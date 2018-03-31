В этом туре нет особо ярких по ожиданиям матчей. Но его прогнозирует Игорь Гамула. И на этот раз он очень серьёзен.

«Амкар» отнимал очки у «Локо», но сейчас не та ситуация». Прогнозы на 24-й тур

Очередной тур нашего конкурса вышел почти наполовину обрезанным, три матча состоятся в середине апреля. Так что к 23-му туру мы ещё вернёмся. Давайте быстренько подведём промежуточные итоги и двинемся дальше.

Дмитрий Булыкин угадал разницы в матчах «Арсенал» — «Ростов», «Рубин» — «Спартак», положив таким образом в копилку своей команды 6 очков.

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков угадал счёт матча «Арсенал» – «Ростов».

Иван Савельев из Ярославля угадал разницу в матче «Рубин» – «Спартак» и исход встречи «Анжи» – «Тосно». Итог — 4 очка.

Обратите внимание, какая напряжённая борьба продолжается между командами специалистов и читателей.

3 тактические находки от лучшей команды Премьер-Лиги на стандартах Кононов и Галактионов сделали «Ахмат» самой опасной командой РФПЛ при статичных розыгрышах мяча.

Положение после 22-го тура

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Прогноз специалистов

Игорь Гамула, известный российский тренер:

«Амкар» – «Локомотив» — 0:2

Матч должен был состояться в Перми, пугали переносом в Хабаровск. В конечном счёте игра пройдёт в Москве. Сейчас много пересудов по этому поводу. Но решили так, как решили. У «Амкара» сейчас не очень хорошая ситуация, наверное, перенос матча в Москву для них удачный вариант. В последнее время «Локомотив» плохо играл против пермского клуба. «Амкар» отнимал очки, но в этот раз не та ситуация. Думаю, «Локомотив» победит.



«Ахмат» – «СКА-Хабаровск» — 3:1

«СКА-Хабаровск» находится на последнем месте, у них мало шансов зацепиться за Премьер-Лигу на следующий сезон. Но команда амбициозная и будет биться до конца. «Ахмат», как показала товарищеская встреча в Ростове, неплохо выглядит, поэтому думаю, что «Ахмат» обыграет «СКА-Хабаровск».



«Динамо» – «Арсенал» — 1:1

«Динамо» нужно вылезать из нижней части турнирной таблицы. «Арсеналу» же уже удалось решить эту задачу. Теперь он ставит новую цель – выйти в еврокубки. Миодраг Божович работал с «Динамо», так что для него эта встреча будет принципиальной. На мой взгляд, игра завершится с ничейным счётом.



«Спартак» – «Тосно» — 2:0

«Спартак» хочет догнать «Локомотив», так же, как и все преследователи. В первом круге москвичи в последние три минуты пропустили два мяча, в результате была ничья. Вряд ли они захотят допустить подобное снова. У «Тосно» есть некоторые проблемы, например финансовые. Это влияет на игру футболистов. Но всё же «Спартаку» обязательно нужно попытаться нагнать «Локомотив», поэтому он победит со счётом 2:0.



«Урал» – «Рубин» — 1:1

«Урал» протестирует новый стадион. Наверняка будет присутствовать много болельщиков на трибунах, что подбодрит футболистов клуба. Плюс – хорошее новое поле. «Рубину» тоже нужно набирать очки, команда заново строится. Вероятно, будет результативная ничья.



«Уфа» – «Зенит» — 0:0

По моим ощущениям игра завершиться с ничейным счётом 0:0. Особо комментировать тут нечего.

«Краснодар» – «Анжи» — 3:0

В прошлом туре «Краснодар» споткнулся об «Уфу». «Анжи» добился победы, хоть и давно не выигрывал. Команда поднялась в зону переходных матчей. «Краснодару» нельзя повторять свои ошибки, поэтому он должен победить. Думаю, выиграет с крупным счётом 3:0.

«Ростов» – ЦСКА — 1:1

Последние девять матчей ЦСКА не выигрывал в Ростове. Матч должен был проводиться на новой арене, но всё же решили ещё одну игру провести на «Олимпе-2», где есть небольшие неполадки с полем. Уверен, что всё поправят. Результат этой встречи? Ничья.

«Регламент РФПЛ – цирк?» Каррера пойдёт по пути «Локомотива» «Спартак» тоже будет добиваться переноса матча с «Амкаром» в Москву. Но сейчас красно-белым важно не «облажаться» с «Тосно».

