуть, но какой ценой? Снижается функциональная готовность, скрадывается тренировочное время, особенно когда летишь на восток. Прилетаешь – семи часов уже нет, плюс нужно время на восстановление после полёта. Теряешь целый тренировочный день, а иногда и два.



По итогу, если уж привозить иностранца, то на позицию лидера. Зачем брать легионеров среднего уровня? Надо своих футболистов готовить, российских. Тогда и вложения дадут отдачу, и в Хабаровск люди поедут, чтобы прибавить в мастерстве и сделать шаг вперёд в карьере.

— Кто те футболисты, которых вы подписали?

— Макаров – чемпион и призёр чемпионата Европы, хабаровский воспитанник. Кабутов, Карпов, Самсонов, Богаев – только что прошли молодёжную сборную России, до этого юношеские. Махатадзе – призер чемпионата Европы. Колесниченко считается одним из самых перспективных игроков в своем возрасте. Канунников – игрок сборной России, участник ЧМ-2014 и КК-2017. Это – молодые россияне, которые хотят заявить о себе. Они в хорошем возрасте, чтобы прогрессировать. Наше дело им помочь. Надеюсь в результате ребята смогут помочь клубу и привлечь внимание тренеров сборных. Это будет одним из показателей нашей работы. А поигравшие в РФПЛ и своих сборных Тубич и Аделейе должны добавить нам надежности в обороне.

«Левников повёлся на артистизм Максимовича или ждал его»

— Какую задачу руководство СКА ставило перед вами, когда приглашало в команду?

— Многие считали, что СКА — «убитая» команда. Удивлялись: «Ты зачем рискнул своим имиджем?». Я отвечал: «Не гонюсь за имиджем, а ищу возможность помочь молодым ребятам стать чуть лучше. Имидж? Вон, Петраков сколько сил отдал «Томи», но поднял нескольких молодых игроков. Можно назвать и другие команды, покидавшие высший дивизион. Чего стоит только «Динамо»! «Арсенал» вылетал и возвращался, сейчас вот вернётся «Оренбург», «Крылья Советов» дёргались постоянно туда-сюда.



СКА — серьёзный и интересный проект, с которым в случае худшего, через год можно вернуться в Премьер-Лигу. Эти ребята способны играть в РФПЛ. Если бы они смогли применять в играх то, что делают на тренировках, всё бы было совершенно иначе. Умение перенести тренировочный эффект в официальные матчи и определяет во многом класс игрока. Плюс нехватка опыта. Моя задача — повысить их квалификацию, сделать так, чтобы парней не списали в 27-28 лет.

— Довбню вряд ли спишут. Им якобы интересуется ЦСКА.

— Вратарь всё-таки не полевой игрок. Он и в первом круге со «Спартаком» провёл чудесный матч, и сейчас. Показал высокий уровень, надо его держать. В этой ситуации важна работа тренера вратарей. В данном случае Дмитрия Тяпушкина. При нём ребята прибавляют. Рад, что Довбня привлёк внимание, и это совсем не беспочвенно. Упорный труд всегда даёт результат.

— У болельщиков много претензий по игре в обороне. Почему СКА много пропускает?

— В последнем матче я рискнул сыграть в три защитника. Может, и проскочило бы, но допустили ошибки. В случае со вторым голом скажу так: когда свой защитник борется с соперником на втором этаже, третий в «драке» не участвует. Но желание выиграть борьбу и помочь партнёру пересилило расчётливость. Останься тот футболист в своей зоне — мяч прилетел бы к нему, и гола бы не было. 0:1 – счёт зыбкий, могли отыграться. Третий гол тоже пропустили из-за грубейшей позиционной ошибки, игроки не разобрались, понадеялись друг на друга. Однако я от своего решения не отказываюсь. В нашем положении надо пробовать, рисковать. Уверен, наши футболисты могут заиграть в Премьер-Лиге, а не просто так высунуть нос и провалиться обратно.

— После матча со «Спартаком» сильно расстроились?

— Да, было ощущение некоей несправедливости. Мы не пропустили по игре. Штрафные, как в случае с голом, в обратную сторону не давались. Единоборства и столкновения судья расценивал по-разному. И мнения судейского корпуса разошлись по ключевому эпизоду. Не каждый контакт является фолом. Если игрок крикнул, изобразил, упал — это не значит, что было нарушение. В том случае скорее надо было дать жёлтую Максимовичу за симуляцию: настолько картинно он упал. Судья повёлся на артистизм серба или ждал его. А может, просто не разобрался в эпизоде. Но нарушения правил, чтобы так упасть, там не было.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Наверняка кому-то комфортнее в тенёчке ФНЛ»

— Не так давно «Луч-Энергия» чуть не снялась с чемпионата. Деньги нашлись в последний момент. Как ведёт себя руководство СКА с точки зрения выплат?

— То, что я увидел за несколько месяцев, – образцовый подход, о котором могут мечтать многие клубы. Задержек нет никаких. Премиальных пока ещё не было, мы ничего не выиграли. В Хабаровске своя система. Придерживаюсь мнения, что хорошая работа заслуживает премии. Будет она или нет, решать руководству, но сначала надо хорошо сыграть. Без детских ляпов.



Отдельно хотел бы выразить благодарность главе попечительского совета «СКА» Аркадию Николаевичу Мкртычеву. Он очень горячо болеет за футбол! Относится к клубу как к своему детищу. Я был приятно удивлён этим. Он хочет поднять команду на уровень Премьер-Лиги, сделать что-то глобальное, выстроить футбольную инфраструктуру. Это сложно, но стремление подтянуть Хабаровский край на более высокий уровень заметно невооруженным взглядом.



