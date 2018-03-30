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Сборной России напомнили о недопустимости кальяна и наркотиков

«Чемпионат»
От чего нужно отказаться сборной России. Смешно, но в списке есть кальян
Даже чай Акинфееву и Глушакову можно пить отнюдь не любой.
Футбол / Сборная России

РФС представил список рекомендаций для футболистов сборной России, актуальных в свете предстоящего чемпионата мира – и, вероятно, с поправкой на особенности нашей национальной команды. Среди них есть советы, мягко говоря, вызывающие улыбку. Мы решили наглядно показать, на какие «жертвы» придётся идти футболистам, которые будут защищать честь и достоинство страны на мундиале.

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