Прогноз читателей

Ирина Авакумова (Москва):

«Амкар» – «Локомотив» — 1:2

В сложившейся ситуации «Локо», конечно, победит. Но «Амкар», думаю, легко не сдастся.

«Ахмат» — «СКА-Хабаровск» — 2:0

После зимней паузы «Ахмат» проигрывает и не забивает, но и у СКА точно такая же ситуация. Фактор своего поля сыграет за грозненцев.

«Динамо» — «Арсенал» — 1:2

«Арсенал» весел и задирист, стабильно забивает и не проигрывает в последних четырёх матчах. Рискну поставить на сенсацию.

«Спартак» — «Тосно» — 3:1

«Спартак» любит приключения, но это не тот случай.

«Урал» — «Рубин» — 0:1

«Урал» в последнем туре удачно съездил в Хабаровск, но «Рубин» после перерыва явно прибавил и, как мне кажется, до конца чемпионата не раз нас ещё удивит.

«Уфа» — «Зенит» — 1:0

«Уфа» на данный момент просто сильнее, не вижу, за счёт чего питерцы могут отобрать очки у мотивированных футболистов Сергея Семака.

«Краснодар» — «Анжи» — 3:0

Два раза подряд «Краснодар» дома не облажается. Тем более что «Анжи» старается играть в атаку, а уж это стихия нынешних «быков».

«Ростов» — ЦСКА – 0:1

ЦСКА умеет собираться в трудные моменты и умеет здорово накатывать на финиш. После зимней паузы «армейцы» в чемпионате ещё не пропускали.

«Локомотив» на два часа станет гостем в Черкизово. Конкуренты негодуют Альтернативный взгляд на нашумевший перенос.

Прогноз журналистов

Александр Титеев, выпускающий редактор:

«Амкар» — «Локомотив» — 0:2

Перенос матча в Москву делает лидера чемпионата явным фаворитом. Больше комментировать нечего.



«Ахмат» — «СКА-Хабаровск» — 1:0

Дальневосточный клуб обречён: следующий сезон он начнёт в ФНЛ. А потому хабаровчане могут играть раскованно, не оглядываясь на результат. «Ахмат» находится в трёх пунктах от зоны стыков, и очки ему нужны. Тем более что по весне грозненцы проиграли оба матча – 0:1 в гостях «Арсеналу» и 0:3 дома ЦСКА. На эту игру они обязаны собраться и добиться победного результата.

«Динамо» — «Арсенал» — 0:0

Туляки бодро начали весеннюю часть сезона, взяв 7 очков из 9 возможных и взлетев на седьмое место. Динамовцы оба своих весенних матча завершили вничью. Очки нужнее находящимся на грани зоны стыков хозяевам. Но полагаю, что гости устоят.



«Спартак» — «Тосно» — 2:1

«Спартак» победит одного из аутсайдеров, но по обыкновению потреплет нервы своим болельщикам.



«Урал» — «Рубин» — 1:1

Команды занимают соседние строчки таблицы и в двух предыдущих турах, встречаясь с лидерами нашего чемпионата (хозяева – с «Зенитом» и «Краснодаром», гости – с «Локомотивом» и ЦСКА), проиграли. Преимущество поля будет у «Урала», но дома команда Александра Тарханова выступает слабо, взяв в последних четырёх матчах лишь два очка. Поэтому ставлю на результативную ничью.



«Уфа» — «Зенит» — 0:0

Команда Сергея Семака отлично играет дома, деля по этому показателю второе место в лиге. «Зенит», напротив, очень слабо смотрится в гостях, где не побеждает шесть матчей, пять из которых он свёл вничью. Да и с забитыми мячами у питерцев туговато. Думаю, хозяева, славящиеся умением хорошо настраиваться на топ-клубы, одно очко заработают.

«Краснодар» — «Анжи» — 2:0

Хозяева объективно сильнее и должны довести свою победную серию в РФПЛ до пяти матчей.



«Ростов» — ЦСКА – 1:1

Ростов-на-Дону – заколдованный для ЦСКА город. Здесь «армейцы» не выигрывали в чемпионате России с октября 2006 года! А провели они с тех пор на берегах Дона 9 матчей – четыре ничьи и пять поражений. Учитывая же сегодняшнее состояние команд, полагаю, что игра победителя не выявит.