Помимо должности в клубе, он работает в руководстве края. Во всю идёт строительство: появляются высотные дома, набережную шикарную выстроили. Не был в Хабаровске с 80-х годов – разница, как небо и земля! Это не дежурный комплимент, заметен прогресс. Роль Мкртычева важна как в общественной сфере, так и в спортивной. Гигантский плюс, что такой человек находится у руля нашей команды.

— Сенатор Озеров интересуется делами клуба?

— Виктор Алексеевич знает предмет: все сложности комплектования, проблемы с перелётами. Озеров не контролирует каждый шаг, избегает мелочного опекунства, но часто задаёт вопросы. Контакт между нами есть. Говорю ему прямо всё, что происходит. Он воспринимает объективно. Чувствую поддержку Озерова.

— Вы считаете СКА соответствует уровню Премьер-Лиги?

— Знаете, в этом сезоне совершенно другой воздух футболисты глотнули. Иначе взглянули на себя городские и краевые структуры, примерив более высокий уровень отношения к футболу. Но к каждому игроку в душу не заглянешь. Наверняка кому-то комфортней в тенёчке ФНЛ. В РФПЛ цена успеха возрастает, но и цена ошибки тоже. Не каждый с этим справится.



Главная проблема – отсутствие уверенности в своих силах. Её даёт только победа. Добиться победы в Премьер-Лиге сложнее. Это совершенно другой уровень. Не ФНЛ, многие вещи здесь не проходят, а ошибки – не прощаются. Цель – выковырять из себя ФНЛ. Знаете, есть такой фильм с Александром Абдуловым — «Убить дракона». Смысл в том, что главный дракон сидит в самом человеке.

— На что рассчитываете в оставшихся матчах?

— Не позволю команде превратиться в доигрывающую. Надеюсь уловить желание игроков проявить себя. Возможно, близость финиша позволит им перешагнуть то, что им мешает. Не буду говорить про очки. Моя задача сделать футболистов чуть лучше. Необходимо наладить командные взаимодействия. На создание коллектива нужно время. Здорово, что игроков, которые бы махнули на футбол рукой, я у себя в команде не вижу. Но, если такие появятся, играть они не будут.

— В последнем матче сезона СКА сыграет с «Зенитом». Его исход может повлиять на чемпионскую гонку?

— Нет, «Зенит» отстал от поезда. Для них это будет борьба за медали. Первое место на 90% отдаю «Локомотиву».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Вряд ли «Спартак» сможет претендовать на золото в этом сезоне»

— Вы поработали с Сёминым. В чём его феномен?

— Интересно, где сейчас люди, которые кричали, что Палычу уже восьмой десяток и он отыгранный материал из прошлого века? Честь и хвала руководству клуба, которое не обращало на это внимание. Арагонес в 70 лет сделал Испанию чемпионом мира. Хайнкеса в 72 года вернули в «Баварию»– возродить победные традиции, хотя кого там только не было до него: Анчелотти, Гвардиола.



Отмечу, что «Локомотив» укомплектован, и не надо никого переучивать. Точечная селекция, качественные исполнители, мотивация, единая цель и тактический рисунок — слагаемые успеха Сёмина. Юрий Палыч вовремя сориентировался, на первоначальном этапе, играя в пять защитников, «Локомотив» не выигрывал. Даже «Амкару» и «Тосно» дома проиграли! Но, перестроившись на игру в четыре защитника, «Локомотив» стал добиваться результата.



Лишний игрок в средней линии – это возможность усиления атаки. В случае с «Локомотивом» – это стало решающим преимуществом над конкурентами. В команде сбалансированный коллектив — игроки поняли и приняли требования тренера. Что-то похожее есть только в ЦСКА. Но там ограниченный состав, а молодёжь лишь приближается к уровню мастеров. Сейчас там каждый на своём месте – и «армейцы» самые явные конкуренты «Локомотиву» в борьбе за золото.

— В чём ключевая разница между «Локомотивом» и «Спартаком» прямо сейчас?

— «Локомотив» силён коллективом, «Спартак» — индивидуальными действиями. У «Локо» есть Фарфан, Ари и Фернандеш, братья Миранчуки, но они вплетены в командную игру. У «Спартака» расчёт больше на индивидуальные качества Промеса, Зе Луиша и Адриано. Плюс игроков сборной России — Зобнина и Глушакова. Но сейчас «Локомотив» сильнее как команда. Это видно на поле, и подтверждается турнирной таблицей. Вряд ли «Спартак» сможет претендовать на золото в этом сезоне.

— Почему, на ваш взгляд, Промес перестал показывать свой прежний уровень?

— Держать уровень непросто: всегда есть проблемы с поддержанием мотивации. Во втором сезоне это особенно важно, в третьем – тем более. Не всегда удаётся восстанавливаться эмоционально и психологически. Малейшие сбои мгновенно сказываются на качестве игры.

«В Литве никто не строит козни Динияру»

— Как себя чувствует ваш сын Динияр?

— Ему хорошо в Литве. Давно он не испытывал такого душевного комфорта. Динияр отказался от зимних предложений и остался в «Тракае» как минимум до лета. В его действия не вмешивается никто, кроме главного тренера. В атакующих действиях команды сын занимает важную роль, и он очень рад этому. Ни президент, ни спортивный директор, ни администратор — никто не диктует ему, что делать, как готовиться или играть. Никто не строит козни, не устраивает хитрые комбинации, как в «Рубине». В Литве в этом плане более профессиональный подход.

— В Хабаровск Динияр не хочет?

— Это исключено. Даже если бы захотел, я был бы против. Хватит опыта с «Рубином». Чувствовал, чем это может кончиться. В итоге Динияр потерял целый год карьеры. Лучше обойдёмся без этого.