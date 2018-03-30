3 тактические находки от лучшей команды Премьер-Лиги на стандартах

Начиная с сезона-2013/14, когда Opta начала поставку статистики Премьер-Лиги в открытом доступе, лучшим сезонным результатом на стандартах были 13 забитых мячей – от «Зенита» Виллаш-Боаша и «Динамо» Черчесова. У петербуржцев штрафные-угловые были подмогой для лучшей атаки чемпионата, у «Динамо» – способом взламывать массированную оборону и главным тактическим ходом Черчесова. «Ахмат» образца текущего сезона готов побить рекорд – имея 8 матчей в запасе, грозненцы уже настреляли те же 13 забитых мячей. Всего два – с пенальти, ещё два – с прямых штрафных.

«У «Ахмата» стандарт почти как пенальти», – говорил Константин Савичев из СКА после матча, когда грозненцы подтвердили свою репутацию и дважды забили со стандартов. Угрожающую репутацию создал Олег Кононов, а Михаил Галактионов – фанат тактики, нагружавший игроков пост-анализом даже в юниорских командах «Динамо», – сохранил акцент на отработанные стандарты. При несбалансированной игре штрафные-угловые становятся ключом «Ахмата» к неплохим результатам. Грозненцы – единственная команда Премьер-Лиги, забившая со стандартов больше 50% голов, а опасность непрямых стандартов «Ахмата» (ударов после угловых и навесов со штрафных) – лучшая в лиге.

Любопытно, что грозненцы, в отличие от «Рубина» или «Ростова» при Валерии Карпине, не тренируют оригинальные розыгрыши. А Михаил Галактионов даже отрицал, что «Ахмат» осознанно готовит стандарты под слабости конкретных соперников. Секрет грозненцев прост – не изобретая велосипед, они делают три вещи, создающие перед воротами напряжение.

Максимально насыщай вратарскую и ближнюю штангу

Вне зависимости от соперника «Ахмат» плотно набивает штрафную, как конфетную коробку, и выстраивается на угловых примерно так, как на скриншоте ниже. Грозненцы насыщают ближнюю штангу, отправляя туда самых мощных игроков, и ставят кого-то (обычно двух игроков) на 11-метровую отметку. Меняться может только численность – в зависимости от хода матча, в меньшей степени от системы защиты соперника.

Для чего важно такое насыщение зон? Во-первых, мощный десант игроков на ближней штанге (обычно там Семёнов и Швец, против ЦСКА забегал Балай) дезориентирует и вратаря, и защиту. Защитникам приходится менять положение – более рослые или полезные в борьбе перестраиваются и тоже занимают ближнюю штангу. Вратарю сложнее выйти из ворот.

Во-вторых, это рождает обманку – так легче пробить с дальней штанги. Вся концентрация соперника направлена на ближнюю, вместо этого следует подача в менее насыщенный квадрат поля. Опять же, поднимите текст до скриншота: Анхель и Родолфо – два игрока на 11-метровой отметке – вдвоём находятся рядом с 11-метровой против одного зенитовца (Кузяев смотрит им в спину и затем переключается на забегание с линии штрафной). Они отталкиваются друг от друга, один стягивает на себя защитника, а второй свободно долетает до мяча.

Подавай так, чтобы вратарь не добрался

У «Ахмата» сразу два игрока, закручивающие мяч очень неудобно для вратаря. И Олег Иванов, и особенно Исмаэл делают навесы-головоломки: мяч поднимается высоко и закручивается так, что предсказать точку падения в штрафной очень сложно. На руку грозненцам играет и насыщение штрафной – они располагаются так, что голкиперу сложно выйти из ворот. Визуальный пример навесов, от Одисе Роши: когда мяч летит на ближнюю штангу, он резко опускается на ближней, и вратарю (как здесь Андрею Синицыну) сложно выйти на подачу. Понимание, как летит мяч и куда, приходит к вратарям только после достижения мячом верхней точки.

Контролируй всё пространство вокруг ворот

Правильные стартовые позиции игроков «Ахмата» дополняются правильным движением – и здесь грозненцы уже подстраиваются персонально под соперника, нанося удар по самой уязвимой зоне. Это фишка, которую Михаил Галактионов использовал ещё в юношеском футболе: так, сборную Англии он победил, тщательно разобрав её стандарты. «Знали, что во многих матчах группового этапа они играют зону при стандартных положениях, но определенное свободное пространство при подачах появляется. Необходимо было увести англичан на ближнюю штангу, чтобы освободить место для Татаева на дальней», – рассказывал Галактионов после матча. Даже во взрослом футболе редко разбирают эпизоды так кропотливо.

При подаче грозненцы одновременно начинают движение в разные зоны. Игроки на ближней штанге подскакивают ближе к мячу, её дополнительно насыщает ещё кто-то один (Семёнов или Балай), Анхель контролирует пространство в центре и все отскоки по центру, а Сампайо регулярно забегает на дальнюю штангу. Корректировки возможны, но здесь главное не положение конкретных игроков, а насыщение пространства в целом.

Насыщая ближнюю штангу, забегая на дальнюю, контролируя центр и используя неудобные для вратаря подачи, «Ахмат» максимально усложняет задачу соперника. До навеса невозможно предсказать, какую именно зону будут взламывать грозненцы – это становится ясно лишь во время движения атакующих игроков, когда мяч уже поднят в воздух. Так, в моменте на скриншоте Семёнов (№15) сделает лёгкое ускорение до подачи, но после навеса остановится, два игрока на ближней штанге останутся на месте, зато Анхель и Сампайо вдвоём полетят продавливать вратаря «Анжи» Лорию на дальней штанге. Следующий розыгрыш может строиться по-другому.

Если есть конкретная слабость, Кононов и Галактионов будут усиленно долбить в неё. Савичев из СКА сравнивал штрафные «Ахмата» с пенальти, но грозненцы с начала второго тайма стали создавать моменты, забегая на ближнюю штангу стараниями Семёнова и Швеца. Оба гола «Ахмат» организовал как раз после навесов на ближнюю. Аналогичная история – в матчах с ЦСКА, где мяч подавался на ближнюю, но всё пространство вокруг вратарской насыщалось другими игроками грозненцев. И в одном из моментов, когда ЦСКА чудом не пропустил, «Ахмат» как раз идеально насытил вратарскую – так, чтобы занести мяч в ворота, если не получится забить первым ударом. Ну… Одисе Роши почти занёс.

Тренерская находчивость спасает серый сезон «Ахмата». Значение стандартов для середняков и аутсайдеров сложно переоценить – так, «Оренбург» избежал прямого вылета в прошлом сезоне во многом из-за стандартов Благо Георгиева, а «Крылья Советов» воплощали стандарты в голы слабо. Сейчас история похожа – ближайший преследователь грозненцев по голам со штрафных и угловых, «Локомотив», отстаёт на 4 мяча. Если бы не стандарты, «Ахмат» со своим дисбалансом и раскисшей опорной зоной мог полноценно бороться за выживание.