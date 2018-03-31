«Строим гоночный автомобиль, а соревнуемся на просёлочной дороге»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на самые провокационные вопросы. В том числе и про стоимость Фёдора Смолова.

Что бы ни говорили про «Зенит», но в плане работы с болельщиками петербуржцы — лучшие в России. Последние месяцы были тяжёлыми для клуба. Вылет из Лиги Европы, серьёзные травмы Кокорина и Мамманы, три подряд нулевые ничьи в чемпионате России. Кажется, у «Зенита» всё очень плохо. Сине-бело-голубые рискуют даже не попасть в еврокубки, чего с клубом не случалось больше 10 лет.

И вот в такой тяжёлый для команды момент «Зенит» устраивает встречу с болельщиками. Приглашения получили все владельцы абонементов, но на мероприятие смогли прийти только первые полторы тысячи откликнувшихся. Инициатором встречи выступил президент Сергей Фурсенко, ему и пришлось отдуваться фактически за всех.

Фото: fc-zenit.ru

«Зачем нам слабый тренер?»

— Хочу поблагодарить, что нашли время и пришли пообщаться с командой, — начал Фурсенко. — Этот сезон оказался довольно сложным для нас, потому что создаётся новая команда. Хочу, чтобы вы понимали, что всё, что мы делаем, мы делаем для вас. Именно поэтому мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол.

— Атакующий, говорите? Ну-ну! — раздался хохот с трибун болельщиков.

Сергей Александрович не смутился и продолжил свою речь.

— Не всё получается. Сегодня главный тренер не смог прийти, но он приглашает вас на открытую тренировку перед игрой с «Краснодаром».

Мы абсолютно открыты. У болельщиков накопилось много вопросов, у нас тоже. Пришла на ум аллегория: мы строим мощный гоночный автомобиль. Но иногда приходится соревноваться на просёлочной дороге, и здесь «Нива» может нас обогнать. Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге.

Я искренне верю, что мы преодолеем кризис. У нашего тренера тоже есть кризис, вспоминаю те времена, когда в «Зенит» пришёл Дик Адвокат, у которого через год начались серьёзные проблемы. Но как сильный человек он преодолел трудности. Я верю, что наш нынешний тренер преодолеет этот кризис. А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?

«Если бы у «Зенита» не было будущего, я бы не стоял здесь»

Болельщики поаплодировали. Кажется, выступление президента им пришлось по душе. Затем слово взяли Кришито, Иванович и Паредес, а Заболотный, Лунёв и Кузяев остались сидеть молча.

Фото: fc-zenit.ru

Все они говорили, что у «Зенита» сложный период, что они стараются и делают всё возможное, чтобы добиться успеха. Слова Бранислава Ивановича показались самыми искренними.

— У меня большой футбольный опыт, — начал на русском сербский защитник. — Но таких чувств ещё не было. Этот клуб по многим причинам особенный. Во-первых, из-за вас, болельщиков, которые очень любят свою команду. Без вас «Зенит» не был бы так хорош. И это не просто слова. Я это почувствовал с первого же дня в клубе. У каждого человека есть хорошие и плохие моменты в жизни. Ох, простите за мой русский, — засмущался игрок.

Иванович действительно иногда запинался, но это, наверное, больше от волнения. Вряд ли Бранислав бывал на таких масштабных встречах с болельщиками.

— У нас сейчас очень тяжёлое время, — продолжил он. — Но я могу пообещать, что мы преодолеем этот кризис. Мы должны показать на поле борьбу, показать, что мы все единая команда. Это не будет легко, но мы стараемся. Думаю, мы должны в следующих матчах выигрывать. За город, за клуб, за болельщиков! Если бы у «Зенита» не было будущего, я бы не стоял здесь.

«Возможности, оставшиеся от продажи Халка и Витселя, иссякли»

Затем болельщики начали задавать вопросы. Всех интересовало отсутствие Роберто Манчини, и Сергей Фурсенко объяснил, что главный тренер не смог прийти по семейным обстоятельствам. Президент «Зенита» мужественно решился отвечать на вопросы за Манчини. Активно обсуждали трансферную политику клуба.

— Она связана с возможностями, — объяснял Фурсенко. — Вне сомнения, после того как мы привели Манчини, нам нужно было создавать молодую команду. Мы пытаемся сделать это. У нас второй этап реформации «Зенита». Мы привели молодых и сильных игроков. Я буду честен перед вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. Финансовые возможности, которые у нас остались от продажи Халка и Витселя, иссякли. Мы находимся в примерно одинаковых условиях с пятью-шестью клубами лиги.

Дальше была задача точечного усиления. В частности, был запрос от тренера на четыре-пять игроков с российским паспортом. Но мы не смогли их купить, их никто не отпускает. Вы, болельщики, их прекрасно знаете: они лидеры команд, с которыми мы соперничаем. Что касается Оздоева, была просьба обменять его на Нобоа. Об этом просил Манчини.

О Феде Смолове скажу так: он слишком дорогой. Те условия, которые были выставлены, неприемлемы для нас. Мы потянуть это не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого игрока при всех условиях.

«Проект Смолов обошёлся бы нам 40 миллионов евро»

Как только президент закончил отвечать на вопрос о селекции, с трибуны раздались выкрики.

— Если уж Манчини и трансферами занимается, то что делает Малафеев? Сидит и просто получает зарплату? — громко спрашивала известная болельщица Таня.

И это не смутило Фурсенко, он лишь вежливо попросил задавать вопросы в микрофон.

— Российскими игроками занимался Сарсания, Чинквини искал аргентинцев и играл решающую роль при трансферах, — продолжил тему Фурсенко. — Покупка Набиуллина связана с тем, что у нас лимит, поэтому был и Нобоа обменен на Оздоева.

При лимите тренерам тяжело работать, игра от этого не улучшается, молодёжь от этого не появляется. Сейчас пост Сарсании занимает Малафеев, все футбольные вопросы решают Чинквини, Малафеев и Манчини. Я отвечаю за финансовые вопросы. За Смолова у нас просили 40 миллионов евро, это трансфер, агентские и зарплата игрока. Мы не смогли пойти на такие траты.

День рождения и милый ребёнок

Общение с болельщиками шло около полутора часов. Кажется, Фурсенко ответил на всевозможные вопросы. Периодически подменяли президента Анатолий Тимощук, Игорь Симутенков и Иван Карминати. Кстати, Тимощуку 30 марта исполнилось 39 лет.

— Спасибо, что пришли на мой день рождения, — шутил Анатолий. — Так много гостей я ещё никогда не приглашал.



Болельщики оценили юмор и дружно захлопали. Завершилась же встреча милым вопросом от юного фаната «Зенита».



— Сложно ли быть футболистом, особенно вратарём? — спросил малыш с первых рядов.

— Вы знаете, мой сын занимается футболом, — решил ответить Вячеслав Малафеев, — Так вот, я ему сказал: лучше будь нападающим, а не вратарём. Но он всё равно стал голкипером.