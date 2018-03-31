Колено болит у Криштиану. Роналду не сыграет с «Лас-Пальмасом»

Манчини пригласил болельщиков «Зенита» на открытую тренировку

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко обратился к болельщикам команды со словами благодарности за поддержку, а также объявил, что главный тренер команды Роберто Манчини пригласил их на открытую тренировку.



«Хочу поблагодарить, что нашли время и пришли пообщаться с командой. Этот сезон оказался довольно сложным для нас, потому что создаётся новая команда. Хочу, чтобы вы понимали: всё, что мы делаем, делаем для вас. Именно поэтому мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол. Не всё получается. Сегодня главный тренер не смог прийти, но он приглашает вас на открытую тренировку перед игрой с «Краснодаром». Мы абсолютно открыты. Хочу, чтобы мы встретились для делового мужского разговора. У болельщиков накопилось много вопросов, у нас тоже», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Фурсенко: Манчини преодолеет кризис, а если нет, зачем нам слабый тренер?

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что главный тренер команды Роберто Манчини пребывает в кризисе. При этом функционер выразил надежду, что итальянский специалист справится с положением.



«Искренне верю, что мы преодолеем кризис. У нашего тренера тоже кризис. Вспоминаю времена, когда в «Зенит» пришёл Дик Адвокат, у которого через год начались серьёзные проблемы. Но, как сильный человек, он их решил и преодолел трудности. Верю, что наш тренер преодолеет кризис. А если не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?



В команде очень хорошая атмосфера. Много ходит слухов, что иностранцы не дружат с русскими. Это всё враньё. У нас есть замечательный лидер среди аргентинских ребят. Паредес помогает ребятам адаптироваться к нашим условиям и чемпионату, к климату. Многие ехали и думали, что у нас простой чемпионат, а оказалось не так. Паредес — просто замечательный парень.



У Манчини трёхгодичный контракт. Он действующий тренер «Зенита». Никаких слухов нет. Ничего предполагать не хочу. Мы работаем по конкретному плану», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Федерация футбола Украины попросила УЕФА запретить символику ДНР и ЛНР

Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) с просьбой запретить символику Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской национальной республики (ЛНР) на футбольных матчах, сообщает пресс-служба ФФУ.



Отмечается, что 16 марта ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное дело по факту демонстрации символики ДНР во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтёр» (1:0), который состоялся в Риме 13 марта.



ФФУ также выразила благодарность болельщикам, которые 19 марта обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные институты.

«Спартаку» в Тарасовке вручили приз «Серебряная лань»

Сегодня на базе в Тарасовке «Спартаку» была вручена премия Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) «Серебряная лань» как лучшей команде 2017 года. Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Во время занятия директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг вручил «Серебряную лань» капитану команды Денису Глушакову.

«Регламент РФПЛ – цирк?» Каррера пойдёт по пути «Локомотива» «Спартак» тоже будет добиваться переноса матча с «Амкаром» в Москву. Но сейчас красно-белым важно не «облажаться» с «Тосно».

Награду «Серебряная лань» вручает Федерация спортивных журналистов России, которая определяет топ-10 спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам прошлого года. Лучшие определяются по итогам голосования спортивных журналистов.

Фото: «Чемпионат»

Заседание палаты решения споров РФС по «делу Погребняка» перенесено на 10 апреля

Как стало известно «Чемпионату», заседание палаты решения споров РФС, которое должно было пройти сегодня, 30 марта, перенесено.



Заседание пройдёт 10 апреля. На нём будет рассмотрен конфликт между нападающим «Тосно» Павлом Погребняком и московским «Динамо».

Ранее стало известно, что в палате решения споров РФС будет рассмотрено дело Погребняка и «Динамо». Нападающий подал иск против московского клуба в феврале после того, как руководство бело-голубых разорвало с ним контракт. Футболист требует у «Динамо» около 60 млн рублей компенсации, клуб у игрока — € 20 млн.

Роналду повредил колено во время тренировки «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду повредил колено во время тренировки команды в преддверии матча 30-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом».



Во время одного из упражнений португалец неудачно потянулся за мячом и схватился за левое колено.



Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Королевского клуба» собирается предоставить Роналду отдых в матче с «Лас-Пальмасом», чтобы игрок имел возможность подготовиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 апреля в Турине.

РФС напомнил игрокам о недопустимости курения кальяна и употребления наркотиков

Российский футбольный союз опубликовал сообщение, в котором отметил, что за последние четыре года все допинг-пробы российских игроков были отрицательными.



«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за всё, что находится у них в организме, ответственны только они», — сообщили в РФС.

От чего нужно отказаться сборной России. Смешно, но в списке есть кальян Даже чай Акинфееву и Глушакову можно пить отнюдь не любой.

Левников объяснил отсутствие британских судей в списке на чемпионат мира — 2018

Бывший президент Коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза Николай Левников прокомментировал отсутствие британских судей в списке ФИФА на чемпионата мира 2018 года в России.



«Говард Уэбб завершил карьеру, а Марк Клаттенбург перешёл на руководящую должность. Таким образом, выбыли сразу два арбитра, которые проходили по возрасту и могли работать на чемпионате мира в России», — цитирует Левникова «Рамблер» со ссылкой на RT на русском.



Он отметил, что в настоящее время в Великобритании есть множество подающих надежды молодых судей, которые, по его мнению, будут работать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Считаю, что ФИФА делает абсолютно правильно, предоставляя возможность арбитрам из разных стран мира работать на мировом первенстве. Это способствует развитию футбола», — добавил специалист.



Ранее стало известно, что британские арбитры впервые с 1938 года не будут работать на чемпионате мира.